Diện đồ đơn giản, nhưng Mina, Momo (TWICE) “nhấn chìm” cả nhóm vì chiếc kính đen

9 cô gái nhà JYP ăn mặc giản dị nhưng không kém phần sành điệu, sang chảnh khi có mặt tại sân bay giao lưu cùng khán giả.

Đặc biệt, riêng Mina và Momo giật trọn spotlight khi cả 2 nổi bật hơn hẳn nhờ chiếc kính râm đeo mắt.





Hai nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen khi fan cho rằng cả 2 thực sự khéo léo khi chọn kính đen làm phụ kiện đi kèm.

Trang phục không quá cầu kỳ như lúc trình diễn, mỗi thành viên đều ăn mặc đơn giản nhưng cũng khiến fan chú ý ngay lập tức. Đặc biệt, riêng Mina và Momo giật trọn spotlight khi cả 2 nổi bật hơn hẳn nhờ chiếc kính râm đeo mắt.

Nguồn: TWICE "What is Love?" M/V, Instagram TWICE, Newsen