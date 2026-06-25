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Danh sách Ban Bí thư,
Ban Thường vụ,
Ban Chấp hành
T.Ư Đoàn khóa XIII

BAN BÍ THƯ T.Ư ĐOÀN KHÓA XIII

ảnh đồng chí Bùi Quang Huy
Bùi Quang Huy
Sinh ngày
25.3.1977
Quê quán
Nghệ An
Trình độ chuyên môn
Thạc sĩ
Lý luận chính trị
Cao cấp
Tiểu sử chi tiết
ảnh đồng chí Nguyễn Minh Triết
Nguyễn Minh Triết
Sinh ngày
22.10.1988
Quê quán
Cà Mau
Trình độ chuyên môn
Tiến sĩ
Lý luận chính trị
Cao cấp
Tiểu sử chi tiết
ảnh đồng chí Nguyễn Tường Lâm
Nguyễn Tường Lâm
Sinh ngày
3.1.1984
Quê quán
Ninh Bình
Trình độ chuyên môn
Tiến sĩ
Lý luận chính trị
Cao cấp
Tiểu sử chi tiết
ảnh đồng chí Nguyễn Kim Quy
Nguyễn Kim Quy
Sinh ngày
27.9.1984
Quê quán
Bắc Ninh
Trình độ chuyên môn
Thạc sĩ
Lý luận chính trị
Cao cấp
Tiểu sử chi tiết
ảnh đồng chí Hồ Hồng Nguyên
Hồ Hồng Nguyên
Sinh ngày
24.6.1988
Quê quán
Quảng Ngãi
Trình độ chuyên môn
Thạc sĩ
Lý luận chính trị
Cao cấp
Tiểu sử chi tiết

