Đẩy mạnh hơn nữa phòng chống tham nhũng

Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư T.Ư Đảng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKS nhân dân tối cao Lê Minh Trí cùng đại diện lãnh đạo

các ban, bộ, ngành T.Ư và TP.Hà Nội. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân (CAND) đối với thành tựu chung của đất nước trong năm 2022. Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng CAND tiếp tục nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng, trúng tình hình; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội…

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu lực lượng CAND phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, thường xuyên và liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm; Tấn công để phòng ngừa, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống “giặc nội xâm”, tham nhũng, tiêu cực; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai các giải pháp bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia…

Bộ Công an thông tin về hàng loạt vụ trọng án

Chiều cùng ngày, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo về tình hình, kết quả công tác công an năm 2022 do Thứ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Trần Quốc Tỏ chủ trì.





Tại họp báo, đại tá Vũ Như Hà, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an, cung cấp thêm những thông tin liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của đại gia Trương Mỹ Lan. Theo đại tá Hà, Bộ Công an đã khởi tố 27 bị can để điều tra nhưng không cho biết chi tiết danh tính các bị can, tội danh khởi tố. Về đại án Việt Á, đại tá Hà cho biết đến nay cơ quan chức năng đã khởi tố 29 vụ án và 102 bị can. Trong đó, Bộ Công an khởi tố 29 bị can, Bộ Quốc phòng khởi tố 5 bị can, còn lại công an 24 tỉnh khởi tố 68 bị can.

Về đại án AIC Đồng Nai, đại tá Hà thông tin trong vụ án còn 8 bị can đang bỏ trốn, C03 phối hợp với các bên liên quan khẩn trương truy bắt. Vụ án đã được ban hành kết luận điều tra, chuyển Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 36 bị can và sắp được đưa ra xét xử. Theo đại tá Hà, việc kết luận điều tra với các bị can đang bỏ trốn cho thấy chất lượng điều tra đã được nâng lên và việc điều tra, thu thập chứng cứ không chỉ phụ thuộc vào lời khai của bị can mà cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội.

Điều tra, khám phá hơn 33.800 vụ phạm tội về trật tự, xã hội Tại hội nghị, báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả công tác công an năm 2022, thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết công an đã điều tra, khám phá hơn 33.800 vụ phạm tội về trật tự, xã hội, đạt tỷ lệ 85,06% (cao hơn tỷ lệ Quốc hội giao). Hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm được điều tra, làm rõ, bắt giữ nhanh thủ phạm; triệt xóa 590 băng nhóm tội phạm có tổ chức; phát hiện hàng ngàn vụ, đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 700 kg heroin, hơn 4,6 tấn ma túy tổng hợp, 104 kg thuốc phiện, 259 kg cần sa và 185 khẩu súng là tang vật của các vụ án ma túy. Bên cạnh đó, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 5.306 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; 492 vụ, 902 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ.

Nói về vụ án “chuyến bay giải cứu”, thiếu tướng Trần Thanh, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an, cho biết đến nay Bộ Công an đã khởi tố 35 bị can.

Trả lời báo chí tại họp báo về việc vì sao chưa đưa ra xét xử vụ ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về hành vi lừa dối khách hàng dù đã khởi tố từ tháng 7.2019, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết vụ án liên quan sai phạm trong dự án chung cư CT6 tại P.Kiến Hưng (Q.Hà Đông, Hà Nội), có 2 hành vi vi phạm. Với hành vi vi phạm của ông Lê Thanh Thản, cơ quan CSĐT đã điều tra xong, hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với cán bộ P.Kiến Hưng, thanh tra xây dựng, lãnh đạo Q.Hà Đông thời điểm đó, thì Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã kết luận điều tra, song Viện KSND TP.Hà Nội trả lại để điều tra bổ sung. Bên cạnh đó, vụ án liên quan cán bộ đảng viên nên Công an TP.Hà Nội báo cáo và Thành ủy Hà Nội đã đưa vào diện Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Gần đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của TP.Hà Nội đã họp, chỉ đạo cơ quan CSĐT và Viện KSND TP.Hà Nội khẩn trương làm rõ, xử lý sớm. Do vậy, thời gian tới, Công an TP.Hà Nội sẽ khẩn trương điều tra để đưa vụ án ra truy tố, xét xử.