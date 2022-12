Đạo diễn Võ Thanh Hòa trở lại thị trường phim tết với ‘Siêu lừa gặp siêu lầy’

Siêu lừa gặp siêu lầy do đạo diễn Võ Thanh Hòa ấp ủ thực hiện suốt 4 năm qua cùng nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc của 89s Group (diễn viên Mạc Văn Khoa có góp vốn sản xuất), hãng Galaxy phát hành, sẽ chiếu rạp vào mùng 1 tết Nguyên đán 2023, với dàn diễn viên chính gồm: Anh Tú, Mạc Văn Khoa, Nhất Trung (Trung Lùn), NSƯT Mỹ Duyên, nghệ sĩ Đại Nghĩa, Cát Tường, Kiều Trinh Xíu, Quang Sơn, DJ Mie...

Siêu lừa gặp siêu lầy khẳng định là bộ phim thuần Việt chứ không phải phim remake và sẽ hài lầy lội nhất mùa tết 2023

Đạo diễn Võ Thanh Hòa chia sẻ: "Kịch bản Siêu lừa gặp siêu lầy (tên cũ là Phi vụ triệu đô) do chính tay Hòa chấp bút và làm việc cùng team biên kịch 5 người trong 6 tháng để hoàn thành "khung" nội dung ban đầu, và được quay hình kéo dài từ tháng 6.2022 đến nay. Tôi khẳng định 100% là phim original "của nhà trồng" và thuần Việt. Tên phim làm một số khán giả liên tưởng đến một phim khá nổi tiếng của Thái Lan là The Con-Heartist (Lừa đểu gặp lừa đảo) nhưng thực tế thì đây chỉ là tên được đặt để dễ tiếp cận khán giả Việt thôi chứ không liên quan gì nội dung. Việc tự sản xuất những bộ phim thuần Việt do mình biên kịch là một ước mơ của Hoà từ rất lâu rồi. Nhưng đến nay, Hoà mới tích góp đủ kiến thức, tài chính, uy tín, kinh nghiệm và đặc biệt là những anh chị em cùng Hoà vào sinh ra tử để làm ra tác phẩm này. Và đây sẽ là bước ngoặc lớn trong sự nghiệp làm phim của Hoà, đánh dấu những bộ phim tiếp 'make by Võ Thanh Hoà' đúng nghĩa".

Nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc nói thêm: “Tôi đã nghe rất nhiều bình luận khi đăng hình ảnh đầu tiên lên trang cá nhân, nhiều người nói đây là phim remake. Tôi khẳng định, bộ phim đến từ kịch bản gốc 100% và ý tưởng làm phim này đã được anh Hòa ấp ủ từ 2018. Thời điểm đó, ê-kíp chúng tôi chưa đủ lực và mọi thứ vẫn chưa chín mùi, cùng với đó là cả nước rơi vào đại dịch. Sau 3 năm, 89s Group cũng đã có những tích lũy nhất định về mặt kinh nghiệm. Đây là thời điểm thích hợp để đánh dấu một bước ngoặc cho chúng tôi với bộ phim thuần Việt từ đạo diễn Võ Thanh Hòa”.

Quyết tâm giữ bí mật đến cùng, dự án điện ảnh của đạo diễn Võ Thanh Hòa đã khiến không ít khách mời có mặt tại buổi ra mắt chính thức hào hứng vì đoạn giới thiệu phim ấn tượng. Không chỉ mang đến những khung hình lung linh của đảo ngọc Phú Quốc - bối cảnh chính của bộ phim, đoạn clip còn khiến nhiều người xuýt xoa với nhan sắc điển trai của Anh Tú và tạo hình bất ngờ của Mạc Văn Khoa.

Theo chân bộ đôi Tú (Anh Tú) và Khoa (Mạc Văn Khoa), đoạn clip không kém phần lôi cuốn đưa khán giả đến với thế giới lừa đảo - nơi mà Tú và Khoa là những kẻ đi tìm kiếm con mồi nhẹ dạ, cả tin từ những nơi sang chảnh. Nếu Tú với vẻ ngoài thu hút, chỉ cần một cái nháy mắt đã làm biết bao thiếu nữ say nắng, Mạc Văn Khoa mang đến sự tương phản đúng phương châm: “Nhan sắc có hạn, thủ đoạn vô biên” bằng những màn đánh lạc hướng giúp đồng đội thuận lợi hoàn thành phi vụ. Ê-kíp Siêu lừa gặp siêu lầy còn trình chiếu trước một đoạn ngắn về “cảnh nóng” của Anh Tú và nghệ sĩ Đại Nghĩa. Cả hai đã có một lần hợp tác tạo ra không ít tò mò về các diễn biến tiếp theo.

