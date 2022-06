Dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng ở TP.HCM tiếp tục gia tăng

Trong đó có 209 ca SXH nặng, tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ 2021 (28 ca). Riêng trong tuần 22 (từ ngày 27.5 - 2.6), TP có 1.504 ca SXH, tăng 329 ca (28%) so với trung bình 4 tuần trước. Trong tuần 22 chưa ghi nhận thêm trường hợp tử vong do SXH. Như vậy, từ đầu năm đến nay TP có 7 ca SXH tử vong. Số ca bệnh SXH tiếp tục tăng cao ở hầu hết các quận, huyện, TP.Thủ Đức (trừ Q.10). Những phường, xã có số ca SXH tăng cao so với trung bình 4 tuần trước là P.5 (Q.8), P.Tân Thới Nhất (Q.12), xã Phước Vĩnh An (H.Củ Chi).

Trong tuần 22 toàn TP cũng ghi nhận 111 ổ dịch SXH mới phát sinh ở 79 phường, xã thuộc 20/22 quận huyện, TP.Thủ Đức; giảm 10 ổ dịch mới so với tuần 21. Tổng số ổ dịch được xử lý phun hóa chất trong tuần là 223 và có 5 phường, xã xử lý ổ dịch diện rộng.





Trong khi đó, 5 tháng đầu năm 2022, TP ghi nhận 4.768 ca mắc bệnh tay chân miệng (TCM). Chỉ tính riêng trong tuần 22, TP ghi nhận thêm 977 ca TCM, tăng 159 ca (19,5%) so với trung bình 4 tuần trước đó. Số ca bệnh TCM tiếp tục tăng cao ở hầu hết các quận, huyện, TP.Thủ Đức (trừ Q.Gò Vấp và H.Hóc Môn). Những phường, xã có số ca TCM tăng cao so với trung bình 4 tuần trước là P.12 (Q.Tân Bình), P.Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức), xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh). Trong tuần 22 toàn TP ghi nhận 21 ổ dịch TCM mới phát sinh tại 8 quận, huyện; tăng so với tuần 21 (20 ổ dịch). Số ổ dịch tích lũy đến tuần 22 năm 2022 là 47; tất cả đều được xử lý kịp thời.