Tổ chức Xếp hạng QS (Quacquarelli Symonds) đã công bố Bảng Xếp hạng Đại học theo lĩnh vực 2025, trong đó lĩnh vực Dược & Dược lý của ĐH Duy Tân đứng hạng 251-300 thế giới.

Đây là kết quả của quá trình hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo ngay tại trường trong nhiều năm qua. Hiện tại, nhiều trường Y Dược lớn tại Mỹ cùng nhiều các tổ chức trong nước và quốc tế đã tiếp tục phát triển mối liên kết qua nhiều năm cùng ĐH Duy Tân để xây dựng các chương trình đào tạo chuẩn mực, cụ thể có:

Trên cơ sở đó, sinh viên DTU theo học các ngành:Dược: với chuyên ngành

sẽ được tiếp thu những kiến thức tiên tiến và cập nhật cùng với hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành hiện đại mà ĐH Duy Tân đã dày công xây dựng qua nhiều năm cho hai ngành học này.

Song hành cùng cơ hội tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến, những buổi tham quan thực tế đến các viện nghiên cứu, các công ty, cơ sở sản xuất giúp sinh viên có được một nền tảng kiến thức vững chắc và cơ hội cạnh tranh cao khi bước vào thị trường lao động. Cụ thể, có bạn Thái Hòa Hợp ngay từ năm 2 đại học đã được tham gia vào đoàn khảo sát đa dạng sinh học các loài chuồn chuồn quý hiếm ở Việt Nam dưới sự hướng dẫn của TS. Phan Quốc Toản - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Côn trùng & Ký Sinh trùng, ĐH Duy Tân. Đây là cơ hội tuyệt vời để sinh viên tìm hiểu về hệ sinh thái, trui rèn kỹ năng khảo sát thực địa, và phát triển các phương pháp bảo tồn loài. Hay nhóm sinh viên gồm các bạn Nguyễn Trần Kim Long, Trương Anh Tài, Hồ Minh Thu Ngân ngay từ năm nhất đã được tham gia vào dự án Bảo tồn Đa dạng sinh học cây thuốc và phát triển sinh kế cho đồng bào tại Vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Từ môi trường này, sinh viên Duy Tân đã gặt hái được nhiều giải thưởng lớn. Tiêu biểu có giải Nhì của sinh viên Võ Văn Hòa với đề tài “Nghiên cứu bao bọc tinh dầu Chổi xuể (Baeckea frutescens L.) bởi tế bào nấm men Saccharomyces cerevisiae ứng dụng trong kiểm soát ấu trùng muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết” tại Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Bộ 2023. Chế phẩm sinh học vi nang nấm men bao gói tinh dầu chổi xuể do Võ Văn Hòa bào chế thành công đã góp phần kiểm soát ấu trùng các loài muỗi ở các điều kiện thực địa nhỏ, nơi sinh sản tự nhiên của muỗi trong các hệ thống cống nước thải, và các điểm chứa nước.

Nỗ lực trong từng buổi học với mục tiêu rõ ràng, sinh viên Duy Tân đã được ghi nhận với nhiều công bố quốc tế ISI, cụ thể:

Sinh viên Lê Nguyễn Gia Thi và các bạn cùng nhóm nghiên cứu ngành Công nghệ Sinh học đã công bố 1 bài báo hạng Q1 có chỉ số IF: 4.6 trên tạp chí quốc tế uy tín Scientific Reports (thuộc hệ thống Nature Portfolio) về nghiên cứu Nuôi trồng nấm dược liệu Đồng trùng Hạ thảo với tựa đề “First report of emerging fungal pathogens of Cordyceps militaris in Vietnam”. Đề tài đã được trao giải “Báo cáo Poster Xuất sắc” tại Hội nghị Nấm học Toàn quốc lần thứ V tổ chức tại Hà Nội ngày 26/11/2023.

Sinh viên Lê Thị Thanh My (năm 3) là đồng tác giả của bài báo “Rapid in vitro propagation and bioactive compounds evaluation in Polygonum multiflorum Thunb” đăng trên Plant Cell, Tissue and Organ Culture (Q1, IF: 2.3) năm 2024 với nghiên cứu tìm ra môi trường tối ưu nhất để nhân nhanh cây Hà thủ ô đỏ (Polygonum multiflorum Thunb) qua nuôi cấy trong ống nghiệm (in vitro), đồng thời đánh giá các hoạt chất sinh học của giống cây - một dược liệu quý có giá trị cao trong y học cổ truyền, mở ra tiềm năng lớn cho ngành Dược phẩm nước nhà.