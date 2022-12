Đâu là chỗ ngồi an toàn nhất trên máy bay nếu chẳng may gặp nạn?

Đối với nhiều người, ghế ngay lối đi là thuận tiện nhất bởi thoải mái ra vào, đứng lên ngồi xuống mà không ngại va chạm, phiền phức. Trong khi, không ít hành khách lại chọn ghế cạnh cửa sổ để có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Những khách khác lại ưa thích chỗ ngồi gần cửa thoát hiểm để có thể thoải mái thẳng chân về phía trước; hoặc ngồi khu vực cánh máy bay hay phía sau, phía trước thân máy bay... Chúng ta hãy xem xét tất cả các khía cạnh của những vị trí này.

Những hành khách ngồi khu vực trên cánh máy bay sẽ bị chặn tầm nhìn ra cửa sổ. Còn nếu ngồi phía sau sẽ phải chịu nhiều tiếng ồn động cơ. Vậy đâu là những chỗ ngồi an toàn nhất trên máy bay và những chỗ ngồi nào sẽ mang lại cơ hội sống sót cao nhất nếu chẳng may xảy ra tai nạn?

Tất cả chúng ta đều biết, máy bay không thể bay ngược vào núi và trong nhiều vụ tai nạn, trong các bức ảnh chụp hiện trường, chúng ta có thể nhìn rõ chiếc đuôi máy bay còn sót lại trong đống đổ nát. Vì thế, logic gợi ý rằng, ngồi ở phía sau máy bay sẽ an toàn nhất. Dĩ nhiên có nhiều yếu tố cần xem xét, chẳng hạn khoảng cách của bạn với lối thoát hiểm và phần nào của máy bay chịu tác động mạnh nhất. Do đó, chúng ta cần nhận định kỹ hơn các yếu tố này cộng lại.

Hãy nghiên cứu số liệu của thảm kịch hàng không tồi tệ nhất lịch sử Tenerife năm 1997 (Tenerife là hòn đảo trong quần đảo Canaria của Tây Ban Nha). Thảm kịch xảy ra tại sân bay Tenerife Norte khi chiếc Boeing 747 của KLM va chạm với chiếc Boeing 747 của Pan Am lúc đang cất cánh, khiến tất cả 234 hành khách và 14 thành viên phi hành đoàn trên máy bay của hãng KLM tử vong.

Trong khi đó, đối với máy bay của hãng Pan Am, 61 trong tổng số 396 hành khách và phi hành đoàn đã sống sót sau vụ va chạm tang thương này. 61 người sống sót đều ngồi ở phía trước máy bay chứ không phải phía sau. Điều đó bác bỏ giả thuyết phía sau máy bay an toàn hơn và có thể hiểu một cách đơn giản rằng, sống sót phụ thuộc nhiều vào may mắn hơn là bạn ngồi ở vị trí nào sau một tai nạn máy bay.





Tạp chí Time đã trích dẫn một nghiên cứu kéo dài 35 năm do Cơ quan Hàng không liên bang (FAA) thực hiện về chỗ ngồi trên máy bay và các trường hợp tử vong. Theo báo cáo của FAA về các tai nạn và tử vong từ 1985 - 2020, vị trí ngồi tệ nhất là ở giữa máy bay. Ghế ở giữa khoang có tỷ lệ tử vong 39% trong khi dãy thứ ba phía trước (front third) là 38% và dãy thứ ba phía sau (rear third) là 32%.

Khi xem xét những chỗ ngồi nào mang lại cơ hội sống sót cao nhất cho hành khách thì những ghế giữa ở phía sau máy bay có tỷ lệ tử vong cao nhất là 28%. Những chỗ ngồi tồi tệ nhất là ở hai bên lối đi ở giữa máy bay, với tỷ lệ tử vong 44%.

Một nghiên cứu khác do đại học Greenwich thực hiện cũng xác định, sau một vụ va chạm, những hành khách ngồi gần lối thoát hiểm nhất có cơ hội sống sót cao nhất. Điều này đặc biệt quan trọng để thoát thân trong các vụ cháy thường xảy ra sau va chạm.

Như đã lưu ý ở trên, cơ hội sống sót sau một vụ tai nạn đôi khi phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của một vụ tai nạn nhất định. Nếu đuôi máy bay bị tác động nặng nề nhất, hành khách ở phía sau sẽ phải chịu cảnh tồi tệ hơn. Tương ứng, nếu mũi máy bay va chạm trước, những người ngồi phía trước máy bay sẽ bị nặng hơn.

Di chuyển bằng đường hàng không trở nên an toàn hơn trong những năm qua, đặc biệt khi so sánh với các hình thức vận chuyển khác. Tỷ lệ tử vong trong một vụ tai nạn máy bay được cho là 1 trên 8.000, so với 1 trên 112 đối với tai nạn giao thông đường bộ. Nói chung, bay vẫn là một trong những cách an toàn nhất để đi lại.