Đánh nữ nhân viên sân golf nhập viện: Vì sao công an không khởi tố vụ án?

Ông Nguyễn Viết Dũng là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng. Theo lãnh đạo UBND Q.Ngũ Hành Sơn, công an quận không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Viết Dũng. Nguyên do, ông Dũng và chị N.A.L (nữ nhân viên phục vụ sân golf) đã hòa giải.

Sau khi UBND Q.Ngũ Hành Sơn chỉ đạo, Công an quận này đã vào cuộc điều tra, mời các bên liên quan lên làm việc. Qua lấy lời khai ông Dũng, chị N.A.L và những người liên quan cũng như đại diện sân golf, Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã có kết luận.

Theo đó, các bên thống nhất trên tinh thần hòa giải, chị N.A.L cũng không có ý kiến gì thêm đối với vụ việc, nên Công an Q.Ngũ Hành Sơn không khởi tố ông Nguyễn Viết Dũng.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 6.12.2022, ông Nguyễn Viết Dũng và đối tác đánh golf tại sân BRG Đà Nẵng Golf Resort, chị N.A.L là nhân viên phục vụ.





Do ông Nguyễn Viết Dũng không đồng ý về số gậy đã đánh nên nổi nóng, mất kiểm soát. Ông Dũng đập cây gậy golf vào chị L. khiến chị bị thương tích vùng mặt.

Hậu quả, chị L. nhập viện điều trị đến nay đã bình phục và đi làm trở lại.

Liên quan vụ việc, hệ thống sân golf của BRG đã từ chối phục vụ ông Nguyễn Viết Dũng trên toàn hệ thống các sân golf tập đoàn này tại Việt Nam.

Các hội golf khác cũng từ chối ông Nguyễn Viết Dũng thi đấu, sinh hoạt trong hội nhóm.