Dịch vụ BlueStacks X Cloud ra mắt tại nhiều quốc gia

Theo Gadget360, BlueStacks X Cloud là một dịch vụ phát trực tuyến trò chơi dựa trên đám mây dành cho trò chơi di động. Dịch vụ đã được ra mắt tại Ấn Độ vào 1.10 dưới dạng thử nghiệm beta.

BlueStacks X Cloud sẽ khả dụng trên nhiều nền tảng như máy tính, điện thoại thông minh và thiết bị Raspberry Pi. Đây được coi là dịch vụ phát trực tuyến trò chơi dựa trên đám mây đầu tiên trên thế giới dành cho điện thoại di động và phát trực tuyến trò chơi miễn phí qua các trình duyệt web tương thích trên nhiều nền tảng. BlueStacks X được cung cấp bởi công nghệ Hybrid Cloud và công ty cho biết họ hiện đang lưu trữ hơn 200 trò chơi và nhiều trò chơi mới được thêm vào mỗi tuần.

Dịch vụ đã ra mắt dưới dạng thử nghiệm beta ở Ấn Độ và cũng được phát hành ở 13 quốc gia khác. Người dùng có thể truy cập từ trình duyệt web trên các thiết bị Android, Chrome OS, iOS, Linux, macOS, Raspberry Pi, Windows 10 và Windows 11. Chương trình ảo hóa BlueStacks App Player cũng có thể sử dụng BlueStacks X. Các trò chơi thuộc thể loại game nhập vai (RPG) và chiến thuật với nhiều thể loại mới hứa hẹn sẽ được bổ sung theo thời gian.





Có 14 trò chơi trên trang web của BlueStacks X hiện có thể chơi được. Chúng bao gồm Lords Mobile: Kingdom Wars, Traffic Puzzle - Match 3 Game, RAID: Shadow Legends, Dragonscapes Adventure, Looney Tunes World of Mayhem, Star Conflict Heroes, Pop Slots, Guild of Heroes: Epic Dark Fantasy, Dynasty Scrolls, MU Origin 2 Webzen, Evony: The King's Return và War Robots.

Nhận xét về BlueStacks X, CEO Rosen Sharma cho biết: “BlueStacks App Player gần đây đã vượt qua 1 tỉ lượt tải xuống trọn đời. BlueStacks X là một bước tiến tự nhiên tiếp theo của chúng tôi. Hybrid Cloud là một bước đột phá công nghệ lớn giúp cho việc khởi chạy dịch vụ trở nên khả thi về mặt kinh tế.”