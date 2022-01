Diễn biến bất ngờ Asian Cup: Ấn Độ rút lui ảnh hưởng đến tuyển nữ Việt Nam

Chủ nhà Ấn Độ chỉ còn không đủ 13 cầu thủ để thi đấu tiếp các trận của bảng A do hơn 10 cô gái đồng nghiệp khác bị dính covid nên Liên đoàn bóng đá châu Á đã hủy trận tối nay giữa họ với Đài Loan ở lượt trận thứ 2 bảng A và có thể cả trận cuối cùng gặp Trung Quốc ngày 26.1, đồng nghĩa chủ nhà xem như sớm dừng cuộc chơi và nếu không có gì thay đổi sẽ bị loại ra khỏi giải.

Diễn biến này hết sức bất ngờ tại Vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á khi thêm một đội nữa bị tàn phá bởi đại dịch Covid, xui rủi lại rơi vào chủ nhà. Hiện mọi việc còn đang chờ Ủy ban giải quyết các vấn đề khẩn cấp của châu Á họp khẩn để xem xét quyết định trường hợp của Ấn Độ như thế nào, có cho bổ sung để thi đấu tiếp hay buộc phải dừng cuộc chơi.

Nếu Ấn Độ không thể tiếp tục thi đấu bảng A chỉ còn 3 đội. Vé đầu đã thuộc về Trung Quốc sau 2 trận thắng nên đương nhiên đội nào thắng trong trận Iran gặp Đài Loan vào 21 giờ ngày 26.1 tới sẽ nhận vé thứ nhì bảng lọt vào tứ kết (Đài Loan chỉ cần hòa vì hiệu số vượt hơn do thua Trung Quốc 0-4 trong khi Iran thua 0-7). Mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối vì khi đó đội thứ ba bảng A liệu có vào tứ kết hay sẽ tính thế nào khi so với các đội thứ ba bảng B và C.

Nếu AFC xác định Ấn Độ bị xử thua cả 3 trận đều với tỉ số 0-3 thì đội thứ ba bảng A sẽ có lợi thế một chút nếu so với các bảng khác, thậm chí trận Đài Loan và Iran chỉ cần hòa thì Iran khi đó có 4 điểm cầm chắc vé vào tứ kết. Đây là 1 cách giải quyết theo kiểu có 1 đội bị xử thua vì không đủ điều kiện thi đấu (ở đây là Covid) thì vô hình chung sẽ gây bất lợi cho các đội thứ ba bảng B và C vì sẽ rất khó cho đội thứ ba ở 2 bảng này có được 4 điểm. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng bởi Thái Lan ở bảng B sẽ có lợi thế hơn nếu thắng đậm Indonesia để giành suất thứ ba còn lại.





Nếu trường hợp AFC xác định Ấn Độ bỏ cuộc là bất khả kháng thì ở góc độ chuyên môn bảng A xem như chỉ còn 3 đội và nếu các bảng đấu có số lượng đội không đồng đều nhau thì theo quy định chung khi so sánh giữa các đội xếp thứ ba trong các bảng với nhau thì sẽ bỏ kết quả của đội đứng thứ ba trong bảng nhiều đội hơn với các đội còn lại. Cách tính này cũng giống như vòng loại giải U.23 châu Á đã tính hồi năm rồi khi so giữa bảng 3 đội và bảng 4 đội. Khi đó bảng A còn 3 đội , 2 bảng B và C vẫn 4 đội thì khi so sánh đội thứ ba với nhau phải bỏ kết quả đội thứ ba bảng B, C với đội xếp thứ tư trong bảng.

Đặt trường hợp Thái Lan thắng Indonesia ở bảng B và Việt Nam thắng Myanmar ở bảng C để cùng xếp thứ ba với 3 điểm thì khi so với Iran (nếu giả sử đội này thua Đài Loan) thì cả Thái Lan và Myanmar khi đó sẽ cùng 0 điểm với Iran vì phải bỏ kết quả với Indonesia và Myanmar ra. Lúc đó 3 đội sẽ so hiệu số với nhau, đội nào có hiệu số tốt hơn sẽ đi tiếp. Cách này sẽ khiến cuộc chạy đua hiệu số rất gay go. Nếu Iran thua Đài Loan 0-1 thì hiệu số của họ sẽ là 0-8 (do trước đó thua Trung Quốc 0-7) thì Việt Nam muốn vào tứ kết thì trận chiều mai gặp Nhật Bản không được thua quá 4 bàn.

Phân tích như vậy để thấy trường hợp AFC quyết định theo hướng bảng A chỉ còn 3 đội thì Việt Nam phải hội đủ 2 điều kiện. Một là cố gắng hạn chế bàn thua trước Nhật Bản ở mức thấp nhất và hai là phải thắng Myanmar ở trận cuối để chắc chắn xếp thứ ba thì cơ hội đi tiếp sẽ rộng mở. Ngay cả khi Iran hòa Đài Loan để có điểm thì Việt Nam cũng phải nhìn Thái Lan mà đá, cố gắng có hiệu số tốt hơn người Thái (dĩ nhiên thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ hy vọng Úc sẽ thắng đậm Thái Lan).

Còn nếu AFC quyết theo hướng đầu tiên là vẫn giữ 4 đội và xử thua cả 3 trận của Ấn Độ thì rất khó cho các cô gái Việt Nam. Khi đó chúng ta buộc phải chạy đua với người Thái ở bảng B và sẽ bất lợi khi đá sau ở lượt cuối (Việt Nam gặp Myanmar lúc 15 giờ còn Thái Lan gặp Úc lúc 21 giờ ngày 27.1). Người Thái sẽ dễ dàng tính toán và đẩy chúng ta vào thế khó khăn. Xem ra chỉ hy vọng nhiều cho tuyển nữ Việt Nam nếu AFC quyết bảng A còn 3 đội.