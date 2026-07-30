Có những ký ức, dù đã hơn một thập kỷ trôi qua, Đăng Khôi vẫn không thể kể lại mà không nghẹn giọng.

Đó là quãng thời gian mẹ anh chỉ còn nằm bất động trên giường bệnh. Những cơn đau lưng tưởng chừng chỉ là vấn đề cột sống hóa ra lại là dấu hiệu của một căn bệnh nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn, bà mất sáu đốt sống và nhiều tiên lượng lúc đó khiến cả gia đình gần như suy sụp.

Điều khó khăn nhất không phải là đối diện với bệnh tật, mà là cảm giác bất lực khi nhìn người thân chịu đau đớn từng ngày.

Năm ấy, sự nghiệp của Đăng Khôi đang ở giai đoạn mà nhiều nghệ sĩ mong muốn nhất. Lịch diễn dày đặc, các dự án nối tiếp nhau. Nhưng trước lựa chọn giữa công việc và gia đình, anh gần như không phải đắn đo.

Trong quá trình gia đình tìm kiếm thêm cơ hội điều trị, qua sự giới thiệu của bạn bè, Đăng Khôi đưa mẹ sang Singapore để thăm khám tại Bệnh viện Mount Elizabeth với niềm hy vọng tìm thêm hướng điều trị phù hợp. Mount Elizabeth là một trong những bệnh viện tư nhân hàng đầu tại Singapore, có nhiều kinh nghiệm tiếp nhận các ca bệnh phức tạp từ nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là những trường hợp cần sự phối hợp của nhiều chuyên khoa để đánh giá và xây dựng hướng điều trị phù hợp.

Sau quá trình đánh giá chuyên sâu tại bệnh viện, mẹ của nam ca sĩ được xác định mắc đa u tủy xương (Multiple Myeloma) - căn bệnh lý giải vì sao cột sống bị tổn thương nghiêm trọng trong thời gian ngắn.

Từ đây, một phác đồ điều trị được xây dựng với sự tham gia của đội ngũ bác sĩ chuyên khoa huyết học. Mẹ của Đăng Khôi trải qua phẫu thuật tái tạo sáu đốt sống bằng đốt sống nhân tạo, tiếp tục hóa trị và ghép tế bào gốc tự thân.

Gia đình Đăng Khôi hiểu rằng phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách. Nhưng khác với những ngày đầu chỉ biết lo lắng, giờ đây họ đã có thêm một điều để bám víu, đó là hy vọng.

Bảy tháng sau, sức khỏe của mẹ Đăng Khôi dần hồi phục. Hôm nay, sau 13 năm, người mẹ từng được tiên lượng chỉ còn khoảng hai tháng để sống vẫn có thể ăn ngon, ngủ ngon, tập thể dục và tận hưởng những bữa cơm đông đủ cùng con cháu. Có lẽ, với Đăng Khôi, không thành công nào lớn hơn hình ảnh ấy.

Mẹ của Thủy Anh được chẩn đoán mắc ung thư từ năm 2016. Đến năm 2019, bệnh tiến triển nhanh và phát hiện đã di căn lên phổi. Chỉ vài giờ sau khi nhận kết quả, hai mẹ con quyết định thu xếp hồ sơ để sang Singapore tìm thêm hướng điều trị.

Lần này, hành trình còn đặc biệt hơn khi họ đến đúng thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát. Biên giới chuẩn bị đóng cửa, mọi kế hoạch đều có thể thay đổi chỉ sau một đêm.

Nhưng chính trong giai đoạn nhiều biến động ấy, gia đình lại cảm nhận rõ hơn sự đồng hành của đội ngũ y tế. Trước khi các quy định phòng dịch được siết chặt, các bác sĩ và kỹ thuật viên vẫn phối hợp để hoàn thành buổi xạ trị cuối cùng đúng kế hoạch, giúp quá trình điều trị của bệnh nhân không bị gián đoạn.

Không có những lời hứa hẹn hay điều kỳ diệu nào được nhắc đến, điều khiến gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh tiếp tục quay trở lại Mount Elizabeth trong nhiều năm sau đó đơn giản là niềm tin được hình thành từ chính những trải nghiệm họ đã đi qua.

Đến năm 2026, khi cả gia đình trở lại Singapore để kiểm tra sức khỏe định kỳ, kết quả ổn định của cả hai người mẹ mang đến một cảm giác nhẹ nhõm mà Đăng Khôi cho biết rất khó diễn tả thành lời.

Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ, anh nhận ra điều quý giá nhất không chỉ là thời gian được kéo dài, mà là những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường: một bữa cơm đủ người, một chuyến du lịch cùng gia đình hay đơn giản là được nghe mẹ gọi điện hỏi han mỗi ngày.

Đó là những điều từng có lúc anh nghĩ mình sẽ không còn cơ hội giữ lại.

Thông điệp ấy cũng là điều gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh luôn muốn chia sẻ với những người đã và đang đồng hành cùng người thân trong cuộc chiến với bệnh tật. Khi đứng trước một chẩn đoán khó khăn, việc tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin, thêm ý kiến chuyên môn hay thêm một hướng điều trị phù hợp đôi khi có thể mở ra những khả năng mà trước đó chưa ai nghĩ tới.

Đăng Khôi không gọi câu chuyện của gia đình mình là phép màu. Với anh, đó là kết quả của rất nhiều quyết định được đưa ra bằng tình yêu thương, của sự kiên trì không bỏ cuộc và của niềm tin rằng chỉ cần vẫn còn một cơ hội, vẫn còn lý do để tiếp tục tìm kiếm.

Hôm nay, điều khiến Đăng Khôi thấy hạnh phúc không phải là một cột mốc đặc biệt, mà là những điều rất đỗi bình thường:

Có lẽ vì đã đi qua những ngày tháng tưởng như chỉ còn lại sự tuyệt vọng, Đăng Khôi càng tin rằng khi người thân mắc bệnh, điều quan trọng không chỉ là giữ vững tinh thần mà còn là không ngừng tìm kiếm thêm những cơ hội phù hợp. Mỗi quyết định tìm thêm một ý kiến chuyên môn, mỗi lần sẵn sàng bước tiếp thay vì dừng lại đều có thể mở ra một hướng đi mới.

Bởi đôi khi, hy vọng không đến từ những điều lớn lao. Hy vọng bắt đầu từ việc một gia đình vẫn nắm chặt tay nhau và lựa chọn tiếp tục tìm kiếm, ngay cả khi con đường phía trước còn nhiều điều chưa biết.