Đầu tư ngành điều hòa, Karofi xây dựng trung tâm trải nghiệm và nghiên cứu sản phẩm

Theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu thị trường toàn cầu Techsci, Karofi đang là thương hiệu xếp hàng đầu thị phần ngành lọc nước và được yêu thích bậc nhất. Một trong những điểm khác biệt giúp cho thương hiệu đang có mặt trong 2 triệu gia đình tại Việt Nam và xuất khẩu trên 35 quốc gia trên thế giới đó chính là việc đầu tư bài bản cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D). Các sản phẩm của Karofi luôn được hậu thuẫn bởi đội ngũ R&D chuyên nghiệp dựa trên cơ sở khoa học chuyên sâu kết hợp với nghiên cứu thị trường, người dùng kỹ lưỡng.

Theo thông tin từ đại diện Karofi thì mỗi năm công ty doanh nghiệp này chi ngân sách hàng trăm tỉ đồng cho việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Tháng 1 năm 2022, Karofi công bố gia nhập thị trường điều hòa với 4 sản phẩm điều hòa thông minh với khả năng làm lạnh nhanh, lạnh sâu ấn tượng kết hợp với công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng. Thương hiệu cho biết hoạt động nghiên cứu cho sản phẩm điều hòa được xác định là trọng tâm trong chiến lược chinh phục thị trường Việt Nam tương đương với nguồn lực dành cho máy lọc nước. Đồng thời, Karofi cũng giới thiệu trung tâm trải nghiệm và nghiên cứu điều hòa. Đây là khu vực dùng cho hoạt động nghiên cứu điều hòa không khí của trung tâm R&D và sau đó sẽ phát triển thành trung tâm đo lường cho các sản phẩm ngành không khí.

Trung tâm trải nghiệm và điều hòa của Karofi được đầu tư với diện tích hơn 500m², tọa lạc ngay trong khuôn viên nhà máy sản xuất máy lọc nước lớn bậc nhất Đông Nam Á của Karofi. Các thiết bị hiện đại của trung tâm phục vụ công tác nghiên cứu và trải nghiệm được nhập khẩu trực tiếp từ Liên Bang Đức. Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, phân tích, lấy mẫu nhập khẩu từ thương hiệu GRAPHTECH hàng đầu Nhật Bản. Các thông số được thiết lập hoàn toàn tự động, có thể mô phỏng được hầu hết điều kiện môi trường theo mùa tại Việt Nam.

Tiến sĩ Triệu Tuyên Hoàng, giám đốc R&D Karofi cho biết đội ngũ nhân sự R&D vận hành trung tâm với quy mô lên đến 60 kỹ sư được tuyển chọn kỹ lưỡng với kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành điện lạnh, đã từng công tác trong các tập đoàn hàng đầu trong ngành.

Đặc biệt, lần đầu tiên tại Việt Nam trung tâm R&D điều hòa sẽ dành cho tất cả các khách hàng quan tâm đến tham quan và trực tiếp trải nghiệm so sánh các tính năng của các sản phẩm điều hòa trên thị trường.





Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, giám đốc sản phẩm bộ phận R&D, các tính năng nổi bật của 4 sản phẩm điều hòa mới ra mắt của Karofi đều được thiết kế và phát triển dựa trên các nghiên cứu khoa học về hành vi sử dụng “Điều khách hàng mong muốn nhất khi sử dụng điều hòa”, nghiên cứu“những bất tiện khi sử dụng điều hòa” kết hợp với nghiên cứu về khí hậu vùng miền tại Việt Nam. Kết quả cho thấy tốc độ làm lạnh, khả năng tiết kiệm điện, công nghệ thông minh, chính sách chăm sóc khách hàng là bốn vấn đề nhận được sự quan tâm hơn cả. Chính vì vậy 4 sản phẩm điều hòa đầu tiên của Karofi được trang bị khả năng làm lạnh nhanh, lạnh sâu ấn tượng nhất phân khúc, công nghệ Inverter tiết kiệm điện, công nghệ thông minh 4 tự động và chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong 36 tháng, bảo dưỡng miễn phí 2 năm tốt nhất thị trường…

Trong bài kiểm tra trực tiếp tại sự kiện Lễ ra mắt sản phẩm điều hòa Karofi, trước sự chứng kiến của hàng nghìn đối tác trên toàn quốc, sản phẩm điều hòa Karofi đã cho thông số làm lạnh nhanh và khả năng tiêu thụ điện tốt nhất so với điều hòa đến từ Thái Lan và Nhật Bản trong cùng một mức điều kiện thử nghiệm. Cụ thể nhiệt độ phòng có điều hòa Karofi xuống thấp hơn 2 độ C, công suất tiêu thụ điện tốt hơn đến 30% so với các điều hòa còn lại trong bài thử nghiệm, sau 5 phút nhiệt độ gió ra tại cửa điều hòa Karofi xuống tới 10 độ C.

Sự gia nhập thị trường điều hòa Karofi sẽ góp phần tăng thêm sự cạnh tranh vốn đã khốc liệt giữa các thương hiệu trong nước và nhập khẩu, nhưng người tiêu dùng sẽ là người hưởng lợi nhất khi có thêm một lựa chọn điều hòa chất lượng xứng đáng với giá thành, phục vụ nhu cầu cốt lõi của người dùng điều hòa trong năm 2022.