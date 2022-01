Denzel Washington nhiều khả năng đoạt Oscar qua phim ‘The Tragedy of Macbeth’

Đạo diễn Joel Coen chỉ đạo bộ phim The Tragedy of Macbeth chuyển thể từ vở kịch Macbeth của Shakespeare với diễn xuất của Denzel Washington(Lord Macbeth) và Frances McDormand (Lady Macbeth).

Macbeth là một vở kịch mang nặng tính lịch sử, chính trị nhưng hơn hết là bi kịch con người khi kể về một ông vua ham quyền lực và bạo lực. Bằng sự thúc đẩy của vợ, Macbeth và vợ đã rơi vào cảm giác tội lỗi chất đầy khi sát hại rất nhiều người hòng bước lên đỉnh cao quyền lực. Theo Variety, trong The Tragedy of Macbeth, Denzel Washington mang đến một màn trình diễn đầy quyền lực qua vai vị vua của xứ Scotland. Vai diễn này có thể sẽ mang về cho ông đề cử Oscar lần thứ chín về diễn xuất, cũng như đoạt thêm tượng vàng Oscar, đưa nam tài tử 68 tuổi vào nhóm ưu tú trong lịch sử giải thưởng. Đó là nơi Paul Newman và Spencer Tracy đang giữ nhiều kỷ lục đứng đầu nhưng Denzel Washington - nghệ sĩ da đen đầu tiên giành được hai giải Oscar về diễn xuất (Glory năm 1989 và Training Day năm 2001) - vẫn còn nhiều cơ hội nhận thêm tượng vàng Oscar.

Hơn 40 vai chính của Denzel Washington đã tạo ra trên 3 tỉ USD doanh thu phòng vé toàn cầu, một thành tích đáng nể. Trong suốt những năm 1990 và đầu những năm 2000, các bộ phim ông thủ diễn như The Pelican Brief (1993) thu 195 triệu USD trên toàn thế giới, Crimson Tide (1995) là 157 triệu USD, Inside Man (2006) - 185 triệu USD và phim có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của ông là American Gangster (2007) đạt 267 triệu USD.

Tom Rothman, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Sony Pictures Entertainment's Motion Picture Group đã hợp tác với Denzel Washington trong 10 bộ phim, bắt đầu từ Mississippi Masala năm 1991 rồi Many Ado About Nothing…

Michael B. Jordan đang đạo diễn phim Creed III cố gắng tiếp thu mọi thứ có thể từ Denzel Washington. Ngôi sao 34 tuổi nói: “Để được Denzel dìu dắt và học hỏi kinh nghiệm diễn xuất thì đó là một lớp học toàn diện dành cho bản thân tôi”.





Denzel Washington tiết lộ rằng chưa bao giờ xem vở kịch Macbeth, ngoại trừ một số đoạn của phiên bản truyền hình mà ông không thể nhớ. Khi được chọn vào phim của Joel Coen, Denzel không cố ý tìm kiếm, bắt chước những màn thể hiện vai Lord Macbeth trong quá khứ của Orson Welles hay Ian McKellen. Frances McDormand từng đóng vai Lady Macbeth trên sân khấu ở San Francisco (Mỹ) nên bà đã thuyết phục chồng cũ - Joel Coen - thực hiện một bộ phim chuyển thể.

Denzel Washington chấp nhận vai diễn vì ông coi đây là cơ hội được làm việc với “ba người vĩ đại” – Joel Coen, Frances McDormand và Shakespeare. Frances McDormand từng đoạt 4 giải Oscar trong đó 3 giải về diễn xuất và 1 giải với tư cách nhà sản xuất. Tượng vàng Oscar mới nhất (năm 2021) bà nhận được qua vai diễn chính Fern trong phim Nomadland của nữ đạo diễn Chlóe Zhao. Còn Joel Coen thuộc loại “không phải dạng vừa” khi là chủ nhân của nhiều tượng vàng Oscar qua phim Fargo, No Country for Old Men.

“Chúng tôi đã có gần bốn tuần tập diễn”, Denzel Washington nói về bộ phim, khởi quay vào mùa đông năm 2020 nhưng sau đó gián đoạn vì Covid-19 buộc phải ngừng sản xuất giữa chừng. Phim ra rạp vào ngày 25.12.2021 và sẽ phát trực tuyến trên Apple TV + từ ngày 14.1.2022.

Trên trang web tổng hợp bài phê bình Rotten Tomatoes, The Tragedy of Macbeth có tỷ lệ phê duyệt là 94% dựa trên 168 bài phê bình, với điểm đánh giá trung bình là 8,2/10. Sự đồng thuận cao của các nhà phê bình trên trang web khi nhận định: “Được dẫn dắt bởi diễn xuất xuất sắc của Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth tách câu chuyện cổ điển thành yếu tố tuyệt đẹp về hình ảnh và cách tường thuật câu chuyện”.