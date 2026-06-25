|STT
|Họ và tên - Chức vụ
|1
Nguyễn Thái An
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn
|2
Phạm Đăng An
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam
|3
Dương Hải Anh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Ủy viên Ban Thanh niên CAND khóa XXIII, Trưởng Ban Thanh niên K02, Bộ Công an
|4
Lư Thị Ngọc Anh
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ
|5
Nguyễn Thị Kim Anh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội
|6
Trần Tuấn Anh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng
|7
Lê Ngọc Ánh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hoá
|8
Đỗ Văn Bách
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn
|9
Trần Xuân Bách
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ
|10
Phan Duy Bằng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang
|11
Triệu Như Cai
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 2
|12
Đỗ Đức Chính
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hải Phòng
|13
Vũ Văn Chúc
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn
|14
Đoàn Thành Công
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn
|15
Đào Phú Cường
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 1
|16
Thào Mạnh Cường
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang
|17
Trần Trí Cường
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long
|18
Nguyễn Ngọc Dân
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Vụ trưởng Vụ Cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Đoàn cơ quan Ban Tổ chức Trung ương
|19
Vừ Thị Mai Dinh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu
|20
Nguyễn Bá Duân
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng
|21
Trần Diệp Mỹ Dung
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lâm Đồng
|22
Nguyễn Ngọc Dương
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân
|23
Vũ Huy Dương
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn
|24
Nguyễn Hoài Đảm
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam
|25
Nguyễn Viết Hải Đăng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh
|26
Trần Văn Đăng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh
|27
Lê Đôn
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài Chính
|28
Lê Minh Đức (BVHTT&DL)
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
|29
Lê Minh Đức (TTXVN)
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Thông tấn xã Việt Nam
|30
Bùi Đức Giang
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ
|31
Đỗ Tuấn Hanh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi
|32
Hà Đức Hải
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai
|33
Hồ Phúc Hải
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An
|34
Ngô Minh Hải
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh
|35
Phạm Thị Thu Hiền
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên
|36
Trần Văn Hiểu
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Học viện An ninh Nhân dân, Bộ Công an
|37
Nguyễn Mạnh Hiếu
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Thanh niên CAND khóa XXIII, Trưởng Ban Thanh niên D01, Bộ Công an
|38
Phạm Hồng Hiệp
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai
|39
Hứa Thanh Hoa
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội
|40
Nguyễn Thanh Hoài
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Thành đoàn Huế
|41
Trần Văn Hoàn
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 3
|42
Vũ Huy Hoàng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ
|43
Bùi Quang Huy
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII
|44
Nguyễn Quang Huy
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội
|45
Nguyễn Quốc Huy
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn
|46
Lê Công Hùng
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng
|47
Nguyễn Duy Hưng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
|48
Nguyễn Tiến Hưng
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Thành đoàn Hà Nội
|49
Trần Quang Hưng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội
|50
Nguyễn Ny Hương
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh
|51
Phùng Thị Diệu Hương
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
|52
Nguyễn Đăng Khoa
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Phó Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh
|53
Nguyễn Minh Kiên
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Thành đoàn Đồng Nai
|54
Nguyễn Tường Lâm
Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khoá XIII, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
|55
Nguyễn Nhất Linh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
|56
Lê Hải Long
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương
|57
Nguyễn Quang Long
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
|58
Nguyễn Cao Luật
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 7
|59
Vũ Thị Tuyết Mai
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn
|60
Nguyễn Văn Mạnh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
|61
Trần Đăng Minh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
|62
Nguyễn Lưu Trà My
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác thiếu nhi
|63
Hoàng Đức Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn
|64
Hoàng Thái Nam
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi
|65
Trần Ngọc Nam
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình
|66
Nguyễn Hữu Nghĩa
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Cần Thơ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Cần Thơ
|67
Hồ Hồng Nguyên
Bí thư Trung ương Đoàn khoá XIII
|68
Nguyễn Đức Nguyên
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
|69
Dương Minh Nguyệt
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang
|70
Nguyễn Thanh Nhã
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Vĩnh Long, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long
|71
Võ Thành Nhân
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 9
|72
Lê Hồng Nhung
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Đối ngoại Nhân dân, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
|73
Nguyễn Thị Hương Nhung
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng
|74
Nguyễn Văn Ninh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam
|75
Trần Hải Phú
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh
|76
Huỳnh Hữu Phúc
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa
|77
Ngô Danh Phương
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, Bộ đội Biên phòng
|78
Trương Minh Quang
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng
|79
Cảnh Chí Quân
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi
|80
Cù Đức Quân
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn
|81
Vũ Hồng Quân
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Mỹ Quang
|82
Nguyễn Kim Quy
Bí thư Trung ương Đoàn khoá XIII, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam
|83
Lê Hoàng Quyết
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp
|84
Thiệu Minh Quỳnh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên
|85
Trần Thị Ngọc Quỳnh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương
|86
Tạ Hồng Sơn
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
|87
Phạm Tuấn Tài
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau
|88
Nguyễn Ngọc Tâm
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương
|89
Đỗ Đức Thanh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai
|90
Đinh Văn Thành
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, Quân chủng Phòng Không Không quân
|91
Vũ Minh Thảo
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam
|92
Trịnh Minh Thái
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
|93
Mùa Chiến Thắng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên
|94
Nguyễn Minh Thông
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
|95
Trần Thị Thu
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị
|96
Nguyễn Văn Thuấn
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam
|97
Nguyễn Thị Thủy
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng
|98
Trần Văn Toán
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 4
|99
Y Lê Pas Tơr
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk
|100
Trịnh Thị Hiền Trân
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Đồng Đội TP. Hồ Chí Minh
|101
Nguyễn Minh Triết
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XIII, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
|102
Phạm Xuân Minh Trí
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam
|103
Nguyễn Hiếu Trung
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XIII, Phó Bí thư Thành đoàn Đồng Nai
|104
Lương Minh Trường
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn, Thư ký đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
|105
Bùi Minh Tuấn
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Trưởng ban Công tác Đoàn
|106
Đậu Bá Tuấn
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng Ban Thanh niên CAND
|107
Nguyễn Văn Tuấn
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo
|108
Bạch Quốc Tuyên
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng Ban Thanh niên CAND
|109
Hồ Thị Ánh Tuyết
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh
|110
Bùi Hoàng Tùng
Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ
|111
Lâm Tùng
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XIII, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
|112
Lương Minh Tùng
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk
|113
Nguyễn Ngọc Sơn Tùng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Văn phòng Chính phủ
|114
Ngô Minh Tú
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trưởng Ban Thanh niên A08, Bộ Công an
|115
Nguyễn Hữu Tú
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch TT kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam
|116
Nguyễn Tấn Tú
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 5
|117
Nguyễn Thị Thu Vân
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Trưởng ban Công tác xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
|118
Nguyễn Thị Việt
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương
|119
Đồng Đức Vũ
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, Trưởng Ban Thanh niên Công an Nhân dân