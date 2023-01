Dấu hiệu cho thấy Sony sắp ‘tiễn’ PlayStation 4 'về hưu'

Theo The Gamer, PlayStation 4 là máy chơi game bán chạy thứ hai của Sony với hơn 117 triệu chiếc được bán kể từ khi ra mắt vào năm 2013. Thiết bị này cũng đứng thứ tư trong số những máy chơi game bán chạy nhất mọi thời đại, ngay sau Nintendo DS và Game Boy.

Có thể thấy PlayStation 4 thực sự là một cái tên đình đám của Sony và nó cũng từng chứng kiến ​​những bản phát hành trò chơi khó quên nhất. Tuy nhiên, có vẻ như công ty đang có kế hoạch cho thiết bị này sớm nghỉ hưu.

Theo đó, trong một đoạn trailer mới của PlayStation mang đến cái nhìn thoáng qua về những trò chơi đáng mong đợi sắp cập bến trong năm 2023 cho PlayStation 5 và PlayStation 4, trong đó có Final Fantasy 16, Horizon Forbidden West: Burning Shores Expansion, Marvel's Spider-Man 2, Forspoken, Suicide Squad: Kill the Justice Leaguevà Dead Space. Tất cả đều là những tựa game đang được người chơi vô cùng mong đợi, nhưng điều đáng chú ý là chúng sẽ chỉ có mặt trên máy chơi game PlayStation 5.

Kể từ khi được phát hành vào 2 năm trước, PlayStation 5 chỉ có năm trò chơi độc quyền bên thứ nhất. Ngoài những trò chơi này, cũng chỉ có một số trò chơi độc quyền của bên thứ ba, và hầu hết chúng đều có mặt trên PlayStation 4. Tuy nhiên, trong đoạn trailer mới nhất, người hâm mộ sẽ nhận ra rằng không có trò chơi nào cho PlayStation 4.





Microsoft đã lặng lẽ ngừng sản xuất Xbox One vào cuối năm 2020 để tập trung vào Xbox Series X/S, trong khi đó, Sony đã đặt hàng thêm 1 triệu máy PlayStation 4 vào năm 2022. Một trong những lý do đằng sau điều này là do sự thiếu hụt nguồn cung của PlayStation 5, đây có thể là lý do của sự gia tăng chưa từng có về nhu cầu đối với PlayStation 4 sau 9 năm phát hành.

PlayStation 4 sẽ đánh dấu mốc quan trọng tròn 10 tuổi vào năm nay, đây cũng có thể là lần cuối cùng nói về số lượng tựa game sắp ra mắt trên PlayStation 4, cả bên thứ nhất và bên thứ ba. Ngoài ra, với sự ra mắt của PSVR 2, người chơi sẽ cần có PlayStation 5 để có thể trải nghiệm trò chơi VR hiện đại, đây cũng là một dấu hiệu khác về những năm tháng cuối đời của PlayStation 4.

Nếu Sony cho PlayStation 4 ‘nghỉ hưu’ trong năm nay, đó sẽ thực sự là dấu chấm hết cho một kỷ nguyên huy hoàng của máy chơi game này.