Trong Chúng ta của 8 năm sau, lần đầu tiên Hà tham gia phim truyền hình lại là vai chính, với bạn đây có phải là một thử thách mới?

Bước đi phim truyền hình lần này cũng là một quyết định mới lạ và đầy thử sức đối với tôi. Về thể loại phim đã khác biệt, nên quá trình sản xuất cũng khác với phim điện ảnh, chưa kể đến sự khác biệt ở đội ngũ và phong cách sản xuất phim giữa Hà Nội và TP.HCM.

Khi thực sự bắt tay vào thực hiện Chúng ta của 8 năm sau, tôi nhận ra đây không chỉ là một quyết định khá mạnh dạn, mà thực sự là một quyết định rất dũng cảm. Việc đóng vai chính không phải là điều mới mẻ với tôi. Cái khó khăn và khác biệt ở đây là việc tôi làm thể loại phim truyền hình, ở Hà Nội.

Vai Dương đang gây chú ý. Nhiều người cho rằng đó là "hiệu ứng" từ vai Dao Ánh trong phim điện ảnh Em và Trịnh mà bạn đã hóa thân?

Chỉ là một phần thôi, vì trước khi Chúng ta của 8 năm sau lên sóng, tôi cũng không truyền thông nhiều về dự án này, ngoại trừ việc giới thiệu đôi nét về nhân vật Mai Dương của mình. Tôi thích việc khán giả tự biết đến, tự theo dõi, tự yêu mến nhân vật của tôi nếu họ cảm được cô ấy. Khi đọc bình luận của khán giả, tôi nhận ra họ đến từ rất nhiều trường hợp khác nhau. Có người vì biết Hoàng Hà đóng phim này nên xem thử, có thể họ đã biết đến tôi từ vai Dao Ánh; có người xem phim xong mới nhận ra "À, bạn này từng đóng Dao Ánh"; có người thì chỉ cho tới phim truyền hình này họ mới thích thú với tôi và nhân vật của tôi. Tôi cũng thích thú khi đọc được nhiều bình luận của những người lớn tuổi. Khán giả của tôi giờ đây đã mở rộng, từ các em nhỏ tiểu học cho tới những ông bà 70 - 80 tuổi, chuyện này thực sự đáng yêu.

Để vào vai Dao Ánh, bạn đã phải vượt qua 5 vòng casting với hàng trăm ứng cử viên để được chọn. Vậy việc được chọn là một may mắn hay áp lực lúc đấy?

Tôi tin rằng việc vượt qua 5 vòng casting và hơn 400 ứng cử viên, có cả những ứng cử viên cực kỳ sáng giá, thể hiện năng lực của tôi nhiều hơn là may mắn. Vì không có may mắn nào đi xa như vậy đâu. Có chăng may mắn nằm ở việc bố mẹ đã sinh ra tôi với gương mặt và tâm hồn này và việc tôi gặp được những cộng sự tốt vào đúng thời điểm. Khi làm bất kỳ dự án nào, tôi luôn có những áp lực của riêng mình vì sự kỹ tính và yêu cầu cao của bản thân. Với Dao Ánh, một trong những áp lực của tôi là làm sao để mình thực sự là một "nàng thơ", vì việc được yêu mến bởi tất cả mọi người không phải là chuyện dễ dàng. May mắn thay, bằng ngôn ngữ điện ảnh của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, phần lớn khán giả đều rất yêu "nàng thơ" Dao Ánh của chúng tôi.

Với hai vai diễn gây ấn tượng, Hà đều vào vai người tình, kiểu phụ nữ có tình yêu rất ngọt… Vậy không biết ngoài đời, bạn có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm chưa?

Tôi chỉ có một người yêu cũ, nhưng về trải nghiệm tình yêu thì tôi cũng có không ít, tôi nghĩ vậy. Tôi tận hưởng cuộc sống cá nhân và những trải nghiệm trong đó. Tôi không sợ hãi khi trái tim mình rung động, cũng không ngại thể hiện cảm xúc với người mình thương. Đôi khi chỉ mới ở bước hẹn hò tìm hiểu thôi nhưng tôi đã rất chân thành rồi. Tôi nghĩ mình nên sống hết mình như thế, mình sẽ cảm nhận được người khác sâu sắc hơn, nếu có phù hợp hay không mình cũng sẽ nhận ra sớm thôi.

Trong tình cảm, Hà có chọn một người nhỏ tuổi hơn mình như Quốc Anh không?

Tôi không chọn, mà cảm xúc và niềm tin của tôi chọn. Tôi cũng từng làm bạn với một vài người nhỏ tuổi hơn mình. Tôi thấy họ cũng thú vị và mới mẻ. Có lúc tôi chọn đúng, cũng có lúc tôi chọn sai, cái này hên xui.

