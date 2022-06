Địa ốc New Đà Thành: Nơi chắp cánh khởi nghiệp bất động sản

Như vậy là tôi đã kết thúc hơn một tháng thực tập và làm việc cùng mọi người tại Công ty CP Dịch vụ Địa ốc New Đà Thành.

Tôi cảm thấy rất vui và vô cùng tự hào vì mình có cơ hội ở lĩnh vực bất động sản mà nhiều bạn trẻ mơ ước. Đây là môi trường rất chuyên nghiệp, bạn phải dùng tất cả kỹ năng nhạy bén để khách hàng tin tưởng và chọn sản phẩm.

Ngay từ sinh viên năm nhất, tôi đã rất yêu thích địa ốc và thật may mắn có cơ hội thực tập ở New Đà Thành, nơi khởi nghiệp bất động sản dành cho người trẻ.

Tại đây, tôi học được rất nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết, đặc biệt được các anh chị hỗ trợ, kèm cặp sát sao nên bản thân tôi tiếp thu, phát triển rất nhanh.

Công ty thường xuyên đào tạo nhân viên mới, thực tập sinh cũng như bồi dưỡng kỹ năng nhân viên cũ. Từ Tổng giám đốc Dương Thành Tín, Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Hiền, Trưởng phòng kinh doanh Nguyễn Đỗ Ánh Tuyết… đều trực tiếp cầm tay chỉ việc, quy trình đào tạo chỉn chu và bài bản từ telesales, chạy quảng cáo Facebook, kế hoạch marketing, đăng thông tin, cách tư vấn khách hàng…

Sau mỗi buổi đào tạo, tôi như được mở ra chân trời kiến thức mới bổ ích, hoàn thiện hành trang trên con đường trở thành chuyên viên kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp. Tôi đặc biệt ấn tượng với mọi người trong công ty, rất thân thiện, hòa đồng, sẵn sàng chỉ dẫn tận tình khi tôi gặp bất kỳ khó khăn; nhất là từ tổng giám đốc đến phó tổng, trưởng phòng, trưởng nhóm thường xuyên hỏi han, nhờ vậy mà luôn kịp thời hỗ trợ nhân viên, thực tập sinh gặp khó khăn.

Đơn cử, khi tôi đang tư vấn khách hàng, sẽ có những câu hỏi khó mà tôi chưa trả lời được. Lập tức các anh chị sẽ hướng dẫn và động viên để tôi tư vấn khách hàng tốt hơn. Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, tôi tiếp cận khách hàng dễ dàng, tự tin tư vấn trực tiếp để đáp ứng nhu cầu đầu tư của khách hàng tốt nhất, mang lại doanh số cho công ty.





Sức mạnh đoàn kết

Hơn thế nữa, tôi cảm thấy rất vui khi thấy các anh chị đoàn kết, gắn bó, cảm giác như đây là gia đình thứ hai của mình. Có thể đó là nhờ những buổi team building nhiều cảm xúc sau mỗi dự án. Những bạn trẻ không chỉ được vui chơi hết mình mà còn được học hỏi với những chia sẻ của các anh chị về con đường gập ghềnh đã vượt qua trong nghề bất động sản.

Nhờ đó, những nhân viên mới, thực tập sinh như chúng tôi càng trân trọng cơ hội tại New Đà Thành và phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn khi chọn khởi nghiệp với bất động sản.

Qua hơn 1 tháng tại New Đà Thành, tôi cảm thấy mình tiến bộ rất nhiều so với thời gian dài trước đây tôi tự mày mò, học trên mạng. Và tôi một lần nữa được New Đà Thành trao cho cơ hội để bước tiếp trên hành trình khởi nghiệp, khi được nhận làm nhân viên kinh doanh bất động sản chính thức tại công ty.

Cảm ơn New Đà Thành cùng những đồng nghiệp mới đã cho tôi môi trường chuyên nghiệp, nơi khởi nghiệp lý tưởng cho các bạn trẻ.