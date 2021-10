Đi lại liên tỉnh bình thường mới

Long An chỉ cho phép chuyên gia tự do đi lại

Ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở GTVT Long An, cho biết: “Thống nhất giữa lãnh đạo UBND tỉnh Long An với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM thì các chuyên gia chỉ cần có test nhanh định kỳ 72 giờ thì được tự do đi lại trong địa bàn 4 tỉnh nếu họ chứng minh được mình đang làm việc hoặc đầu tư tại doanh nghiệp cụ thể. Riêng những NLĐ tự do, tự doanh vẫn chưa thể cho phép được đi lại như các chuyên gia, vì đa phần những người này đi về trong ngày rất khó quản lý trong lúc dịch vẫn còn diễn biến ở mức độ nguy hiểm trong 4 tỉnh, thành. Tạm thời tỉnh Long An thực hiện vậy”. Ngoài ra, ông Tuấn nói tỉnh vẫn đang tạo điều kiện cho công dân về quê thông qua QL1 nếu có test nhanh âm tính với Covid-19. Hàng chục ngàn người “quá cảnh” qua Long An trong 4 ngày qua được cảnh sát dẫn đường đến địa phận Tiền Giang để họ tiếp tục lộ trình. Long An vẫn duy trì lực lượng trực tại các chốt cửa ngõ vào tỉnh để kiểm tra y tế, tiếp nhận người về Long An. Những người về Long An có thể tự chủ động đến cơ sở y tế ở địa phương khai báo, tham gia cách ly theo quy định hoặc tập trung tại H.Bến Lức rồi các địa phương tổ chức lên nhận người đưa về cách ly.