BAN THƯỜNG VỤ
T.Ư ĐOÀN KHÓA XIII

Nguyễn Thái An
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn
Lư Thị Ngọc Anh
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ
Ngô Minh Hải
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh
Phạm Thị Thu Hiền
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên
Phạm Hồng Hiệp
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai
Bùi Quang Huy
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII
Nguyễn Quang Huy
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội
Nguyễn Quốc Huy
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn
Lê Công Hùng
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng
Nguyễn Tiến Hưng
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Thành đoàn Hà Nội
Nguyễn Ny Hương
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh
Nguyễn Tường Lâm
Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khoá XIII, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Lê Hải Long
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương
Hoàng Thái Nam
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi
Trần Ngọc Nam
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình
Hồ Hồng Nguyên
Bí thư Trung ương Đoàn khoá XIII
Nguyễn Đức Nguyên
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
Dương Minh Nguyệt
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang
Nguyễn Kim Quy
Bí thư Trung ương Đoàn khoá XIII, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam
Nguyễn Minh Triết
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XIII, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
Bùi Minh Tuấn
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Trưởng ban Công tác Đoàn
Bùi Hoàng Tùng
Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ
Lâm Tùng
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
Lương Minh Tùng
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk
Đồng Đức Vũ
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Trưởng Ban Thanh niên Công an Nhân dân
BAN CHẤP HÀNH T.Ư ĐOÀN KHÓA XIII
STT Họ và tên - Chức vụ
1
Nguyễn Thái An
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn
2
Phạm Đăng An
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam
3
Dương Hải Anh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Ủy viên Ban Thanh niên CAND khóa XXIII, Trưởng Ban Thanh niên K02, Bộ Công an
4
Lư Thị Ngọc Anh
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ
5
Nguyễn Thị Kim Anh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội
6
Trần Tuấn Anh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng
7
Lê Ngọc Ánh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hoá
8
Đỗ Văn Bách
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn
9
Trần Xuân Bách
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ
10
Phan Duy Bằng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang
11
Triệu Như Cai
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 2
12
Đỗ Đức Chính
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hải Phòng
13
Vũ Văn Chúc
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn
14
Đoàn Thành Công
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn
15
Đào Phú Cường
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 1
16
Thào Mạnh Cường
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang
17
Trần Trí Cường
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long
18
Nguyễn Ngọc Dân
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Vụ trưởng Vụ Cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Đoàn cơ quan Ban Tổ chức Trung ương
19
Vừ Thị Mai Dinh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu
20
Nguyễn Bá Duân
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng
21
Trần Diệp Mỹ Dung
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lâm Đồng
22
Nguyễn Ngọc Dương
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân
23
Vũ Huy Dương
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn
24
Nguyễn Hoài Đảm
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam
25
Nguyễn Viết Hải Đăng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh
26
Trần Văn Đăng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh
27
Lê Đôn
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài Chính
28
Lê Minh Đức (BVHTT&DL)
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
29
Lê Minh Đức (TTXVN)
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Thông tấn xã Việt Nam
30
Bùi Đức Giang
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ
31
Đỗ Tuấn Hanh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi
32
Hà Đức Hải
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai
33
Hồ Phúc Hải
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An
34
Ngô Minh Hải
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh
35
Phạm Thị Thu Hiền
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên
36
Trần Văn Hiểu
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Học viện An ninh Nhân dân, Bộ Công an
37
Nguyễn Mạnh Hiếu
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Thanh niên CAND khóa XXIII, Trưởng Ban Thanh niên D01, Bộ Công an
38
Phạm Hồng Hiệp
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai
39
Hứa Thanh Hoa
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội
40
Nguyễn Thanh Hoài
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Thành đoàn Huế
41
Trần Văn Hoàn
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 3
42
Vũ Huy Hoàng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ
43
Bùi Quang Huy
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII
44
Nguyễn Quang Huy
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội
45
Nguyễn Quốc Huy
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn
46
Lê Công Hùng
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng
47
Nguyễn Duy Hưng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
48
Nguyễn Tiến Hưng
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Thành đoàn Hà Nội
49
Trần Quang Hưng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội
50
Nguyễn Ny Hương
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh
51
Phùng Thị Diệu Hương
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
52
Nguyễn Đăng Khoa
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Phó Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh
53
Nguyễn Minh Kiên
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Thành đoàn Đồng Nai
54
Nguyễn Tường Lâm
Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khoá XIII, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
55
Nguyễn Nhất Linh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
56
Lê Hải Long
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương
57
Nguyễn Quang Long
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
58
Nguyễn Cao Luật
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 7
59
Vũ Thị Tuyết Mai
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn
60
Nguyễn Văn Mạnh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
61
Trần Đăng Minh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
62
Nguyễn Lưu Trà My
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác thiếu nhi
63
Hoàng Đức Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn
64
Hoàng Thái Nam
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi
65
Trần Ngọc Nam
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình
66
Nguyễn Hữu Nghĩa
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Cần Thơ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Cần Thơ
67
Hồ Hồng Nguyên
Bí thư Trung ương Đoàn khoá XIII
68
Nguyễn Đức Nguyên
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
69
Dương Minh Nguyệt
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang
70
Nguyễn Thanh Nhã
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Vĩnh Long, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long
71
Võ Thành Nhân
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 9
72
Lê Hồng Nhung
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Đối ngoại Nhân dân, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
73
Nguyễn Thị Hương Nhung
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng
74
Nguyễn Văn Ninh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam
75
Trần Hải Phú
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh
76
Huỳnh Hữu Phúc
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa
77
Ngô Danh Phương
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, Bộ đội Biên phòng
78
Trương Minh Quang
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng
79
Cảnh Chí Quân
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi
80
Cù Đức Quân
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn
81
Vũ Hồng Quân
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Mỹ Quang
82
Nguyễn Kim Quy
Bí thư Trung ương Đoàn khoá XIII, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam
83
Lê Hoàng Quyết
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp
84
Thiệu Minh Quỳnh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên
85
Trần Thị Ngọc Quỳnh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương
86
Tạ Hồng Sơn
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
87
Phạm Tuấn Tài
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau
88
Nguyễn Ngọc Tâm
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương
89
Đỗ Đức Thanh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai
90
Đinh Văn Thành
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, Quân chủng Phòng Không Không quân
91
Vũ Minh Thảo
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam
92
Trịnh Minh Thái
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
93
Mùa Chiến Thắng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên
94
Nguyễn Minh Thông
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
95
Trần Thị Thu
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị
96
Nguyễn Văn Thuấn
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam
97
Nguyễn Thị Thủy
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng
98
Trần Văn Toán
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 4
99
Y Lê Pas Tơr
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk
100
Trịnh Thị Hiền Trân
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Đồng Đội TP. Hồ Chí Minh
101
Nguyễn Minh Triết
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XIII, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
102
Phạm Xuân Minh Trí
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam
103
Nguyễn Hiếu Trung
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Phó Bí thư Thành đoàn Đồng Nai
104
Lương Minh Trường
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn, Thư ký đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
105
Bùi Minh Tuấn
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Trưởng ban Công tác Đoàn
106
Đậu Bá Tuấn
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng Ban Thanh niên CAND
107
Nguyễn Văn Tuấn
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo
108
Bạch Quốc Tuyên
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng Ban Thanh niên CAND
109
Hồ Thị Ánh Tuyết
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh
110
Bùi Hoàng Tùng
Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ
111
Lâm Tùng
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
112
Lương Minh Tùng
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk
113
Nguyễn Ngọc Sơn Tùng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Văn phòng Chính phủ
114
Ngô Minh Tú
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trưởng Ban Thanh niên A08, Bộ Công an
115
Nguyễn Hữu Tú
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch TT kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam
116
Nguyễn Tấn Tú
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 5
117
Nguyễn Thị Thu Vân
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
118
Nguyễn Thị Việt
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương
119
Đồng Đức Vũ
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Trưởng Ban Thanh niên Công an Nhân dân