‘Death on the Nile’ dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ

Có một cuộc chiến giữa tình yêu và thần chết vào cuối tuần qua tại phòng vé Bắc Mỹ, khi bộ phim hài Marry Me và Death on the Nile đều cố gắng thu hút khán giả tuổi trung niên trở lại rạp chiếu.

Death on the Nile (tựa Việt Án mạng trên sông Nile) có Gal Gadot tham gia cùng dàn diễn viên Kenneth Branagh, Annette Bening, Emma McKay, Tom Bateman... Phim do Disney và 20th Century Studios sản xuất, dựa theo tiểu thuyết nổi tiếng của Agatha Christie, thu về 5,1 triệu USD hôm ra mắt (11.2), con số gây bất ngờ tuy chỉ bằng một nửa so với tổng doanh thu ngày mở màn của bộ phim tiền nhiệm Murder on the Orient Express (10,7 triệu USD), đạt tổng doanh thu nội địa lên đến 102 triệu USD. Mặc dù nhân vật giàu có Linnet Ridgeway-Doyle của Gal Gadot có thể có đủ sâm panh để lấp đầy sông Nile trong phim, nhưng không gì đảm bảo phim có thể bán đủ số vé để lấp đầy khoản chi 90 triệu USD sản xuất.

Trong khi đa số các phần phim tiếp theo thường được trông đợi dựa trên thành công tài chính của phần trước, số phận phòng vé của Death on the Nile dường như được biết trước từ khá lâu. Quá trình sản xuất đã bật mí ngay sau khi phát hành Murder on the Orient Express, được Disney thực hiện sau khi thương vụ mua lại 20th Century Fox hoàn tất vào năm 2019. Nhiều dự án của Disney bắt nguồn từ thời 20th Century Fox bị cho là thất vọng về tài chính như West Side Story, The Last Duel và The King's Man.

Ngoài ra, việc phát hành Death on the Nile phải đối mặt với nhiều vấn đề khác, bao gồm một số sự chậm trễ trong quá trình quay và phát hành do đại dịch Covid-19 cùng các cáo buộc cưỡng hiếp, lạm dụng tình dục chống lại Armie Hammer, một trong những diễn viên của phim.

Jackass Forever của Paramount chiếm vị trí á quân phòng vé với tổng doanh thu ​​8,3 triệu USD, giảm 65% so với lần ra mắt cuối tuần trước, một con số gần tương đương với mức giảm 58% mà “người tiền nhiệm” Jackass 3D, phải đối mặt trong lần ra mắt vào năm 2010. Cuối tuần qua, Jackass Forever đạt doanh thu Bắc Mỹ hơn 37 triệu USD, một con số vượt xa ngân sách sản xuất 10 triệu USD.

Marry Me của Universal đang giữ vị trí thứ ba. Hãng phim đạt tổng doanh thu cuối tuần khoảng 8 triệu USD từ 3.642 điểm chiếu. Phim cũng đang phát hằng ngày trên nền tảng trực tuyến Peacock của NBCUniversal.

Phim hài lãng mạn dường như không còn mang lại doanh thu cao phòng vé nữa. Crazy Rich Asians ra rạp năm 2018 là tác phẩm thành công cuối cùng trong thể loại này. Tuy nhiên, với kinh phí sản xuất khiêm tốn chỉ 23 triệu USD, Marry Me cho thấy sự đón nhận tích cực của khán giả vào dịp lễ tình nhân. Universal đang dự đoán một kết thúc có hậu cho việc phát hành.





Marry Me có sự tham gia của ngôi sao Jennifer Lopez trong vai ngôi sao nhạc pop Kat Valdez quyết định kết hôn với một người hoàn toàn xa lạ Gilbert (Owen Wilson) trong buổi biểu diễn của cô. Cả hai phải đối mặt với người yêu cũ của Kat là Bastian (Maluma) và liệu đám cưới tốc hành của họ có thể biến thành tình yêu đích thực hay không?

Phim kinh dị hành động Blacklight có Liam Neeson đóng chính ước tính mang về 2,89 triệu USD từ 2.772 địa điểm trong lần ra mắt.

Thảm họa khoa học viễn tưởng Moonfall đang có một chuyến đi chơi kém thú vị hơn nhiều. Sau khi đạt doanh thu 10 triệu USD, bộ phim đang phải đối mặt với mức sụt giảm nghiêm trọng 75% trong tuần thứ hai công chiếu. Với kinh phí sản xuất 140 triệu USD, Moonfall là một trong những bộ phim độc lập đắt đỏ nhất từng được thực hiện.

Spider-Man: No Way Home của Sony và Columbia Pictures giành vị trí thứ tư trong tuần thứ 13 tại phòng vé. Tác phẩm ăn khách của MCU đã có một kết thúc suôn sẻ với tổng doanh thu dự kiến ​​7 triệu USD vào cuối tuần qua, chỉ giảm 26% so với tuần trước đó. Bom tấn của Tom Holland sẽ đạt vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng phim ăn khách nhất mọi thời đại tại Bắc Mỹ vào tuần tới, vượt qua Avatar (760 triệu USD).

Phần tiếp theo phim hoạt hình Sing 2 của Universal lọt vào top 5 phòng vé nội địa, kiếm thêm 3 triệu USD, nâng tổng doanh thu ở Bắc Mỹ lên 143 triệu USD vào cuối tuần này.

Death on the Nile do Kenneth Branagh chỉ đạo hiện đang chiếu tại Việt Nam, theo chân thám tử ria mép Hercule Poirot (cũng do Branagh đóng) cố gắng giải quyết một vụ giết người trong chuyến du ngoạn trên sông ở Ai Cập. Tờ Variety khen ngợi phim “sắc nét và tinh xảo hơn Murder on the Orient Express”.