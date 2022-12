'Đêm vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2022': Tôn vinh tinh thần sáng tạo tích cực

Tại sự kiện, kết quả của 11 hạng mục trao giải, bao gồm 5 hạng mục do khán giả bình chọn và 6 hạng mục do Hội đồng chuyên môn bình chọn đã chính thức được xướng tên, như một lời khẳng định rằng tinh thần sáng tạo tích cực luôn được TikTok nuôi dưỡng và đề cao.

Đêm vinh danh đưa người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi nhìn lại những khoảnh khắc nổi bật trên hành trình sáng tạo của những nhà sáng tạo nội dung, nghệ sĩ, người dùng, và các đơn vị đối tác trong suốt một năm qua. Chương trình càng thêm đáng nhớ hơn nữa với sự góp mặt của nhiều nhà sáng tạo nội dung nổi bật, các nghệ sĩ và người nổi tiếng như NSND-TS Bạch Tuyết, Quán quân The Masked Singer Việt Nam O Sen Ngọc Mai, Noo Phước Thịnh, Orange, Delilah Thanh Duy, Quang Đăng...

Sau quá trình đánh giá và bình chọn từ Hội đồng Giám khảo và khán giả, TikTok đã vinh danh 11 nhà sáng tạo nội dung, nghệ sĩ, người dùng và các đơn vị đối tác giành chiến thắng, bao gồm:

1. Nhà sáng tạo nội dung nghệ sĩ của năm - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên (@missgrand2021.thuytien)

2. Nhà sáng tạo truyền cảm hứng của năm - An Đen (@anden75) và Thủng Long family (@thunglongfamily)

3. Nhà sáng tạo triển vọng của năm - (@rufinoaybar)

4. Nhà sáng tạo của năm - Ciin (@cciinnn)

5. Âm nhạc của năm: Ca khúc Về Nghe Mẹ Ru

6. Kênh thông tin của năm - Tiin (@tiin.vn)

7. Đối tác Nội dung của năm - MCV(#MCV)

8. Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm - An Nhiên Bối Bối (@annhien_boiboi)





9. Nhà sáng tạo nội dung thể thao của năm - Angtuan12 (@angtuan12)

10. Nhà sáng tạo nội dung học thuật và đời sống của năm - Quankhonggo (@quankhonggo)

11. Nhà sáng tạo nội dung mảng livestream của năm - Thiennhan5272 (@thiennhan5272)

Hạng mục Nhà sáng tạo truyền cảm hứng của năm gây bất ngờ khi gọi tên 2 người thắng giải là An Đen (@anden75) và Thủng Long family (@thunglongfamily). An Đen chia sẻ: “An rất vui khi nhận được giải thưởng TikTok Awards Việt Nam 2022. Cảm ơn cô chú, anh chị em bốn phương, những người biết An hay chưa biết An đã luôn thương yêu An rất nhiều. Cảm ơn TikTok đã lựa chọn và tin tưởng An”.

Thủng Long Family cũng dành lời cảm ơn tới nền tảng TikTok và khán giả: “Giải thưởng này là cơ hội để chúng tôi mang sự nỗ lực và nguồn năng lượng của mình không chỉ tới khán giả mà còn đến với tất cả các anh chị em là nhà sáng tạo nội dung cũng như những ai muốn trở thành nhà sáng tạo nội dung TikTok. Từ đó chúng ta có cơ sở xây dựng cộng đồng sản xuất nội dung số chất lượng và vững mạnh hơn”.

Nhận danh hiệu Nhà sáng tạo nội dung nghệ sĩ của năm, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên (@missgrand2021.thuytien) bày tỏ: “Giải thưởng này không chỉ dành cho một mình Tiên mà còn dành cho ekip công ty cũng như những người hâm mộ đã luôn yêu thương, ủng hộ Tiên trong suốt thời gian qua. Những điều phát triển quá nhanh sẽ luôn nhận được nhiều luồng ý kiến nhưng Tiên tin chắc là với các nhà sáng tạo nội dung và người dùng ở đây, TikTok đã đang và sẽ luôn là nền tảng có thể lan tỏa nhiều điều tích cực đến cộng đồng”.

Đại diện nhận giải thưởng Âm nhạc của năm - Ca khúc Về Nghe Mẹ Ru, NSND-TS Bạch Tuyết, Hoàng Dũng, Hứa Kim Tuyền đã có màn trình diễn live ca khúc này ngay trên sân khấu. NSND-TS Bạch Tuyết cũng xúc động chia sẻ: “Không chỉ biết ơn đội ngũ sản xuất ca khúc, tôi còn dành niềm cảm kích rất lớn trước tinh thần sáng tạo Việt và nỗ lực không ngừng giúp lan toả nghệ thuật, văn hóa và âm nhạc đến gần hơn với bạn bè quốc tế".

Bà Trang Nguyễn, Giám đốc Marketing, TikTok Việt Nam cho biết: “Sự quay trở lại của TikTok Awards Việt Nam 2023 khẳng định những nỗ lực của TikTok trong việc tôn vinh những nhà sáng tạo nội dung đã khơi nguồn cảm hứng sáng tạo và mang đến niềm vui tới cộng đồng. Chúng tôi trân trọng những đóng góp của họ và tin rằng những nhà sáng tạo được đề cử và giành chiến thắng tại TikTok Awards Việt Nam 2022 sẽ sẽ tiếp tục song hành cùng TikTok trong cuộc hành trình truyền cảm hứng tới cộng đồng bằng sự tích cực, gần gũi, những nội dung chất lượng, an toàn, và đậm chất riêng”.

Đón xem thông tin buổi phát lại Đêm vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2022 tại TikTok LIVE, VieOn, TodayTV, HTV2, Truyền Hình Quốc Hội, với sự góp mặt đông đảo nghệ sĩ và cộng đồng nhà sáng tạo nội dung nổi bật trên nền tảng.