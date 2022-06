Đi tìm lời giải cho bài toán đầu tư bất động sản ven biển Vịnh Ngọc

Chứng khoán nhiều biến động, đâu là cơ hội mới cho các nhà đầu tư BĐS?

Làn sóng lạm phát trên thế giới ngày càng tăng cao đã khiến nhiều nhà đầu tư lần lượt rút khỏi các kênh đầu tư có nhiều biến động và rủi ro như chứng khoán, vàng… Trên thực tế, hai kênh đầu tư được xem là an toàn nhất mùa dịch là vàng và chứng khoán thì nay đang chững lại vì biến động của thị trường nên phần lớn nhà đầu tư đang bắt đầu chuyển sang BĐS.

Ông Phạm Anh Khôi, Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ tài chính BĐS (FINA) cho rằng, BĐS có mối tương quan với lạm phát, thường tăng giá theo lạm phát và được nhà đầu tư coi là kênh trú ẩn an toàn. Theo dòng nhận định này, chuyên gia Nguyễn Chí Hiếu cho hay, trong đầu tư, an toàn vốn là chỉ tiêu tối thượng, đặc biệt giữa bối cảnh “đất chật người đông”, về dài hạn thì BĐS vẫn là một kênh đầu tư có lãi, an toàn.

Trong thời kỳ “dọn tổ đón đại bàng”, các nhà đầu tư tập trung vào BĐS để tìm kiếm sự an toàn và tỉ suất sinh lời tăng theo thời gian. Cũng theo chuyên gia, các sản phẩm BĐS nằm trong các phân khu dự án có lợi thế về hạ tầng, thường xuyên đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thương mại quy hoạch hạ tầng, xây cầu, cảng biển, có vị trí thuận lợi liên kết các cao tốc hoặc tuyến đường trung tâm... sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư quan tâm và dự báo phân khúc căn hộ ven biển sẽ phát triển tốt trong thời gian tới.

Riêng tại Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã và đang đẩy mạnh phát triển một thành phố “đáng sống, làm việc và du lịch”, địa điểm du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế; đồng thời đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, trở thành đô thị ven biển cấp quốc gia và cấp quốc tế. Cũng theo quy luật của thị trường, cầu và đường mở đến đâu, giá BĐS sẽ tăng đến đấy. Vì vậy, việc UBND tỉnh quyết định cho xây dựng hàng loạt công trình lớn như cầu vượt biển, cầu nối, nâng cấp hạ tầng đô thị… sẽ mang lại tiềm năng gia tăng giá trị không nhỏ cho BĐS khu vực.

BĐS căn hộ ven biển sở hữu lâu dài “lên ngôi”

Với lợi thế đường bờ biển trải dài từ Nam ra Bắc, làn sóng đầu tư về những thành phố ven biển tại Việt Nam đang được coi là xu thế mới của thời đại. Đặc biệt sau 2 năm “đóng băng”, hoạt động du lịch trên khắp đất nước đã thực sự sôi động trở lại. Cụ thể là trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 mới đây, tổng lượng khách tham quan nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa trong 4 ngày nghỉ lễ là 275.500 lượt khách. Công suất hoạt động phòng lưu trú đạt 87,5%, tổng doanh thu trên 529 tỉ đồng. Không thể phủ nhận, những tín hiệu đáng mừng từ sự tăng trưởng vượt trội của du lịch cũng góp phần trở thành một trong những yếu tố tác động mạnh đến thị trường BĐS lưu trú, đặc biệt là phân khúc BĐS nghỉ dưỡng ven biển.





Nhiều nhà đầu tư chuyên đầu tư vào BĐS ven biển cũng đưa ra nhận xét, năm 2022 sẽ là “thời điểm vàng” đưa thị trường BĐS ven biển lên một tầm cao mới. Bởi tiềm năng phát triển BĐS ven biển của Việt Nam còn rất lớn và đang được đưa vào khai thác.

So với các phân khúc khác thì BĐS ven biển vẫn được đánh giá là phân khúc đầu tư giàu tiềm năng và bền vững dài hạn. Thêm nữa, các “second home” hướng biển này đều giữ vị trí đắt giá mà khó sản phẩm nào có thể thay thế khi sở hữu không gian sống trong lành kết hợp với tầm nhìn ra biển trải dài vô tận.

Và Nha Trang chính là thị trường hấp dẫn bậc nhất của phân khúc này nhờ lợi thế tự nhiên, khí hậu ấm áp quanh năm, hạ tầng giao thông đồng bộ, quy hoạch bài bản cùng chính sách cởi mở của chính quyền địa phương. Dọc theo cung đường tỉ đô Trần Phú có đa dạng các loại hình BĐS, tuy nhiên trên thực tế lại rất khan hiếm các dự án căn hộ ven biển sở hữu lâu dài.

Có thể thấy, sức hấp dẫn vô hạn của loại hình căn hộ ven biển nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm, ghi dấu ấn với không gian đa dạng tiện ích, rất phù hợp để ở, nghỉ dưỡng hoặc đầu tư, cho thuê. Một “second home” đem lại giá trị an tâm về sự uy tín, chuyên nghiệp của chủ đầu tư, an toàn về tài chính cũng như yếu tố pháp lý luôn được đảm bảo, sinh lời bền vững.

Việc lựa chọn sản phẩm BĐS ven biển tại khu vực giàu tiềm năng du lịch như Nha Trang để chi tiền “mạnh tay” được các chuyên gia xem là thời cơ hấp dẫn. Bởi đây sẽ là phân khúc dự báo sinh lời lũy tiến khi Nha Trang đang trên đà trở thành “đô thị hạt nhân” nói riêng và Việt Nam đang trong thời kỳ quyết tâm phục hồi kinh tế mạnh mẽ nhất nói chung.