Đau lòng trước tình cảm bản năng của con người trong ‘Snowdrop’

Phát sóng được gần nửa chặng đường, bộ phim truyền hình xứ kim chi Snowdrop trở thành tâm điểm của sự chú ý bởi những ồn ào xoay quanh. Tuy nhiên, bỏ qua những tai tiếng, Snowdrop vẫn xứng đáng nhận được sự phản hồi tích cực từ phía khán giả nhờ việc trau chuốt những thước phim làm nổi bật lên tình cảm vô cùng bản năng của con người trong xã hội đầy đau thương lúc bấy giờ.

Khai thác đề tài chính trị khá nhạy cảm, Snowdrop kể về câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn nhưng cũng không kém phần bi thương của hai nhân vật chính là Lim Soo Ho (Jung Hae In thủ vai) - điệp viên Bắc Triều Tiên và Eun Young Ro (Jisoo – BLACKPINK) - nàng sinh viên 20 tuổi là con gái của một quan chức cấp cao miền Nam. Tình yêu của cặp đôi bắt đầu nảy nở từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng trớ trêu thay, tình thế chính trị ép buộc khiến Lim Soo Ho phải bắt cả ký túc xá nữ Hosoo bao gồm cả Young Ro làm con tin.

Tình thân

Trong tập 7 gần đây vừa mới công chiếu, khán giả Snowdrop xúc động khi phát hiện ra rằng, dường như tình cảm gia đình chính là loại tình yêu bản năng nhất không thể thiếu trong mỗi con người. Bị bắt làm con tin, dù đã nhiều lần đặt cược mạng sống giúp các bạn có cơ hội tự do nhưng Young Ro lại làm tất cả từ cầu xin đến lừa Lim Soo Ho để được ra ngoài khi hay tin anh trai cô đã tử trận nơi tiền tuyến.

Hay cả những tuyến nhân vật phụ là hai cha con Eun Chang Su và Man Dong, dù ông Man Dong có thể không phải là người cha tốt nhưng khán giả có thể dễ dàng nhận ra tình yêu ông dành cho Chang Su là vô bờ bến. Eun Chang Su chẳng phải là một đứa con hiếu thảo, lại rất hư hỏng và láo xược nhưng với một cơ thể đầy đau ốm bệnh tật, ông Man Dong vẫn luôn sẵn sàng lấy thân mình che chở, gánh chịu mọi đau đớn thay con.

Tình bạn

Bên cạnh những tình tiết gay cấn, lòng đố kỵ, hay sự ích kỷ cá nhân, Snowdrop vẫn có những câu chuyện về tình bạn hết sức nhân văn. Khi tất cả đều quay lưng với Young Ro vì cho rằng cô chính là người che giấu gián điệp thì Seol Hee vẫn ở đó cùng cô. Dù là người nhút nhát và rất sợ khi bị bắt làm con tin nhưng Seol Hee không bao giờ mắng chửi hay trách móc bạn mình. Seol Hee từng nói rằng, cho dù tất cả mọi người có quay lưng với Young Ro thì bằng một cách nào đó Seol Hee vẫn yêu thương cô.

Khi Bon Ok to tiếng đổ mọi tội lỗi lên Young Ro cũng thế, Seol Hee cũng đã tức giận hét toáng lên để bảo vệ bạn mình. Ngay cả trong tình huống căng thẳng nhất, điều đầu tiên mà Seol Hee nghĩ tới là liệu rằng Young Ro có an toàn hay không. Bên cạnh những khoảnh khắc tình cảm lấy nước mắt của cặp đôi chính, người xem vẫn nhận ra được một điều, đôi khi tình bạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu.





Tình yêu nước

Lấy bối cảnh phim là Seoul năm 1987 đầy biến cố - phong trào đấu tranh dân chủ diễn ra mạnh mẽ nhằm phản đối chính phủ độc tài đương nhiệm, tình yêu và nghĩa vụ dành cho đất nước đặt nặng lên vai hai nhân vật là Lim Soo Ho và Lee Kang Moo. Với Lim Soo Ho, tình yêu anh dành cho đất nước là luôn tin tưởng và sẵn sàng hi sinh. Ngay cả khi có thể bị vứt bỏ, Soo Ho vẫn coi đó là một nhiệm vụ được giao phó, luôn trong tư thế sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cho danh dự của đất nước.

Còn đối với Lee Kang Moo thì lại khác, ban đầu anh gia nhập Bộ An ninh để thực hiện lý tưởng bảo vệ cho người dân, nhưng khi anh thoát ra để giải cứu con tin, những người mà anh luôn tin tưởng lại hướng mũi súng về phía anh. Khi ấy Kang Moo mới nhận ra rằng chính anh chỉ là con tốt trong bàn cờ của các ông lớn. Ở một góc độ nào đó, cả Lim Soo Ho và Lee Kang Moo đều rất giống nhau vì họ đều mang những lý tưởng lớn dành cho Tổ quốc và người dân của mình.

Tình yêu

Là một bộ phim lãng mạn nhưng Snowdrop lại đặt tình yêu của các nhân vật vào những tình thế bi thương nhất. Dưới lớp vỏ bọc gai góc lạnh lùng, mỗi nhân vật đều đang che giấu tình yêu chỉ diễn ra âm thầm và lặng lẽ trong trái tim. Một gián điệp Bắc Hàn như Soo Ho lại vô tình yêu con gái của quan chức miền Nam - Young Ro. Chưa bao giờ một người dành tình yêu lớn lao cho đất nước như anh lại khao khát sống cuộc đời bình thường để có thể yêu Young Ro theo cách trọn vẹn nhất.

Anh cảnh sát Nam Hàn - Lee Kang Moo cũng vậy, rất yêu cô đồng nghiệp Han Na nhưng trong việc truy bắt gián điệp, anh không thể để Han Na theo. Dù chọn cách chia tay để bảo vệ tình yêu, nhưng Kang Moo vẫn luôn luôn lo lắng bảo vệ Han Na. Dĩ nhiên, những mối tình này chẳng dễ dàng gì trong bối cảnh chính trị đầy nhiễu nhương của Hàn Quốc thập niên 1980.

Trải qua muôn ngàn sóng gió khi Snowdrop liên tục hứng chịu nhiều chỉ trích vì khai thác vấn đề chính trị nhạy cảm của Nam - Bắc Triều Tiên, tuy nhiên, bộ phim vẫn là một tác phẩm truyền hình đáng để thưởng thức bởi những giá trị nhân văn mà nó mang lại. Ngoài những pha hành động nghẹt thở, Snowdrop vẫn thành công khi lấy được không ít nước mắt người xem qua việc khai thác những tình cảm đẹp đẽ vô cùng bản năng của con người.