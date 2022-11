Đạo diễn phim ‘Captain America’ Albert Pyun qua đời ở tuổi 69

Albert Pyun từng đạo diễn những bộ phim như The Sword and the Sorcerer, Cyborg and Nemesis, Captain America… vừa qua đời hôm 26.11, vợ ông và nhà sản xuất Cynthia Curran thông báo. Trước đây ông được chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng não và mất trí nhớ.

Năm 1982, ông chỉ đạo bộ phim đầu tiên The Sword and the Sorcerer với sự tham gia của Lee Horsley, Kathleen Beller và Simon MacCorkindale. Bộ phim giả tưởng này thu về 39 triệu USD (khoảng 120 triệu USD tính tại thời điểm hiện nay) ở Mỹ và là phim có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của Pyun.

Các phim phát hành sau đó bao gồm bộ phim kinh dị võ thuật viễn tưởng Cyborg (1989) có Jean-Claude van Damme đóng chính; Captain America (1990) với sự tham gia của Matt Salinger trong vai siêu anh hùng trong phim người thật đóng đầu tiên của Marvel và phim hành động viễn tưởng Nemesis (1992).





Sinh ra ở Hawaii vào ngày 19.5.1953, Pyun làm biên tập phim trước khi chuyển sang đạo diễn phim truyện. Ông được biết đến với nhiều dự án phim xuất sắc, làm việc với những tên tuổi đáng chú ý như Jean-Claude van Damme, Kris Kristofferson, Burt Reynolds, Dennis Hopper, James Coburn, Christopher Lambert, Ice-T, Snoop Dogg, Charlie Sheen, Kathy Ireland...

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2012 với Gizmodo, Albert Pyun nói rằng cuối cùng ông đã làm rất nhiều phim hậu tận thế vì tốn ít kinh phí. “Tôi thực sự không có hứng thú với phim về người máy”, nhà làm phim nói vào thời điểm đó. “Và tôi chưa bao giờ thực sự hứng thú với những câu chuyện hay bối cảnh hậu tận thế. Nhưng đó là cách duy nhất để tôi có thể làm phim với kinh phí thấp và khám phá những ý tưởng mà tôi thực sự muốn thể hiện ngay cả khi chúng có thể gây tranh cãi”.