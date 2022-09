Dennis Đặng có cảnh hôn ngọt ngào với bạn diễn trong phim mới

Sau những đoạn clip "nhá hàng" trên kênh TikTok, Denis Đặng đã tung ra hai tập đầu tiên của phim ngắn The Last Goodbye. Trong dự án này, nam diễn viên đảm nhận vai nam chính tên Phong Sơn và có mối tình "gà bông" với Tuệ An (Phương Giang đóng).

Theo đó, nhân vật Phong Sơn là một hot boy nổi tiếng của trường và có tính cách lạnh lùng. Còn Tuệ An lại là cô nàng hoạt bát trong câu lạc bộ đài phát thanh ở trường cấp 3. Từ khi cả hai có cơ hội cộng tác và làm việc chung trong câu lạc bộ, tình cảm của cặp đôi bắt đầu nảy nở. Mặc dù cốt truyện quen thuộc nhưng hình ảnh đẹp và trong trẻo của bộ phim giúp tập đầu tiên của The Last Goodbye thu về gần 3 triệu lượt xem trên TikTok. Đáng chú ý, cảnh phim Denis Đặng và bạn diễn "khóa môi" trong thư viện ở tập 2 cũng khiến fan thích thú.





The Last Goodbye được phát sóng vào tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần kể từ tối 25.8 trên các nền tảng TikTok, YouTube và Facebook của Denis Đặng.

Thông qua dự án này, Denis Đặng muốn khẳng định sự nghiêm túc và tâm huyết của mình với việc diễn xuất, chứ không phải là một "cuộc dạo chơi". Trước khi gây ấn tượng với bộ phim này, nam giám đốc sáng tạo cũng sản xuất hai bộ phim Nước chảy hoa trôi và Con cưng. Đặc biệt, phim Con cưng từng là tác phẩm dự thi của Denis Đặng tại #TikTokShortFilm do Liên hoan phim Cannes kết hợp TikTok tổ chức.