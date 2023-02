>>> XEM LINK TRỰC TIẾP BÊN DƯỚI

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam là đội bóng duy nhất tham dự vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 khu vực miền Bắc không đến từ Hà Nội. Đại diện của Hải Phòng được dự đoán là ẩn số ở vòng loại lần này và đủ sức tạo nên tiếng vang. Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới tấm vé dự vòng chung kết, ĐH Hàng Hải Việt Nam cần vượt qua chướng ngại mang tên ĐH Đại Nam.

So với những đại diện giàu truyền thống ở khu vực phía Bắc như ĐH Giao thông vận tải, ĐH Bách Khoa Hà Nội hay ĐH Thủy Lợi, rõ ràng ĐH Đại Nam là đội bóng non trẻ, không có bề dày truyền thống bằng. Dù vậy, sân chơi bóng đá sinh viên luôn có chỗ cho những bất ngờ, đặc biệt với những đội bóng nghiêm túc với quá trình chuẩn bị và không ngừng hoàn thiện bản thân qua từng trận đấu.

Vượt trăm cây số thi đấu ‘xa nhà’, ĐH Hàng hải VN tự tin giành vé đá chung kết

Đội Trường ĐH Đại Nam sẵn sàng cho trận ra quân ĐẬU TIẾN ĐẠT

ĐH Đại Nam đang thể hiện rõ cá tính và quyết tâm góp mặt ở vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023. Trong buổi tập làm quen sân trước thềm trận đấu đầu tiên, đội bóng của HLV Hán Ngọc Hà tập trung vào những miếng đánh như tạt cánh, tăng tốc ở 2 biên và dứt điểm.

Tấn công biên có thể là chiến thuật của ĐH Đại Nam ở giải đấu này. Đây là lựa chọn phù hợp, bởi đội Trường ĐH Đại Nam sở hữu dàn cầu thủ với thể hình lý tưởng. Trong điều kiện có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau, các đội có thể sử dụng bóng dài, bóng bổng để hạn chế sai lầm trong phòng ngự, rút ngắn quãng đường đến cầu môn đối thủ. Tìm kiếm ưu thế bằng những mảng miếng không cần tập luyện quá nhuyễn mà vẫn có hiệu quả cao là "kim chỉ nam" của ĐH Đại Nam ở trận đấu hứa hẹn rất khó khăn này.

HLV Hán Ngọc Hà của đội Trường ĐH Đại Nam tin tưởng vào chiến thuật sử dụng ở trận gặp ĐH Hàng Hải Việt Nam ĐẬU TIẾN ĐẠT

"Trước khi vòng loại diễn ra, chúng tôi gặp chút khó khăn khi các cầu thủ vừa trở lại sau kỳ nghỉ tết. Ngoài ra, cơ sở vật chất của trường cũng không có sân đấu 11 nên phải thuê sân tập. Rất may, chúng tôi được nhà trường quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để chuẩn bị.

Tại bảng B, chúng tôi chạm trán với đội bóng Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam và ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội. Tôi đánh giá Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội là đối thủ nặng ký nhất với bề dày thành tích. Trong khi đó, ĐH Hàng Hải Việt Nam là một ẩn số vì họ không ở khu vực Hà Nội. Tuy nhiên, khi vào trận mỗi người sẽ sử dụng các đấu pháp khác nhau. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của 2 đội trên sân 11 nên cũng không thể nói trước điều gì", HLV Hán Ngọc Hà nhấn mạnh.

Trận đấu giữa ĐH Hàng Hải Việt Nam và ĐH Đại Nam sẽ rất khó đoán, bởi như chia sẻ của HLV Hán Ngọc Hà, do chưa thể hiện quá nhiều ở sân chơi sinh viên, đồng nghĩa cả hai đội sẽ là ẩn số khó lường. Do ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội được đánh giá mạnh nhất bảng B, nên ĐH Hàng Hải Việt Nam và ĐH Đại Nam càng phải quyết đấu để có 3 điểm "giắt túi", trước khi thay nhau so tài đối thủ này ở các trận tiếp theo.

Hy vọng với khát vọng chứng tỏ ngay ở giai đoạn vòng loại, ĐH Hàng Hải và ĐH Đại Nam sẽ tạo nên cuộc đấu nảy lửa và gay cấn.