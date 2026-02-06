Năm 1948, Defender ra đời từ những chiếc xe quân sự còn sót lại sau chiến tranh. Trải qua gần 78 năm phát triển, Land Rover từng bước đưa mẫu xe này trở thành di sản của thương hiệu. Trong suốt chặng đường đó, ít ai biết rằng cái tên Defender tưởng chừng đã lui vào dĩ vãng khi Land Rover tuyên bố ngừng sản xuất mẫu xe này vào năm 2016.

Thế nhưng, Land Rover đã khiến giới mộ điệu trên toàn thế giới ngả mũ thán phục. Bởi với những cải tiến toàn diện trên Defender thế hệ thứ hai (mã L663), tất cả đều tin rằng, huyền thoại thực sự đã tái sinh. Hãng xe Anh quốc biến Defender thành một chiếc SUV hạng sang cao cấp tinh tế, đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng.

Defender vốn được tín đồ mê xe trên thế giới mệnh danh là "vua off-road" hay "chiến binh địa hình". Thế nhưng, không chỉ dừng lại ở đó, Defender giờ đây còn gắn với bức tranh hoàn hảo về cuộc sống tận hưởng thế giới xung quanh. Một chiếc Defender hầm hố, bóng bẩy dạo phố… giờ đây không còn là hình ảnh hiếm thấy. Bởi những người Việt chi trả hàng tỉ đồng sở hữu Defender không phải để phô trương, để chơi off-road… mà thay vào đó, họ tận hưởng cuộc sống theo cách rất riêng. Trong tuần dạo phố, cuối tuần cùng gia đình, bạn bè khám phá những cung đường mới.

Ở bản nâng cấp lần này diện mạo Defender 2026 không thay đổi nhiều. Xe vẫn giữ nguyên triết lý thiết kế cốt lõi với dáng xe vuông vức, các mảng thân xe phẳng, kết cấu chắc chắn. Các nhà thiết kế vẫn giữ lại những cửa sổ "Alpine" mang tính biểu tượng, vị trí cửa sổ đặt cao trên nóc xe gợi nhớ đến phiên bản gốc. Cụm đèn pha cũng được thiết kế lại với đồ họa 3D hoàn toàn mới, trong khi đèn hậu phẳng, phủ màu khói giúp tổng thể phần đuôi xe gọn gàng hơn. Tổng thể thân xe cho thấy sự mạch lạc, tự tin. Chính điều này, không chỉ giúp Defender định hình nên phong cách rất riêng mà còn bật lên cá tính của chủ sở hữu.

Khoang cabin Defender 110 2026 sở hữu phong cách thiết kế đơn giản, thực dụng nhưng đủ tinh tế, đẳng cấp. Điểm ấn tượng nhất có lẽ nằm ở nghệ thuật dung hòa hoàn hảo. Defender mới được bố trí nhiều chi tiết đậm tính việt dã. Đầu tiên phải kể đến dàn tay nắm bố trí ngang trên khu vực táp-lô, ngay phía trước ghế lái, ghế hành khách, giúp việc bước lên xuống xe dễ dàng hơn và tạo điểm tựa cho người ngồi khi xe di chuyển trên đường gập ghềnh.

Khu vực táp-pi cửa, bệ tì tay trung tâm… thiết kế đinh tán lộ ra ngoài mang đến cảm giác cứng cáp, cơ bắp, đậm chất cơ khí và giúp người dùng có thể dễ dàng tháo lắp, vệ sinh. Defender 110 được các nhà thiết kế bố trí nhiều hộc, cổng sạc ở các khu vực trống như trên bảng táp-lô, bệ cửa và bệ tì tay trung tâm… giúp người dùng thoải mái để đồ đạc. Ở giữa hai ghế có thêm hộc lạnh, có thể làm lạnh xuống mức 5 độ C.

Một thay đổi đáng chú ý trên bản nâng cấp Defender 2026 là sự xuất hiện của màn hình trung tâm 13,1 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Thay đổi này theo xu hướng hiện đại nhưng phải thừa nhận rằng, Land Rover rất tinh tế và không hề rập khuôn. Ngoài những chức năng giải trí, kết nối… các chức năng cơ bản trên Defender mà người dùng muốn nhanh, thuận tiện, dễ thao tác, không làm mất tập trung vẫn được thiết kế dạng nút bấm vật lý.

