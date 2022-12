Điện gió phải dừng vận hành do gió mùa đông bắc hoạt động quá mạnh

Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia (EVNNLDC), con số kỷ lục cũ về công suất điện gió phát là 3.077MW, ghi nhận được vào ngày 5.2.2022.

Thông thường, gió mùa đông bắc tràn vào Việt Nam từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nhưng năm nay, đến đầu tháng 12 mới có gió mùa đông bắc. Dù muộn, nhưng cường độ gió mạnh, tác động trực tiếp đến toàn bộ các khu vực tập trung điện gió như Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ, Tây nguyên và Tây Nam bộ, khiến các nguồn điện gió trên cả nước đồng loạt phát cao. Công suất thường xuyên duy trì ở mức 1.500 - 2.500MW và sản lượng điện bình quân đạt xấp xỉ 50 triệu kWh/ngày, cao hơn 140% so với cùng kỳ năm 2021.





EVNNLDC cho biết thêm, công tác vận hành nguồn điện gió vẫn còn nhiều khó khăn. Cụ thể, nếu tốc độ gió cao hơn giới hạn vận hành của thiết bị, các tua bin sẽ phải ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Việc thiếu hụt một lượng lớn công suất do các tua bin gió ngừng vận hành đột ngột sẽ ảnh hưởng tới an ninh cung cấp điện nếu công tác dự báo, giám sát vận hành điện gió không được đầu tư và quan tâm đúng mức. Thực tế, ngày 17.12, một số nhà máy điện gió tại khu vực Quảng Trị đã phải dừng vận hành do nguyên nhân này.

Cũng theo EVNNLDC, hiện nay hệ thống giám sát dữ liệu khí tượng phục vụ công tác vận hành các nguồn năng lượng tái tạo đã và đang phát huy hiệu quả cao trong việc nhận diện và đưa ra các cảnh báo kịp thời. Hệ thống có khả năng cung cấp thông tin giám sát thời gian thực tốc độ gió trên các khu vực dựa trên số liệu thu thập từ tất cả nhà máy năng lượng tái tạo trên cả nước; dữ liệu dự báo tốc độ gió được cập nhật liên tục tại các khu vực. Ngoài ra, hệ thống cũng đưa ra các cảnh báo trực quan cho người vận hành về cấp gió dựa trên tốc độ gió, ngưỡng ngừng tua bin khi các điều kiện gió vượt giá trị cho phép vận hành…