Cảnh trong Chúng ta của 8 năm sau với cặp đôi Dương (Hoàng Hà) - Lâm (Quốc Anh)

Thành công, sự nổi tiếng thường đi đôi với việc bị soi về đời tư. Với Hà, khi gặp những chuyện này bạn sẽ đối phó ra sao?

Tôi nghĩ mình hãy cứ là mình và khéo léo ứng xử thôi. Đừng quá sợ hãi, hãy ngồi thiền đi.

Chẳng hạn mới đây tôi có đọc được vài tin đồn về bạn như kiểu mua vai, được nâng đỡ, nhờ mối quan hệ… Mô típ này nghe quen nhưng bạn có nghĩ đó là "hệ quả" của người trẻ nổi tiếng nhanh?

Không có đâu, nó chỉ là một kiểu dư luận lao xao nào đó ở rất xa ngoài kia thôi, có lẽ vì người ta tò mò về tôi chăng. Đó chỉ là một câu hỏi của một báo khác, tôi không có gì để né tránh nên tôi trả lời "không phải", vậy thôi.

Tôi đã dành 9 năm qua để trau dồi chuyên môn của mình, và dành cỡ 20 năm để xem phim từ ngày còn bé. Tôi vẫn tin rằng giá trị cốt lõi luôn có "giá" của nó, được ghi nhận xứng đáng và điều này hoàn toàn không mua được.

Diễn viên Hoàng Hà

Diễn viên bây giờ sẽ có nhiều điều kiện tiếp cận với khán giả hơn, cũng như dễ tương tác hơn trên mạng xã hội. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nghệ sĩ trẻ sẽ đối mặt với những bình luận không mấy tích cực của người xem dành cho mình. Hà đã từng gặp phải những ý kiến trái chiều, hay bình luận phản cảm chưa và có cảm thấy bị tổn thương?

Chuyện này rất bình thường. Thứ nhất, phản ứng của khán giả nằm ở gu của mỗi người. Cái này mình không thể can thiệp hay điều chỉnh. Hãy cứ để họ là chính họ, và mình bình tâm trong cuộc sống và công việc của mình. Thứ hai, mình có thể quan sát và phân tích xem có điều gì điều chỉnh được dựa trên khả năng của mình không. Nếu có thì bắt tay vào làm, trau dồi để khiến mình hay hơn nữa, nếu không thì bỏ qua. Cái này vừa là cầu thị vừa là bình tâm.

Tôi cũng đọc được những bình luận trái chiều rồi, nhưng trộm vía cái chiều còn lại thì áp đảo quá. Những người thích tôi thực sự rất nhiều, nên tôi cũng không thấy tổn thương gì sâu sắc cả. Tôi nhận được rất nhiều ý kiến và bình luận tích cực, tin nhắn ngưỡng mộ, ủng hộ. Tôi thực sự trân trọng và biết ơn vì khán giả đã nhắn tin cho mình, chia sẻ rằng họ yêu nét diễn xuất của tôi, họ thích việc tôi diễn kỹ như phim điện ảnh, không hời hợt, không lướt qua, không diễn mô phỏng bên ngoài.

Tạo hình nhân vật Mai Dương trong Chúng ta của 8 năm sau

"Mèo khen mèo dài đuôi", bạn có quá tự tin không?

Tôi không tự khen mình mà chỉ dựa vào tỷ trọng khen chê của khán giả để phân tích tình hình thôi. Tôi thích lạc quan nên sẽ chọn chia sẻ với báo chí về những điều tích cực. Tôi biết mình hay và chưa hay ở chỗ nào, cần trau dồi những gì. Tôi luôn cho rằng mình cần phải học hỏi liên tục, không ngừng nghỉ, không thể dễ dàng hài lòng hay ngủ quên trên chiến thắng được, "núi cao còn có núi cao hơn" mà, kể cả ngọn núi cao hơn đó cũng có thể là chính mình trong tương lai.

Vậy có bao nhiêu phần trăm "những người say mê" bạn là nam? Có gặp fan cuồng nào "khó đỡ" chưa?

Tôi thấy mình cũng có rất nhiều khán giả nữ và khán giả lớn tuổi. "Say mê" ở đây thực chất là họ yêu quý và thực lòng ủng hộ tôi trên hành trình sự nghiệp này, tôi trân trọng điều đó hơn cả. "Fan cuồng khó đỡ" thì tôi nghĩ là chưa có. Nhưng sau khi phim điện ảnh Em và Trịnh công chiếu, cũng có một vài khán giả nhắn tin nói không hiểu sao họ cảm thấy rất yêu tôi, họ mong tôi có thể đáp lại họ, vì họ không thể ngừng nhớ về Dao Ánh được… Trời ơi, tôi nghĩ là họ đã thực sự sống trong bộ phim của tôi mất rồi, họ phải tự thoát ra thôi.

