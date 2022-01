‘Dáng đẹp, bụng phẳng’ đón tết bằng chế độ ăn đơn giản cùng sữa đậu nành

Bao giờ cho đến… ngày xưa

Cứ mỗi lần nhìn tủ quần áo chỉ toàn size XL, chị Mỹ Hạnh (35 tuổi, Q.Tân Phú, TP.HCM) không ít lần thở dài ngao ngán. Những chiếc áo size S, M, L trước đây của chị đã mãi mãi từ biệt không hẹn ngày quay lại! Cứ mỗi lần quyết tâm giảm cân là chị Hạnh lại bị tụt huyết áp, xây xẩm mặt mày; còn những buổi tập thể dục, chạy bộ buổi sáng càng ngày càng thưa thớt bởi phải thức khuya chạy deadline công việc. “Lời hứa” phải gọn hơn, xinh hơn hôm qua của chị vẫn chỉ là “hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều”!

Cùng chung nỗi lo, nhưng chị Hồ Thanh Hiền (33 tuổi, Q.8, TP.HCM) lại tự an ủi mình “mập dễ thương, lùn quý phái”. Chị kể, sau sinh, quá bận bịu với công việc và chăm sóc 2 con nên chị không còn nhiều thời gian để tập luyện lấy lại vóc dáng.

Nỗi lo của các chị em là thế. Nam giới cũng chung nỗi buồn tăng cân, bụng… một múi!

“Gần tết cứ phải đi xã giao, chăm sóc đối tác, rồi thì thịt mỡ, rượu bia, thức ăn chiên rán…, mỗi nơi một ít, thế là tiêu tan 4 tháng miệt mài tập gym, ăn lành mạnh”, anh Lê Minh rầu rĩ chia sẻ.

Thực tế cho thấy có nhiều người đang bị vấn đề cân nặng “ám ảnh”. Theo điều tra của Viện Dinh dưỡng, tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành Việt Nam là 16,8%. Đặc biệt, tỷ lệ thừa cân béo phì ở phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ lên tới 30,1%. Nguyên nhân được cho là do chế độ ăn dư thừa năng lượng, dư thừa chất béo, chất bột đường và ít vận động.

Giảm cân đơn giản với thực đơn từ sữa đậu nành

Chia sẻ các bí quyết về giảm cân trên trang Eat This, Not That, chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Amy Davis cho biết, để có được vóc dáng cân đối, chị em phụ nữ cần áp dụng chế độ ăn giàu thực vật lành mạnh.

Đơn cử, 3 thực đơn giảm cân đơn giản với thành phần chủ đạo là sữa đậu nành dưới đây có thể mang lại hiệu quả cao:

Ngày 1: Bữa sáng với một ly sữa đậu nành không đường, một chén cháo thịt băm. Bữa trưa là một chén cơm với cá hấp và một đĩa salad trộn. Bữa tối dùng một chén súp thịt cua và một ly sữa đậu nành không đường.

Ngày 2: Bữa sáng dùng một ly sữa đậu nành không đường và một chén ngũ cốc. Trưa là bữa ăn chính với một chén cơm, salad rau tươi và đậu hũ sốt cà chua. Bữa tối nhẹ nhàng với một chén cháo bí đỏ và một ly sữa đậu nành.





Ngày 3: Bữa sáng có một ly sữa đậu nành không đường, một củ khoai lang và đĩa hoa quả trộn. Bữa trưa với một chén cơm trắng, ức gà luộc, salad rau tươi và bữa tối ăn nhẹ nhàng bằng một chén súp và một ly sữa đậu nành không đường.

Sở dĩ sữa đậu nành là thành phần chính được đưa vào trong thực đơn giảm cân bởi loại đậu này có nhiều axit amin quý, giàu chất đạm, chất khoáng và vitamin. Bên cạnh đó, theo kết quả nghiên cứu của Hiệp hội Mãn kinh Bắc Mỹ (The Journal of The North American Menopause Society) thì hoạt chất isoflavones trong đậu nành giúp hạn chế sự hình thành mỡ bụng và các cơ quan nội tạng. Điều này sẽ góp phần giải quyết vấn nạn “béo bụng” ở nhiều người(*) .

Do đó, sử dụng đậu nành mỗi ngày với hàm lượng cho phép là sự lựa chọn thông minh giúp cơ thể đủ chất và trao đổi chất tốt. Vì vậy, từ bây giờ hãy lên dây cót quyết tâm, thực hiện ngay việc ăn uống lành mạnh bằng chế độ dinh dưỡng thực vật, đặc biệt là đậu nành; tập luyện thể dục 30-45 phút mỗi ngày… Đây là cách giúp bạn làm cho cơ thể nhẹ nhàng hơn và tinh thần cũng thêm thoải mái.

Thực hành đi thôi, đừng chần chờ bạn nhé!

