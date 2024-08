Được thành lập từ năm 1996, The Asian Banker là tạp chí đánh giá và xếp hạng hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng của châu Á. Các bảng xếp hạng của The Asian Banker được xét duyệt chặt chẽ, minh bạch, bởi thế đây cũng là hạng mục giải thưởng uy tín dành cho lĩnh vực ngân hàng tại khu vực châu Á. Mới đây, tạp chí The Asian Banker đã bình chọn "BIDV Private Banking" là dịch vụ Private Banking tốt nhất Việt Nam năm 2024. Đây là lần thứ hai liên tiếp một nhà băng nội địa nhận được giải thưởng danh giá này từ tạp chí The Asian Banker.

Giải thưởng "Best Private Bank in Vietnam" được hội đồng The Asian Banker đánh giá trên nhiều phương diện bao gồm: chiến lược, tổng tài sản quản lý, hiệu quả hoạt động, tăng trưởng nền khách hàng, nền tảng công nghệ, quản lý kinh doanh. Năm 2024 BIDV tiếp tục chinh phục hội đồng đánh giá bởi kết quả tăng trưởng mạnh mẽ của nền khách hàng Private và năng lực cung cấp dịch vụ Private Banking tốt bậc nhất Việt Nam. Từ lợi thế bề dày lịch sử của một thương hiệu lâu đời với 67 năm xây dựng, phát triển tại Việt Nam với hệ sinh thái đối tác chiến lược toàn cầu, BIDV Private Banking tự hào mang đến giải pháp tốt bậc nhất cho khách hàng.

Đại diện BIDV nhận giải thưởng từ tạp chí The Asian Banker

Tháng 11.2023, BIDV và Tập đoàn Edmond de Rothschild đã hoàn tất lễ ký kết hợp tác chiến lược triển khai dịch vụ Private Banking, đánh dấu sự hợp tác chiến lược đầu tiên giữa một định chế tài chính có lịch sử lâu đời nhất, quy mô tổng tài sản lớn bậc nhất Việt Nam với một định chế tài chính hàng đầu về đầu tư trên thế giới, có lịch sử lâu đời tại châu Âu, hoạt động đa quốc gia trong lĩnh vực ngân hàng, quản lý và phát triển gia sản. Edmond de Rothschild sẽ đồng hành cùng BIDV và nâng cao năng lực triển khai dịch vụ Private Banking đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

BIDV cũng đặc biệt chú trọng vào việc xây dựng và phát triển mạng lưới hoạt động các trung tâm khách hàng cao cấp (PBC) trên toàn quốc. Với không gian phục vụ sang trọng, đẳng cấp, Trung tâm khách hàng cá nhân cao cấp là đơn vị chuyên biệt phục vụ khách hàng siêu giàu. Đây không chỉ là nơi thực hiện các hoạt động tư vấn và giao dịch ngân hàng mà còn là nơi giúp các khách hàng giao lưu, kết nối với những người cùng tầm nhìn, mục tiêu thông qua những sự kiện độc quyền với các trải nghiệm khác biệt dành riêng cho khách hàng.

Một điểm khác mà The Asian Banker đánh giá cao trong mô hình triển khai dịch vụ Private Banking của BIDV là yếu tố nhân sự. Mỗi khách hàng Private Banking đều được chăm sóc bởi một giám đốc quản lý tài sản (Private Banker). Các chuyên gia được đào tạo bài bản về dịch vụ Private Banking đạt chuẩn quốc tế và được cấp chứng chỉ bởi các học viện danh tiếng toàn cầu trong khu vực (WMI Singapore). Khách hàng sẽ được cung cấp các giải pháp quản lý tài sản toàn diện trên đa lĩnh vực như tư vấn tài chính/đầu tư, tư vấn hoạch định tài sản và thừa kế, tư vấn giáo dục, định cư, tư vấn thuế, bất động sản; tận hưởng sự hỗ trợ chuyên biệt hàng đầu trong nước và quốc tế.

Hơn nữa, BIDV đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng và phát triển các sản phẩm chuyên biệt may đo cho đối tượng khách hàng siêu giàu, giúp khách hàng bảo toàn và gia tăng gia sản, hướng tới mục tiêu đồng hành, xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng qua nhiều thế hệ. Bên cạnh đó là chính sách đặc quyền không giới hạn, đa dạng trên nhiều lĩnh vực dành cho khách hàng: chăm sóc sức khỏe, phòng chờ, nghỉ dưỡng, golf, ẩm thực, spa…

Nguồn BIDV