Thường những nghệ sĩ trẻ hoặc là người trẻ ở nhiều lĩnh vực khác, nói nôm na là những "ngôi sao mới nổi" thì hay ngủ quên trong chiến thắng và mặc nhiên xem mình là "ngôi sao" để rồi có những ứng xử không hay, bạn nghĩ sao?

Nghệ sĩ không thể đi một mình, họ cần nhiều cộng sự đi cùng, và sẽ không ai đi được đường dài nếu như họ thực sự ứng xử không hay. Có chăng chỉ là đôi khi có chút hiểu lầm hoặc không cùng quan điểm thôi.

Bộ phim điện ảnh Kẻ ăn hồn cũng sẽ khởi chiếu dự kiến ngày 8.12. Trong phim, bạn vào vai chính - cô dâu bí ẩn… Đây là một bộ phim mang sắc màu kinh dị nên nhân vật cô Phong có vẻ là một "màu mới" của Hà. Bạn có thể tiết lộ không?

Nhân vật cô Phong sẽ không chỉ xuất hiện như một tân nương trong teaser trailer, mà còn rất nhiều khó khăn và bất ngờ ở phim điện ảnh Kẻ ăn hồn. Đây cũng là bộ phim điện ảnh thứ hai của Hoàng Hà và cô Phong là một vai diễn hoàn toàn khác biệt với Dao Ánh hay Mai Dương. Bên cạnh những nét diễn đời thường và chân thành, khán giả điện ảnh sẽ sớm nhìn thấy một Hoàng Hà thực sự khác biệt, với biên độ cảm xúc mạnh và rộng hơn rất nhiều so với những vai diễn trước.

Có thể nói trong lĩnh vực diễn xuất, Hà là một "lính mới" cả điện ảnh và truyền hình. Vậy Hà có ngại sự canh tranh hay so sánh với những gương mặt mỹ nhân có thực lực, đặc biệt ở VFC?

Cạnh tranh cũng tốt, nó thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân. Và nếu điều đó khiến cho phim ảnh ngày một hay hơn thì lại càng tốt nữa. Suy cho cũng, tôi cũng vẫn là một người yêu phim và rất công bằng với phim ảnh. Nếu đồng nghiệp của tôi làm tốt, tôi cũng không ngại khen họ. Đấy chính là sự hồn nhiên của tôi và tôi thích sống như thế. Tôi mới mẻ trên màn ảnh, nhưng không phải mới tập tành diễn xuất gần đây. Tôi học tập, rèn luyện và trau dồi kinh nghiệm diễn xuất từ đầu năm 2015 tới nay, là đã gần 9 năm rồi. Tôi có thể là "lính mới" trong mỗi sự xuất hiện của mình, nhưng kinh nghiệm diễn xuất của tôi thì không phải "lính mới" cho lắm. Một bông hoa không cần phải nở vội vàng. Nở đúng lúc, và nở đẹp là được!

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện.

Diễn viên Hoàng Hà





Khi đọc kịch bản, tôi nghĩ ngay đến Hoàng Hà

Ấn tượng đầu tiên của tôi với Hoàng Hà là gương mặt lạ nhưng rất thu hút và nụ cười tỏa nắng. Hà tuy là diễn viên tay ngang nhưng khi làm việc rất chuyên nghiệp: nghiên cứu kịch bản và nhân vật kỹ, biết đầu tư và tính toán cho nhân vật từ ngoại hình đến cách diễn…

Tuy tôi với Hà không có duyên hợp tác trong phim Thương ngày nắng về nhưng khi đọc kịch bản phim Chúng ta của 8 năm sau (phần 1) thì tôi nghĩ ngay đến Hoàng Hà, vì nhân vật Dương thời trẻ cần sự trong trẻo, đáng yêu nhưng cũng có cá tính mạnh mẽ và đặc biệt phải có lối diễn tự nhiên; những yếu tố này thì Hoàng Hà đều có.

Đạo diễn Bùi Tiến Huy





Chuyên nghiệp, tận tâm với vai diễn

Hoàng Hà nhỏ nhắn, đáng yêu và nhiều năng lượng. Đặc biệt Hoàng Hà rất chuyên nghiệp, tận tâm với vai diễn. Chẳng hạn nhiều hôm Quốc Anh và Hoàng Hà đi quay, khi mọi người đang make up thì tôi lại thấy chị Hà lấy kịch bản ra để note lại những lưu ý của phân đoạn đó.

Diễn viên Quốc Anh