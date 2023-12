Diễm My 9X và chồng Việt kiều khóc nghẹn trong lễ cưới

Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn không giấu được hạnh phúc trong lễ cưới NVCC

Sau 7 năm yêu nhau, Diễm My 9X và Vinh Nguyễn chính thức tổ chức đám cưới vào tối 21.12 tại một khách sạn sang trọng ở TP.HCM. Nhiều sao Việt như Trường Giang - Nhã Phương, Trấn Thành - Hari Won, Tiến Luật, Ái Phương… dành thời gian đến chúc mừng cho đôi vợ chồng.

Trong ngày trọng đại, cô dâu Diễm My 9X chọn chiếc váy trắng tinh khôi, khoe nhan sắc rạng rỡ, yêu kiều. Trong khi đó, chú rể Vinh Nguyễn diện vest đen bảnh bao. Khoảnh khắc cùng nhau tiến vào lễ đường, nữ diễn viên Mỹ nhân kế rơi nước mắt vì xúc động. Cùng lúc đó, mọi người hướng mắt về phía màn hình và nhìn lại hành trình yêu đầy những kỷ niệm đáng nhớ của cả hai sau 7 năm. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều lần thăng trầm, yêu xa và cãi vã. Tuy nhiên, sau những khó khăn, Diễm My và Vinh Nguyễn lại càng hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Cho đến cuối năm 2022, Diễm My 9X được bạn trai Việt kiều cầu hôn ngay trên khinh khí cầu kèm chiếc nhẫn kim cương.

Cô dâu Diễm My diện váy cưới lộng lẫy tiến vào lễ đường NVCC

Sau khi thực hiện các nghi thức truyền thống trong lễ cưới, Vinh Nguyễn trao nụ hôn ngọt ngào cho Diễm My trước sự chứng kiến của mọi người.

Sau khi nghe những chia sẻ từ chồng, Diễm My 9X rưng rưng xúc động. Cô bộc bạch sau 7 năm gắn bó, Vinh Nguyễn cho cô được nhiều thứ, đó là sự tử tế, kiên nhẫn, tình yêu thương và đặc biệt là sự lạc quan. Anh cũng thay đổi cô từ một người hay buồn, hay thu mình lại với một trái tim tan vỡ, một cô gái không biết thưởng thức cuộc sống trở nên tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Diễm My 9X và Vinh Nguyễn đọc lời thề nguyện, cô dâu xúc động khóc không nói nên lời NVCC

Sau những khoảnh khắc xúc động, Diễm My 9X và dàn phù dâu cùng hát ca khúc I Will Follow Him để gửi tặng mọi người. Tiếp theo đó, chú rể Vinh Nguyễn cùng dàn phù rể cũng thể hiện tiết mục Marry You khiến khách mời không khỏi thích thú. Đây cũng chính là tiết mục đặc biệt và ấn tượng nhất trong đám cưới mà cả hai cất công chuẩn bị nhiều ngày qua.



Sau khi kết hôn, Diễm My cho biết sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, tập tành nấu ăn và học thêm về kinh doanh để phụ giúp chồng. Được biết, cặp đôi đang xây tổ ấm ở gần nhà ba mẹ chồng để có thể thường xuyên ở cạnh người thân. Nữ diễn viên 33 còn khẳng định cô được gia đình chồng rất yêu thương, xem như con ruột.