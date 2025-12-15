Đề nghị truy tố cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai ẢNH: T.N

Vụ án này, C03 đề nghị truy tố 22 bị can ở các nhóm tội kể trên. Trong đó, ông Lê Quang Thung, cựu quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ.

Ông Lê Y Linh, cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín; ông Đặng Phước Dừa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín, bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và đưa hối lộ.

Bà Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM, và bà Đào Thị Hương Lan, cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cùng bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: BỘ CÔNG AN

Bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai, cùng 5 chủ tịch, phó tổng giám đốc trong ngành cao su cùng bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trong kết luận, C03 cáo buộc ông Lê Quang Thung đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 542 tỉ đồng; nhận hối lộ số tiền 3 triệu USD (tương đương hơn 53 tỉ đồng), hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân 200.000 SGD và 300.000 USD, tương đương hơn 11 tỉ đồng.

Ông Lê Y Linh bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 542 tỉ đồng, hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 82 tỉ đồng; đưa hối lộ số tiền hơn 56 tỉ đồng. Bị can này cũng bị cáo buộc đưa hối lộ cho ông Thung 11 tỉ đồng; đưa cho ông Trần Ngọc Thuận, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, 45 tỉ đồng; đưa cho ông Đoàn Ngọc Phương, cựu Chủ tịch Hội đồng định giá Bộ TNMT cũ, 200 triệu đồng.

C03 cáo buộc bà Nguyễn Thị Hồng và Đào Thị Hương Lan gây thiệt hại cho nhà nước hơn 542 tỉ đồng. Trong đó, bà Hồng hưởng lợi cá nhân hơn 1 tỉ đồng.

Với Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai, C03 cáo buộc hưởng lợi, chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỉ đồng.