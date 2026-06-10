Sự phát triển của xã hội hiện đại mang đến những quan điểm khác biệt về phương pháp nuôi dạy con. Khái niệm “neontocracy” ra đời như một minh chứng cho nhận định trên. Theo quan điểm “neontocracy”, trẻ em là những cá thể riêng biệt, cần được toàn xã hội quan tâm và chăm sóc. Ngày càng nhiều phụ huynh nhận ra rằng không còn một “công thức chung” cho tất cả trẻ em, từ thể trạng, hệ tiêu hóa, khả năng miễn dịch đến điều kiện sinh ra và môi trường phát triển trong giai đoạn đầu đời.

Thấu hiểu tâm lý của các bậc phụ huynh mong muốn có những sản phẩm dinh dưỡng tốt nhất phù hợp với từng đứa trẻ, tập đoàn Danone và thương hiệu sữa Aptamil không ngừng đầu tư vào nghiên cứu khoa học để phát triển các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt cho trẻ nhỏ. Với đội ngũ R&D toàn cầu cùng hệ sinh thái nghiên cứu trải rộng từ miễn dịch học, hệ vi sinh đến dinh dưỡng đầu đời, triết lý “mỗi hành trình lớn khôn đều khác biệt” (Every feed has a story to tell) được hiện thực hóa bằng những giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt cho trẻ.

Phương Tây cuối thế kỷ 19 chứng kiến những bước ngoặt quan trọng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong khía cạnh y tế và chăm sóc sức khỏe. Một trong những cột mốc quan trọng đánh dấu “buổi bình minh” trong lĩnh vực dinh dưỡng đầu đời là sự ra đời của sản phẩm dinh dưỡng của Nutricia vào năm 1896 tại Hà Lan. Trước tỷ lệ tử vong cao ở trẻ sơ sinh do thiếu hụt dinh dưỡng, bác sĩ Johannes van der Hagen cùng em trai Martinus hợp tác với Giáo sư Alexander Backhaus, người tiên phong nghiên cứu tách chiết thành phần sữa. Sự kết hợp này đã khai sinh ra Nutricia cái tên sau này trở thành biểu tượng của dinh dưỡng y khoa toàn cầu.

Đầu thế kỷ 20 tại Barcelona, Isaac Carasso theo đuổi hướng đi riêng: nghiên cứu sữa lên men để cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, và đặt tên thương hiệu Danone theo con trai mình, Daniel. Gần một thế kỷ sau, hai dòng nghiên cứu này hội tụ dưới một mái nhà khi Nutricia gia nhập tập đoàn Danone, hình thành Danone Nutricia Research - trung tâm chuyên sâu về dinh dưỡng đầu đời và sức khỏe miễn dịch, nơi khoa học xuất phát từ nhu cầu thực của đời sống.

Những thành công ban đầu là bệ phóng để Danone tiếp tục định hướng nghiên cứu dinh dưỡng chuyên sâu, miễn dịch học và hệ vi sinh đường ruột nhằm hiểu rõ hơn cách tự nhiên hỗ trợ sự phát triển đầu đời của trẻ.

Không chỉ dừng lại ở số năm nghiên cứu, năng lực khoa học của Tập đoàn Danone được xây dựng trên nhiều trụ cột quan trọng. Tập đoàn Danone hiện đang sở hữu 2 trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Pháp và Hà Lan cùng mạng lưới 55 công ty con và các trung tâm công nghệ chiến lược tại nhiều quốc gia như Singapore, Trung Quốc, Anh, Brazil. Danone hiện đang hợp tác với hơn 200 trường đại học và các đối tác khoa học, cùng đội ngũ hàng nghìn chuyên gia đa lĩnh vực.

Từ nền tảng hơn 100 năm tiên phong về dinh dưỡng toàn cầu của Danone đến hơn 50 năm nghiên cứu chuyên sâu về dinh dưỡng đầu đời của Nhãn hàng Aptamil, thương hiệu đã tiếp tục khẳng định cam kết lấy khoa học làm cơ sở cho các giải pháp dinh dưỡng phù hợp, giải mã mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột, miễn dịch đầu đời, khả năng hấp thu và sự phát triển lâu dài của trẻ nhỏ.