Đạo diễn Võ Thanh Hòa dành lời nhận xét về vai diễn của Anh Tú: “Nói thiệt là xem Tú diễn trong phim lần này, tôi cảm thấy bất ngờ vì yêu cầu diễn nét gì Tú cũng diễn ra được hết. Cần lầy có lầy, cần nghiêm túc có nghiêm túc, cần biến hóa hay tung hứng miếng hài cũng được luôn. Tôi đã cùng Tú qua nhiều dự án rồi, phải nói là lần này Tú diễn rất tiến bộ. Tôi nghĩ đây sẽ là vai diễn khá bất ngờ của Anh Tú”.

Trong khi đó, chia sẻ về màn trình diễn đặc biệt của Mạc Văn Khoa, đạo diễn Võ Thanh Hòa hài hước: “Với Khoa thì tôi quá yên tâm. Giao cho Khoa vai diễn cần sự lầy lội, tung hứng là Khoa có thể xử lý rất mượt. Điều tôi lo ngại trong phim này là Khoa phải diễn vai trai đẹp. Nhan sắc mới thực sự là thử thách với Khoa. Tôi hy vọng là Khoa cũng đã có trải nghiệm khó quên khi Siêu lừa gặp siêu lầy là dự án cho Khoa thăng hạng về nhan sắc”.





Cố gắng làm tốt nhất về chất lượng phim, chứ không cạnh tranh với ai

Bên cạnh đoạn clip bật mí những hình ảnh đầu tiên, buổi ra mắt truyền thông của Siêu lừa gặp siêu lầy cũng chính thức giới thiệu tạo hình, tính cách các nhân vật với bộ tứ nhân vật chính gồm: Anh Tú - Mạc Văn Khoa - Ngọc Phước - Trung Lùn, cùng những điều thú vị nhất từ bộ phim mà khán giả không nên bỏ lỡ vào dịp tết này.

Định vị là dự án điện ảnh hài lầy lội nhất màn ảnh tết, Siêu lừa gặp siêu lầy ngoài sự kết hợp của cặp đôi: trai đẹp Anh Tú - trai lầy Mạc Văn Khoa, bộ phim còn giới thiệu các thành phần "cộm cán" hứa hẹn sẽ “quẩy bung nóc” phòng vé như: nhân tố điện ảnh tiềm năng - Ngọc Phước, sự trở lại vai trò diễn viên đầy bất ngờ của Nhất Trung (Trung Lùn), màn khoe sắc của Lâm Vỹ Dạ hay NSƯT Mỹ Duyên, Cát Tường....

“Trong bộ phim này, ranh giới lầy và lừa rất mong manh, đến cuối cùng bạn mới có thể biết ai là lầy, ai là lừa vì ai cũng có những toan tính của mình cả” - nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc nói thêm.

Ra mắt vào dịp tết nghĩa là phim Siêu lừa gặp siêu lầy của đạo diễn Võ Thanh Hòa phải đụng độ với các đối thủ nặng ký. Tuy nhiên, đạo diễn trăm tỉ tỏ ra khá hứng khởi: “Nhiều phim tốt, phim hay ra rạp thì khán giả sẽ có nhiều lựa chọn, thị trường điện ảnh tết có nhiều màu sắc hơn. Tôi không nghĩ đó là bất lợi mà sẽ là thử thách hay ho để chúng tôi có điều kiện cạnh tranh công bằng cùng nhau. Hơn nữa, tôi và ê-kíp chỉ cố làm tốt một bộ phim, mang trải nghiệm tốt đến người xem và mọi người đều đã làm tốt rồi, chúng tôi không có gì hối tiếc vì đã làm hết sức. Tôi chỉ lo tết này khán giả có ra rạp xem phim Việt hay không chứ không lo lắng cạnh tranh với phim nào cả”. Nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc tiếp lời: “Chúng tôi muốn mang đến một bộ phim chỉn chu, góp phần lấy lại lòng tin của khán giả. Việc có nhiều cái tên phim hay ra mắt cùng thời điểm cũng là điều thuận lợi để khán giả đón nhận những bộ phim chất lượng”.