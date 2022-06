Đạo diễn phim Em và Trịnh: 'Khán giả có quyền yêu, ghét, khen, chê’

Bộ phim Em và Trịnh sẽ chính thức công chiếu từ ngày 17.6. Tuy nhiên, nhiều suất chiếu sớm đã đón khán giả từ 10.6. Nhiều ý kiến khác nhau xung quanh bộ phim Em và Trịnh.

Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh.

*Làm phim về Trịnh Công Sơn, người nhạc sĩ được coi như một tượng đài của nhạc Việt, thách thức lớn nhất với anh khi thực hiện Em và Trịnh là gì?

- Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh: Là làm sao khiến cho khán giả người ta tin vào thế giới bên trong bộ phim này.

Bởi vì, hầu hết mọi người đều có hình dung của họ về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hay về những nhân vật có thật khác như ca sĩ Khánh Ly chẳng hạn, cho nên mình làm cái gì cũng khó.

Mình giới thiệu ra, mọi người có thể nói cái này giống, cái kia không giống, nhưng mình phải làm sao để khi mà xem xong phim, khán giả có thể vượt qua những điều đó để chìm vào trong bộ phim. Và sau khi ra khỏi rạp, họ sẽ tin rằng họ thấy diễn viên trong phim chính là nhân vật,

Việc làm phim về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn song song với “rủi ro” khi anh có thể phá vỡ hình ảnh của một tượng đài trong lòng của nhiều người. Anh đã sẵn sàng cho việc có thể thể nhận “gạch đá”?

- Tôi đã phải chịu “gạch, đá” từ phim đầu tiên của mình. Nên với tôi, chuyện chịu “gạch, đá” là bình thường.

Ngay từ khoảnh khắc nói mình làm phim này là mình đã biết bước vào con đường bị chỉ trích. Thực ra bản thân nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng là nhân vật gây ra nhiều tranh cãi cho nên việc này là đương nhiên thôi, nên tôi không nghĩ đến chuyện đó. Nếu nghĩ đến thì mình sẽ không sống, không làm được.

Mình phải tìm cách gạt tất cả những điều đấy. Nói ra hơi kỳ nhưng tôi ít quan tâm đến bình luận bên ngoài. Bởi vì tôi nghĩ mình phải tôn trọng những điều đó của khán giả, họ có quyền yêu, ghét, khen, chê.





Vậy còn những tranh cãi khi bắt tay vào làm phim?

- Đó là câu hỏi mình làm phim về điều gì.

Trong giai đoạn viết kịch bản, chúng tôi phải nghiên cứu, “bơi” trong tư liệu và đi tìm bạn bè của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đây là con người quá lớn, quá vĩ đại, nên bất kỳ câu chuyện gì về ông mình cũng có thể kể được hết.

Vậy nên, việc đó dẫn đến giai đoạn là mình phải đưa lên bàn cân để xem sẽ kể câu chuyện gì, kể về sự nghiệp âm nhạc của ông, hay thời thế đã thay đổi ông thế nào, hay mối quan hệ của ông với những “nàng thơ” của ông...

Ban đầu, mình nghĩ là câu chuyện nhỏ nhưng càng làm thì lại càng thấy lớn lên vì có quá nhiều thứ hay trong đó. Cuối cùng thì mình chọn câu chuyện khá an toàn, an toàn về mặt tiếp cận với công chúng là câu chuyện về tình yêu, an toàn khác là an toàn với gia đình vì gia đình muốn bảo vệ hình ảnh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Dù vậy, lần đầu tiên gặp gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về bộ phim này, mình có nói: nếu gia đình đồng ý cho mình làm phim, gia đình phải chấp nhận một chuyện có thể hình ảnh nhạc sĩ trong phim không phải lúc nào cũng đẹp, mà sẽ có lúc xấu, lúc đẹp. Mình không thể chỉ kể chuyện tốt mà cả những chuyện “xấu” trong đó mới tạo nên con người thú vị. Gia đình nhạc sĩ rất tôn trọng chuyện đó và đồng ý với mình.

Dao Ánh và lá thư với Trịnh Công Sơn chưa từng được công bố

Được biết, anh đã cố tìm gặp những “nàng thơ” của cố nhạc sĩ?

Ban đầu khi viết kịch bản có giai đoạn mình muốn liên lạc với tất cả các cô để trò chuyện với họ. Nhưng mỗi người đều có đời sống riêng và nhiều người không muốn mình xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của họ. Dù khen hay chê, hoặc nói hồi xưa tôi yêu hay không yêu thì với họ cũng là không hay lúc này. Nên có những nhân vật mình phải chấp nhận tưởng tượng.

May sao, cách đây 2 năm, cô Dao Ánh về Việt Nam và đồng ý gặp để nói chuyện, trong khi, trước giờ cô từ chối tất cả mọi người để nói về chuyện với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Cô nói với mình cô không biết sống được bao lâu nên cô nghĩ đến khi cô không còn thì những chuyện này sẽ mãi biến mất. Đây là lúc cần kể và cô kể cho mình nghe. Và mình biết được tình cảm từ phía cô như thế nào. Cô khóc, mình cũng rơm rớm nước mắt vì thấy tình yêu đẹp quá. Cô Dao Ánh đã kể về một lá thư với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chưa bao giờ được công bố. Nhờ câu chuyện của cô, mình mới tìm được cái kết cho bộ phim này.