Những nghiên cứu này trở thành nền tảng để Nhãn hàng Aptamil phát triển các hệ dưỡng chất chuyên biệt cho từng nhóm trẻ như trẻ sinh mổ với nhu cầu bù đắp lợi khuẩn và tái thiết lập (phục hồi) hệ vi sinh đường ruột sớm, trẻ cần nền tảng miễn dịch vững chắc, trẻ cần tối ưu hóa tiềm năng trí não và thị giác, hay trẻ có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Trung tâm của thành tích khoa học dinh dưỡng của Nhãn hàng Aptamil chính là công thức Synbiotic đặc chế, hệ dưỡng chất kết hợp Probiotic Bifidobacterium breve M-16V và Prebiotics scGOS/lcFOS (9:1). Synbiotic là kết quả của quá trình nghiên cứu dài hạn về hệ vi sinh đường ruột, vai trò của lợi khuẩn trong miễn dịch đầu đời, và cách xây dựng hàng rào bảo vệ tự nhiên trong những năm đầu đời cho trẻ.

Những tác động vượt trội của hệ công thức Synbiotic không chỉ dừng lại ở các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, mà còn được kiểm chứng qua các dữ liệu thế giới thực (Real-World Evidence). Chuỗi nghiên cứu JULIUS 1 và JULIUS 2 ghi nhận khả năng khôi phục thần tốc (nhanh gấp 27 lần) của Bifidobacteria - lợi khuẩn được tìm thấy nhiều nhất trong đường ruột trẻ sinh thường, và nghiên cứu DRAGON khẳng định hiệu quả bảo vệ duy trì đến 12 tháng sau đó.

Tư duy của đội ngũ R&D không dừng lại ở việc bổ sung dưỡng chất, mà hướng đến việc tạo ra một môi trường hệ vi sinh khỏe mạnh để trẻ hấp thu và phát triển tốt hơn từ nền tảng bên trong. Theo đó, Synbiotic được xem là nền tảng hỗ trợ hệ tiêu hóa và miễn dịch, kết hợp cùng các hệ dưỡng chất khác như DHA, Omega 3 hay đạm A2 nhằm đáp ứng những nhu cầu phát triển khác nhau của trẻ.

Để đáp ứng đa dạng hành trình lớn khôn của trẻ nhỏ, Nhãn hàng Aptamil đã ứng dụng công thức Synbiotic đặc chế vào việc thiết kế các dòng sản phẩm khác nhau như dòng sữa Aptamil CESARBIOTIK được phát triển cho nhóm trẻ sinh mổ với định hướng hỗ trợ hệ vi sinh, miễn dịch và phát triển trí não; sữa Aptamil PROfutura 4 tập trung vào nền tảng phát triển toàn diện, hay dòng sữa Aptamil ESSENSIS 4 Organic A2 hướng đến nhu cầu dinh dưỡng tự nhiên và thân thiện hơn với hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Aptamil là thương hiệu sữa công thức dành cho trẻ số 1 tại châu Âu, theo báo cáo từ Tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor International Limited (Anh) năm 2025

Để những di sản khoa học dinh dưỡng của Danone mang giá trị thực tiễn, bên cạnh những sản phẩm sữa riêng biệt cho từng nhóm trẻ, thương hiệu Aptamil cũng thúc đẩy hợp tác cùng cộng đồng y tế Việt Nam thông qua các hội nghị y khoa tổ chức hằng năm quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành & chuyên viên y tế.

Đây được xem là cầu nối giúp các bằng chứng khoa học mới trong lĩnh vực dinh dưỡng đầu đời được trao đổi gần hơn với thực tiễn tư vấn và chăm sóc trẻ em tại Việt Nam.

Niềm hạnh phúc của các bậc phụ huynh khởi đầu từ hành trình khôn lớn khỏe mạnh, đầy đủ dưỡng chất, và an toàn của mỗi đứa trẻ. Những sản phẩm sữa của Danone và nhãn hàng Aptamil đã đến tay người tiêu dùng Việt, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam, tiếp tục hành trình lan tỏa cam kết vì sức khỏe của hơn 8 tỉ con người, qua đó củng cố vị thế của một tập đoàn luôn đặt mục tiêu nhân văn lâu dài trên từng chặng đường phát triển.

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