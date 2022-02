DatVietVAC - Một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á ngành Công nghệ truyền thông giải trí

Song hành cùng những thành tích kinh doanh vượt trội, DatVietVAC còn được ghi nhận với những chiến lược quản trị nhân sự, tiêu biểu là lần thứ hai liên tiếp doanh nghiệp được vinh danh tại giải thưởng Best Companies to Work for in Asia do tạp chí HR Asia tổ chức.

Phát biểu tại lễ vinh danh, ông Kim Min Soo chia sẻ: “Trong xu hướng chuyển đổi 4.0, DatVietVAC là Hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí có cái nhìn về sự kết giao giữa Digital và Truyền thống để đảm bảo sự phát triển chung và bền chặt. Với những nỗ lực trong đổi mới sáng tạo, ưu tiên trẻ hóa đội ngũ, xây dựng nguồn lực kế thừa, hiện DatVietVAC đang tạo điều kiện môi trường phát triển tốt cho những nhân tài ngành Truyền thông giải trí công nghệ khi là đơn vị dẫn dắt thị trường đồng thời tiếp tục mở rộng và phát triển mạnh mẽ qua từng năm”.

Trong chiến lược phát triển bền vững, DatVietVAC luôn xem việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo dựng môi trường làm việc với các điều kiện tốt nhất là nhiệm vụ hàng đầu.

Với chiến lược văn hóa dẫn dắt kinh doanh, giá trị văn hóa Digital DNA (Tốc độ - Logic - Chuẩn xác - Data Proven) là kim chỉ nam cho tư duy và hành động của mỗi nhân viên DatVietVAC, đặt ra nền tảng vững chắc cho công cuộc chuyển đổi số mạnh mẽ và toàn diện. Lợi thế cạnh tranh DatVietVAC là có đội ngũ luôn duy trì sự sáng tạo, chuyển dịch và biến hóa để thích nghi, tạo nên xu thế, giá trị cho cộng đồng.

Với các công ty thành viên bao gồm các tên tuổi như Vie Channel, VieON, Dong Tay Promotion, DatVietMEDIA, DatVietOOH, TKL, M&T Pictures…, DatVietVAC đã tạo các chương trình “tỉ view”, chinh phục trái tim người hâm mộ và gắn kết hữu dụng vào đời sống hằng ngày của người dân Việt Nam như: Running Man Vietnam, Rap Việt mùa 1-2, Cây Táo Nở Hoa…





Năm 2021, DatVietVAC đã không ngừng nỗ lực xây dựng môi trường làm việc tốt nhất, thích ứng và chuyển mình mạnh mẽ giữa “bình thường mới”, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng sống của đội ngũ. Theo đó, DatVietVAC tập trung vào công tác hỗ trợ, đào tạo và xây dựng lộ trình sự nghiệp của từng nhân viên; chính sách đãi ngộ hợp lý… nhằm gắn kết đội ngũ nhân viên, hướng đến mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và đồng hành lâu dài cùng tổ chức.

Bên cạnh đó, giữa đại dịch Covid-19, với triết lý quản trị nhân văn nhân ái, DatVietVAC luôn đồng hành tiếp sức cùng người lao động: đảm bảo duy trì công việc cho 100% cán bộ nhân viên, áp dụng phương án làm việc “3 tại chỗ” an toàn, triển khai đăng ký tiêm chủng thành công, xây dựng môi trường làm việc xanh, chung tay cùng cộng đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa đẩy lùi dịch bệnh…

Chiến thắng tại giải thưởng này một lần nữa khẳng định sự hài lòng của người lao động dành cho DatVietVAC trong nỗ lực tạo ra môi trường làm việc lý tưởng và đáng tin cậy.