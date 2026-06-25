1 Nguyễn Thái An Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn

2 Phạm Đăng An Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam

3 Dương Hải Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Ủy viên Ban Thanh niên CAND khóa XXIII, Trưởng Ban Thanh niên K02, Bộ Công an

4 Lư Thị Ngọc Anh Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ

5 Nguyễn Thị Kim Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội

6 Trần Tuấn Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng

7 Lê Ngọc Ánh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hoá

8 Đỗ Văn Bách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn

9 Trần Xuân Bách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ

10 Phan Duy Bằng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang

11 Triệu Như Cai Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 2

12 Đỗ Đức Chính Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hải Phòng

13 Vũ Văn Chúc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn

14 Đoàn Thành Công Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn

15 Đào Phú Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 1

16 Thào Mạnh Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang

17 Trần Trí Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long

18 Nguyễn Ngọc Dân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Vụ trưởng Vụ Cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Đoàn cơ quan Ban Tổ chức Trung ương

19 Vừ Thị Mai Dinh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu

20 Nguyễn Bá Duân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng

21 Trần Diệp Mỹ Dung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lâm Đồng

22 Nguyễn Ngọc Dương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân

23 Vũ Huy Dương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn

24 Nguyễn Hoài Đảm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam

25 Nguyễn Viết Hải Đăng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh

26 Trần Văn Đăng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh

27 Lê Đôn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài Chính

28 Lê Minh Đức (BVHTT&DL) Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

29 Lê Minh Đức (TTXVN) Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Thông tấn xã Việt Nam

30 Bùi Đức Giang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ

31 Đỗ Tuấn Hanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi

32 Hà Đức Hải Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai

33 Hồ Phúc Hải Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An

34 Ngô Minh Hải Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh

35 Phạm Thị Thu Hiền Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên

36 Trần Văn Hiểu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Học viện An ninh Nhân dân, Bộ Công an

37 Nguyễn Mạnh Hiếu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Thanh niên CAND khóa XXIII, Trưởng Ban Thanh niên D01, Bộ Công an

38 Phạm Hồng Hiệp Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai

39 Hứa Thanh Hoa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội

40 Nguyễn Thanh Hoài Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Thành đoàn Huế

41 Trần Văn Hoàn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 3

42 Vũ Huy Hoàng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ

43 Bùi Quang Huy Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII

44 Nguyễn Quang Huy Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội

45 Nguyễn Quốc Huy Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn

46 Lê Công Hùng Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng

47 Nguyễn Duy Hưng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

48 Nguyễn Tiến Hưng Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Thành đoàn Hà Nội

49 Trần Quang Hưng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội

50 Nguyễn Ny Hương Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

51 Phùng Thị Diệu Hương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

52 Nguyễn Đăng Khoa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Phó Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh

53 Nguyễn Minh Kiên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Thành đoàn Đồng Nai

54 Nguyễn Tường Lâm Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khoá XIII, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

55 Nguyễn Nhất Linh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

56 Lê Hải Long Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương

57 Nguyễn Quang Long Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

58 Nguyễn Cao Luật Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 7

59 Vũ Thị Tuyết Mai Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn

60 Nguyễn Văn Mạnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi

61 Trần Đăng Minh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi

62 Nguyễn Lưu Trà My Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác thiếu nhi

63 Hoàng Đức Nam Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn

64 Hoàng Thái Nam Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi

65 Trần Ngọc Nam Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình

66 Nguyễn Hữu Nghĩa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Cần Thơ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Cần Thơ

67 Hồ Hồng Nguyên Bí thư Trung ương Đoàn khoá XIII

68 Nguyễn Đức Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

69 Dương Minh Nguyệt Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang

70 Nguyễn Thanh Nhã Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Vĩnh Long, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long

71 Võ Thành Nhân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 9

72 Lê Hồng Nhung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Đối ngoại Nhân dân, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

73 Nguyễn Thị Hương Nhung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng

74 Nguyễn Văn Ninh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

75 Trần Hải Phú Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh

76 Huỳnh Hữu Phúc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa

77 Ngô Danh Phương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, Bộ đội Biên phòng

78 Trương Minh Quang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng

79 Cảnh Chí Quân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi

80 Cù Đức Quân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn

81 Vũ Hồng Quân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Mỹ Quang

82 Nguyễn Kim Quy Bí thư Trung ương Đoàn khoá XIII, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam

83 Lê Hoàng Quyết Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp

84 Thiệu Minh Quỳnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên

85 Trần Thị Ngọc Quỳnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương

86 Tạ Hồng Sơn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

87 Phạm Tuấn Tài Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau

88 Nguyễn Ngọc Tâm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

89 Đỗ Đức Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai

90 Đinh Văn Thành Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, Quân chủng Phòng Không Không quân

91 Vũ Minh Thảo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam

92 Trịnh Minh Thái Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

93 Mùa Chiến Thắng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên

94 Nguyễn Minh Thông Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

95 Trần Thị Thu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị

96 Nguyễn Văn Thuấn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

97 Nguyễn Thị Thủy Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng

98 Trần Văn Toán Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 4

99 Y Lê Pas Tơr Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

100 Trịnh Thị Hiền Trân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Đồng Đội TP. Hồ Chí Minh

101 Nguyễn Minh Triết Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XIII, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

102 Phạm Xuân Minh Trí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam

103 Nguyễn Hiếu Trung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Phó Bí thư Thành đoàn Đồng Nai

104 Lương Minh Trường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn, Thư ký đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

105 Bùi Minh Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Trưởng ban Công tác Đoàn

106 Đậu Bá Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng Ban Thanh niên CAND

107 Nguyễn Văn Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo

108 Bạch Quốc Tuyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng Ban Thanh niên CAND

109 Hồ Thị Ánh Tuyết Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh

110 Bùi Hoàng Tùng Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ

111 Lâm Tùng Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

112 Lương Minh Tùng Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk

113 Nguyễn Ngọc Sơn Tùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Văn phòng Chính phủ

114 Ngô Minh Tú Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trưởng Ban Thanh niên A08, Bộ Công an

115 Nguyễn Hữu Tú Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch TT kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

116 Nguyễn Tấn Tú Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 5

117 Nguyễn Thị Thu Vân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

118 Nguyễn Thị Việt Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương