Là cơ sở quốc tế của Đại học RMIT Melbourne với tuổi đời 138 năm tại Úc, suốt 25 năm qua, kể từ ngày được thành lập vào năm 2000 theo lời mời của Chính phủ Việt Nam, Đại học RMIT Việt Nam đã cùng nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên, nhân viên, phụ huynh, đối tác... cùng nhau xây dựng nên di sản giáo dục to lớn tại Việt Nam. Di sản của RMIT không chỉ nằm ở những con số ấn tượng: hơn 12.000 sinh viên đang theo học, 25.500 cựu sinh viên đang tạo dấu ấn khắp nơi trên thế giới, mà còn ở những thay đổi sâu sắc trong tư duy, cách học và cách sống của nhiều thế hệ sinh viên.

Di sản 25 năm qua của RMIT Việt Nam không giới hạn trong đóng góp của một vài cá nhân, mà được xây nên từ những nỗ lực bền bỉ mỗi ngày của tất cả những con người góp phần làm thay đổi tư duy của sinh viên qua giáo dục. Di sản của RMIT cất chứa trong hành trình trưởng thành của mỗi cá nhân, trong những thay đổi tích cực mà họ tạo ra cho cộng đồng.

Từ RMIT, đã có nhiều câu chuyện được viết nên, nhiều dấu ấn được để lại và nhiều di sản được truyền thừa theo những cách riêng. Đó có thể là những bài giảng khơi gợi tư duy và lời khuyên quý giá từ giảng viên, là những trải nghiệm ngoài lớp học và bài học kỹ năng mềm từ khối nhân viên hỗ trợ, là tinh thần dìu dắt chỉ bảo của các cựu sinh viên quay về trường làm người dẫn đường cho hậu bối, hay là sự ủng hộ vô điều kiện từ cha mẹ tới con em của mình…

Tại RMIT, giảng viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà là những người kiến tạo môi trường học tập giúp sinh viên phát triển toàn diện: từ năng lực chuyên môn đến trí tuệ cảm xúc, từ tư duy toàn cầu đến khả năng kết nối văn hóa. Đó là một di sản giáo dục được hình thành qua từng lớp học, từng cuộc đối thoại, từng hành trình trưởng thành của sinh viên.

Trong suốt 8 năm làm việc tại Việt Nam, ông cũng như mọi giảng viên tại RMIT Việt Nam, đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của sinh viên thông qua môi trường học tập lấy sinh viên làm trung tâm, nơi các giá trị như trí tưởng tượng, sự thấu cảm và tư duy toàn cầu được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Di sản của giảng viên RMIT Việt Nam chính là những thế hệ sinh viên tự tin bước ra thế giới, mang theo hành trang tri thức, cảm xúc và khát vọng tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng.

"Hơn cả bằng cấp, di sản đại học còn là cả cách sống" là chia sẻ của cựu sinh viên RMIT - Lê Tuấn Anh, hiện là chuyên gia đào tạo và tư vấn hướng nghiệp. Công việc khiến anh gặp gỡ nhiều bạn trẻ ra trường với điểm số cao, nhưng hoang mang khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời. Anh cảm thấy may mắn bởi hơn 10 năm trước, "cái nôi" RMIT đã cho anh tỏ rõ cách nhìn thế giới, nhìn bản thân, và ra quyết định cho chính mình.

Tuấn Anh chỉ ra 4 điều quan trọng học được ở RMIT, thiết lập nên nền tảng về cách anh muốn sống và định nghĩa sự nghiệp hôm nay. Đó là: Lộ trình học tập linh hoạt để mỗi sinh viên độc lập và trách nhiệm với lựa chọn; Phương pháp giảng dạy mở không có đáp án mẫu để rèn thái độ học tập trọn đời; Môi trường văn hóa đa quốc gia và mạng lưới trao đổi sinh viên với hơn 200 trường đối tác quốc tế để tạo nên tư duy toàn cầu - phù hợp địa phương; và Hệ giá trị tôn trọng mọi bản sắc cá nhân để tự định nghĩa thành công và thiết kế sự nghiệp.

Suốt 25 năm qua, RMIT đã chắp cánh cho 25.500 sinh viên tốt nghiệp, trong đó có nhiều thế hệ trong các gia đình nối gót nhau trưởng thành từ đây. Cùng với nhiều cha mẹ khác, họ quan sát hành trình con lớn lên, ghi dấu ấn và dựng xây tương lai tốt đẹp từ hành trình học tập tại RMIT.



Với chị Dương Thu Giang, phụ huynh em Nguyễn Giang Ngân, RMIT còn là cầu nối để hai mẹ con có cơ hội hiểu nhau hơn, không phải để ai thay đổi ai, mà cùng đồng hành viết nên những "di sản" nho nhỏ cho gia đình. Chị Giang cho hay, bản thân là nhà báo hơn 30 năm kinh nghiệm, là người truyền cảm hứng nghề nghiệp cho con, song vẫn học hỏi nhiều tri thức và trải nghiệm mới mẻ từ con gái.



Tại RMIT, hành trình trưởng thành của sinh viên không chỉ diễn ra trong lớp học. Đằng sau mỗi bước tiến, mỗi lần sinh viên tự tin bước ra thế giới, là sự đồng hành âm thầm của đội ngũ nhân viên - những người không mang danh giảng viên, nhưng lại đóng vai trò không thể thiếu trong việc kiến tạo môi trường học tập toàn diện.

Từ các hoạt động đời sống sinh viên, chương trình phát triển kỹ năng, hướng dẫn (mentoring), đào tạo (coaching) cho các cuộc thi quốc tế, đến kết nối với mạng lưới hơn 2000 doanh nghiệp, họ chính là những người tạo điều kiện để sinh viên phát triển tư duy, kỹ năng và bản lĩnh sống. Dù không xuất hiện trên bục giảng, họ luôn có mặt khi sinh viên cần, lặng lẽ vun trồng từng hạt giống tiềm năng.

Với chị Nguyễn Thị Phương Linh, Quản lý Hoạt động sinh viên, người đã gắn bó nhiều năm với sinh viên qua các hoạt động phát triển cộng đồng, điều chị trân quý nhất chính là được chứng kiến sự chuyển mình của các bạn: từ những tân sinh viên rụt rè, lần đầu đứng trước đám đông, đến những người tự tin lãnh đạo, tổ chức sự kiện chuyên nghiệp như một agency thực thụ ở hơn 60 câu lạc bộ sinh viên trong trường.

Chính sự hiện diện ấy - kiên nhẫn, tận tâm - đã góp phần tạo nên một môi trường giáo dục nơi sinh viên không chỉ học để làm việc, mà học để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Đó là di sản thầm lặng, nhưng bền vững được viết nên mỗi ngày bởi những con người tại RMIT.

Di sản đó sẽ còn được viết tiếp trong nhiều năm sau này nhằm hiện thực hóa sứ mệnh chuẩn bị cho nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam luôn sẵn sàng vững bước đón tương lai.

Nguồn: RMIT