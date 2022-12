Đêm nhạc 'MTV Showcase' đầy cảm xúc với dàn ca sĩ trẻ RTee, Juun D, Dương Domic

Chương trình MTV Showcase trở lại với sự góp mặt của hàng loạt nhân tố trẻ đầy tiềm năng như: Rtee, Juun D, Dương Domic và Thảo Bunny, thu hút đông đảo khán giả và người hâm mộ đến tham gia, thưởng thức.

Đảm nhận vai trò ca sĩ headline (ca sĩ chính) của đêm nhạc, RTee cùng các nghệ sĩ Juun D, Dương Domic, Thảo Bunny đã đem đến cho người xem những màn trình diễn ấn tượng, góp nên một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc và thăng hoa.

Nhóm nhạc Werecats mở đầu với những giai điệu âm nhạc hiện đại của Phases, Good Looking, Someone Like You, được thể hiện ấn tượng qua giọng ca chính đầy nội lực Timoji.

Nam ca sĩ Dương Domic chào sân với diện mạo điển trai, cuốn hút khiến khán giả vô cùng phấn khích, hò reo không ngừng. Anh chàng “tân binh GenZ” đang ngày càng chiếm được nhiều cảm tình của khán giả khi cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc chất lượng, chỉn chu tạo dựng được dấu ấn thương hiệu cá nhân. Ngay trên sân khấu MTV Showcase, Dương Domic tỏa sáng với màn trình diễn live chuyên nghiệp, vũ đạo bắt mắt, gửi tặng người hâm mộ loạt bản hit: Candy, Những câu nói anh từng chờ, Là em, chính em.

Nhân vật đặc biệt của đêm nhạc chính thức lộ diện, chàng rapper trẻ RTee xuất hiện khiến sân khấu như bùng nổ với những giai điệu rap cực chất, cực bắt tai. Người hâm mộ vỡ òa khi được nghe RTee trình diễn bản hit quen thuộc gắn liền với tên tuổi nam nghệ sĩ là Ngồi mát ăn bát vàng trong bản phối acoustic siêu cuốn và đầy mới lạ. Đến với Rằm tháng bảy và Nhà bao việc RTee lại “thiêu đốt” bầu không khí bằng nguồn năng lượng khổng lồ khiến người xem không ngừng nhún nhảy theo.





Hội ngộ khán giả MTV trong sự đón nhận nồng nhiệt, RTee không giấu nổi xúc động: “Hôm nay đối với RTee là ngày hết sức hạnh phúc. Mình được đứng đây để rap cho mọi người nghe nhiều hơn một chút, đặc biệt là còn hát chung với mọi người trong một phiên bản đầy mới lạ của Ngồi mát ăn bát vàng với không khí cháy hết mình cùng RTee”.

Bữa tiệc âm nhạc còn có sự góp mặt của nữ ca sĩ Thảo Bunny - một nhân tố mới đầy triển vọng của làng nhạc Việt với loạt hit đình đám Cầu hôn, Mình yêu từ bao giờ, Dĩ vãng nhạt nhòa đầy da diết, ngọt ngào đưa người xem vào miền cảm xúc nồng nàn của tình yêu.

Không gian đêm nhạc thêm phần sâu lắng, da diết khi giọng ca ấm áp của nam ca sĩ Juun D bất ngờ vang lên cùng giai điệu Mình xa mình yêu. Vốn là “cặp bài trùng” thân thiết nức tiếng của Vbiz, Juun D - RTee lần đầu tiên đem đến sân khấu MTV Showcase màn kết hợp “đỉnh cao”, trình diễn live 3 ca khúc Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm, Khi buồn em nhớ đến ai, Friendzone khiến người xem phấn khích. Bản hit Chọn bạn mà chơi chính là ca khúc cuối cùng mà RTee dành tặng đến khán giả và người hâm mộ trong đêm nhạc.

Kết thúc đêm nhạc với thật nhiều cảm xúc cùng những kỷ niệm khó quên, MTV Showcase hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả những bữa tiệc âm nhạc thật ấn tượng và hoành tráng trong thời gian sắp tới.