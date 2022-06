Đạt giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2021

Tọa lạc tại trung tâm Khu đô thị mới Đông Bắc (khu K1), TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Trường Liên cấp Hoa Sen Ninh Thuận của Công ty TNHH phát triển giáo dục Hoa Sen Việt Nam đưa vào hoạt động trong năm học 2016-2017, với cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên (GV) đạt chuẩn theo quy định của Bộ GD-ĐT. Các phòng học tại trường được thiết kế thoáng mát, trang thiết bị hiện đại, như: bảng tích hợp, máy chiếu, hệ thống chiếu sáng, điều hòa, hệ thống camera kết nối internet để phụ huynh quan sát chất lượng học tập con em mình tại trường,... Bên cạnh đó, các phòng chức năng như: tin học, thư viện điện tử, phòng thí nghiệm thực hành, âm nhạc, hội họa, nhà thi đấu đa năng, 3 sân bóng đá dành riêng cho học sinh (HS), hệ thống hồ bơi, xe đưa đón, khu ở nội trú, vườn rau sạch dạy thực nghiệm rộng… đáp ứng nhu cầu dạy - học cho GV và HS. Trong mỗi lớp học, nhà trường bố trí 2 GV (tiếng Việt và tiếng Anh) để hỗ trợ cho HS học song ngữ; mỗi GV có nhiệm vụ kèm cặp, chăm sóc 15 HS học ở lớp và sinh hoạt ngoại khóa. Mỗi tuần, nhà trường bố trí 2 tiết/lớp cho HS luyện âm, giao tiếp với giáo viên tiếng Anh nước ngoài.

Sau 6 năm đi vào hoạt động, Trường Liên cấp Hoa Sen đã từng bước phát triển về mọi mặt. Cụ thể, trong năm học đầu tiên nhà trường tiếp nhận 42 HS/5 lớp của cấp tiểu học thì đến nay đã có hơn 1.000 HS các cấp. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi luôn ở mức 50%-70%; nhiều HS đạt thành tích cao trong các cuộc thi, hội thi cấp tỉnh, như: năm học 2019-2020, đội tuyển của trường đã đạt giải Ba cuộc thi Robocon do Trường CĐ nghề tỉnh Ninh Thuận tổ chức; 2 HS đạt giải Ba môn tiếng Anh trong Kỳ thi chọn HS giỏi cấp tỉnh do Sở GD-ĐT Ninh Thuận tổ chức; năm học 2020-2021, 2 HS đạt giải Nhất môn Sinh học trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, do Sở GD-ĐT Ninh Thuận tổ chức.





Ông Lê Nguyễn Lê Vi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH phát triển giáo dục Hoa Sen Việt Nam, cho biết ngoài chương trình chính khóa theo quy định của Bộ GD-ĐT, nhà trường còn tổ chức cho học sinh học và thực hành những kỹ năng sống phù hợp, năng động và đặt ra “quy định” bất thành văn, muốn lên lớp thì phải biết bơi nên hầu hết học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 của trường đều biết bơi.