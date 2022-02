Đạo diễn Peter Jackson là nghệ sĩ thu nhập cao nhất năm 2021

Thỏa thuận này khiến Peter Jackson là người thứ ba trong lịch sử trở thành tỉ phú nhờ làm phim sau George Lucas và Steven Spielberg.

Studio Weta Digital của Jackson được bán cho nhà phát triển phần mềm Unity, công ty đứng sau các trò chơi điện tử như Pokémon Go và Call Of Duty: Mobile.

Weta Digital đã giúp tạo ra các nhân vật cho nhiều bộ phim và loạt phim bom tấn trong những năm gần đây, bao gồm Avatar, Game of Thrones, Planet of the Apes, The Suicide Squad, Black Widow, The Lord of the Rings... Trong những năm qua, công ty đã giành được 6 giải Oscar và 6 giải BAFTA.

Peter Jackson thành lập Weta Digital vào năm 1993. Một số nhân vật điện ảnh nổi tiếng nhất của công ty bao gồm Neyriti của Avatar, Gollum của The Lord of the Rings và Caesar của Planet of the Apes.





Bruce Springsteen giữ vị trí thứ hai với 435 triệu USD kiếm được vào năm 2021. Phần lớn thu nhập của nam ca sĩ đến từ hợp đồng trị giá 500 triệu USD bán quyền phát hành các ca khúc cho Sony Music Group vào tháng 12.2021. Vị trí thứ ba thuộc về Jay-Z, thu 340 triệu USD vào năm ngoái sau khi bán cổ phần trong dịch vụ phát trực tuyến Tidal HiFi cho Công ty Square của Jack Dorsey với giá 302 triệu USD.

Reese Witherspoon là nữ nghệ sĩ thu nhập cao nhất năm qua. Cô kiếm được 115 triệu USD sau khi bán cổ phần trong Công ty sản xuất Hello Sunshine của mình và thu thêm 20 triệu USD từ chương trình The Morning Show.

Peter Jackson vẫn tiếp tục làm việc sau khi bán công ty của mình. Ông thực hiện các bộ phim: The Beatles: Get Back - The Rooftop Concert và sắp tới là The Adventures of Tintin: Red Rackham’s Treasure.