Nhìn một cách tổng thể, Defender cung cấp cho người dùng khoang nội thất rộng rãi, thông thoáng. Các chi tiết không quá cầu kỳ, hoa mỹ, bóng bẩy nhưng vẫn tạo cảm giác vừa đủ, không chút thừa thãi. Vật liệu dễ vệ sinh và tránh trầy xước như sàn bằng vật liệu tổng hợp, viền ghế vải Kvadrat siêu bền...

Chiếc Defender 110 S 3.0 P400 chúng tôi trải nghiệm trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng Ingenium 3.0 lít, kết hợp với hộp số 8 cấp và hệ thống mild-hybrid 48 volt (MHEV). Với tư thế ngồi cao ráo, tầm quan sát rộng kết hợp hệ thống cảm biến, camera 360 hỗ trợ quan sát… người lái rất tự tin điều khiển xe lưu thông qua các tuyến đường nội đô đông đúc. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa động cơ, hộp số cùng sự hỗ trợ của hệ thống MHEV, giúp xe luôn có được sức mạnh ổn định, tức thì ở vòng tua thấp… Chính vì vậy, Defender 110 với kích thước lớn cùng trọng lượng hơn 2,7 tấn vẫn cho thấy sự linh hoạt đáng nể.

Thế nhưng, sinh ra không chỉ để dạo phố. Bản lĩnh Defender 110 từng được không ít người dùng thử thách qua những hành trình vạn dặm xuyên qua nhiều quốc gia, châu lục hay những dạng địa hình đầy tính khắc nghiệt.

Trên cao tốc hay đường trường, Defender 110 lướt đi mạnh mẽ, thanh thoát sau mỗi lần người lái mớm chân ga. Hệ thống treo khí nén và giảm xóc thích ứng tạo nên cảm giác lái cực kỳ thoải mái. Defender sở hữu khả năng cách âm tuyệt vời, khiến việc lái xe hàng ngày trở nên thư giãn. Ngay cả hành khách ngồi ở hàng ghế phụ hay ghế phía sau cũng cảm thấy thư thái, thoải mái.

Các khu vực địa hình gồ ghề, mấp mô… cũng không phải thử thách quá lớn với chiếc chiếc SUV này. Defender 110 vượt qua khá dễ dàng khi có sự hỗ trợ của hệ dẫn động 4 bánh, lực kéo động cơ phân bổ hợp lý cùng hệ thống treo linh hoạt, thích nghi với đa dạng địa hình.

Ở chế độ địa hình, kích hoạt tính năng nâng gầm, cùng sự hỗ trợ của công nghệ ClearSight Ground View… Cứ thế, vần vô-lăng rồi miết chân ga, phanh nhịp nhàng Defender 110 lầm lì tiến về phía trước. Cảm giác cân bằng, ổn định đáng nể của xe là điều có thừa để người lái thêm phần tự tin.

Trên bản nâng cấp Defender thế hệ hiện tại còn có hệ thống kiểm soát hành trình địa hình thích ứng (Adaptive Off-Road Cruise Control) giúp việc vượt qua địa hình gồ ghề trở nên dễ dàng và thoải mái hơn. Tùy vào từng dạng địa hình khác nhau như đường gồ ghề, trơn trượt, cát hay băng tuyết… Defender cho phép người lái chuyển đổi giữa các chế độ lái để xe thích ứng. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của tính năng phân bổ lực bám đến các bánh xe, hỗ trợ đổ dốc, khởi hành ngang dốc, đặc biệt là hệ thống kiểm soát đa địa hình Terrain Response, giúp việc off-road với Defender 2026 khá dễ dàng ngay cả với những tay lái mới.

Defender 2026 là lựa chọn khó có thể bỏ qua với những ai đang tìm kiếm chiếc SUV hạng sang để đi lại hàng ngày. Chiếc SUV này cũng sẽ là bạn đường lý tưởng trong những hành trình khám phá, tìm cảm giác lạ.

Tất nhiên, để có được điều này bạn phải chi trả 5 - 8 tỉ đồng, dù vậy cũng sẽ thấy đáng từng xu. Bởi, với Defender 2026, bạn không đơn thuần chỉ sở hữu một chiếc xe, mà còn có thêm một bạn đáng tin cậy, một phong cách sống, một di sản vượt thời gian trong ngành ô tô. Thực tế, hầu hết khách hàng đã sở hữu Land Rover Defender, ngoài giá cả còn đề cao giá trị sử dụng lâu dài. Bởi với gói bảo dưỡng 5 năm, dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp Roadside Assistance hay dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng lưu động Mobile Service… người dùng chỉ việc đổ xăng và đi mà không cần bận tâm hay lo ngại điều gì.

Nguồn: Phú Thái Mobility