Là gương mặt nữ tiếp tục gây chú ý trong bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình đang phát sóng, vậy lần thứ hai ra Bắc đóng phim truyền hình này, Khả Ngân có gặp áp lực, khó khăn gì không?

Gia đình mình vui bất thình lình là phim truyền hình thứ 2 tôi ra Bắc thực hiện nên áp lực, khó khăn thì cũng có đó, nhưng không nhiều bằng lần đầu tiên. Vì sau khoảng thời gian ra miền Bắc quay 11 tháng 5 ngày, tôi đã kịp hoà nhập với phong cách làm việc tại đây, nếp sống tại miền Bắc cũng như kịp thân quen với nhiều anh chị ở Hà Nội, nên mọi thứ cũng trở nên dễ dàng hơn. Còn áp lực và khó khăn có lẽ đến nhiều từ vai diễn. Ở Gia đình mình vui bất thình lình, nhân vật của tôi đóng vợ chồng với Thanh Sơn nên tôi bị áp lực phải làm sao thoát được cái bóng của vai Tuệ Nhi trong phim 11 tháng 5 ngày. Vì tôi biết có rất nhiều khán giả bình luận trên mạng xã hội rằng có cảm giác phim đang phát sóng như phần 2 của 11 tháng 5 ngày khi lại là Khả Ngân - Thanh Sơn thành đôi như thế. Thời gian đầu quay phim, tôi phải tập trung khá nhiều để làm mới phong cách diễn xuất, làm sao biến cô Trâm Anh khác hoàn toàn Tuệ Nhi mà khán giả đã biết. Thậm chí tôi còn nhờ trợ lý quay lại từng phân đoạn khi diễn để về xem lại, khắc phục những nhược điểm về biểu cảm và giọng nói để tốt nhất có thể.

Vậy việc bị "soi" nhiều hơn như thế, về diễn xuất có khiến bạn chịu áp lực nhiều?

Tôi đã đoán trước được điều này nên chuẩn bị sẵn tâm lý từ lúc nhận kịch bản và cố gắng giảm áp lực xuống để thành động lực nhất có thể. Vì tôi nghĩ cái gì tự nhiên, nhẹ nhàng nhất đều dễ có kết quả tốt hơn là cứ ép bản thân phải bằng mọi giá làm được điều gì đó. May mắn là sau khoảng 2 tuần quay đầu tiên, tôi đã vào vai Trâm Anh rất tốt.

Còn nhớ khi Khả Ngân nhận giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc - Cánh diều vàng 2021 cũng bị "soi" nhiều, thậm chí tạo ra tranh cãi vì nhiều người cho rằng bạn diễn tốt nhưng chưa thực sự xuất sắc nên giải thưởng ấy hơi "quá sức" với bạn?

Lại nói về tranh cãi của giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều vàng 2021 mà tôi nhận được. Tôi có chia sẻ rằng giải thưởng đó chính là động lực để bản thân tiếp tục phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn nữa trong sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp. Còn mọi tranh cãi nói rằng tôi không xứng đáng thì lời giải đáp từ giới chuyên môn và ban tổ chức giải thưởng chính là câu trả lời khách quan nhất rồi.

Thời điểm đó khi đối mặt với những ý kiến trái chiều như vậy, với một diễn viên trẻ, Khả Ngân có bị "khớp" hay sợ lời ra tiếng vào kiểu như được ưu ái, nâng đỡ…?

Nói thế này có bị mọi người nghĩ mình quá tự tin không, nhưng tôi bị "miễn nhiễm" với những bình luận trái chiều về mình. Có thể do suốt hơn 10 năm từ lúc vào showbiz tới nay, tôi đã từng nhận rất nhiều thị phi, bình luận không tốt về bản thân. Những ai theo dõi tôi có lẽ đều biết, có những thời điểm tôi còn nhận những lời nhận xét nặng nề về mình, bị miệt thị và chỉ trích, gây ảnh hưởng tâm lý rất lớn. Trải qua những điều đó tôi đã rèn cho bản thân một lá chắn với mọi điều không đúng, không tốt về mình. Nói vậy không có nghĩa tôi bỏ ngoài tai mọi bình luận của khán giả mà vẫn đọc hết, nghe hết đấy, nhưng có chọn lọc. Cái gì đúng, để bản thân tốt hơn thì tôi sẽ tiếp nhận; còn lại những gì không hay thì tôi bỏ khỏi đầu rất nhanh, tránh làm bản thân suy nghĩ quá nhiều.

Phim truyền hình phát sóng giờ vàng đang nở rộ, hầu hết là những phim do ê-kip màn ảnh nhỏ phía Bắc sản xuất. Mà diễn viên miền Bắc có rất nhiều tên tuổi ăn khách từ trẻ đến gạo cội... Còn bạn là diễn viên miền Nam "Bắc tiến", hỏi thật bạn có cảm thấy rất áp lực hay thách thức nhiều?

Giữa rất nhiều diễn viên miền Bắc, mình từ miền Nam ra, nói giọng Nam với một phong cách rất khác, đó đã là sự khác biệt rồi. Tôi không nghĩ đó là áp lực hay thách thức. Tôi thích dùng từ bài tập hơn. Đó là bài tập dành cho bản thân để làm sao nổi bật sự khác biệt đó ở một nơi xa lạ. Và kết quả chính là sự đón nhận từ khán giả.

Là diễn viên tay ngang, một gương mặt vừa chân ướt chân ráo ra Bắc đóng phim, đến nay chỉ mới có 2 phim truyền hình phát vào giờ vàng, lại đang trở thành gương mặt "hot", nhận giải thưởng xuất sắc ở Cánh diều vàng. Đó là thành công rất lớn nhưng bạn có phải đối mặt với sự ganh tỵ, gièm pha, bằng mặt không bằng lòng của người trong nghề?

Chắc chắn dù ở ngành nghề nào, lĩnh vực nào đều có sự đố kỵ cả. Tôi thì nghĩ mình chưa đủ giỏi tới mức để bị ganh tỵ, gièm pha đâu. Với lại tôi là người sống khá thẳng thắn, nếu thấy ai bằng mặt không bằng lòng với mình, tôi sẽ hỏi thẳng: "Tại sao lại như vậy với mình? Có gì không vui với mình không?". Nên tôi có rất nhiều mối quan hệ xung quanh đều gắn bó rất lâu, vì không có gì để ấm ức về đối phương cả. Còn nếu có những điều gì đó chỉ là ở phía sau lưng thôi thì tôi chọn không quan tâm tới để tinh thần mình không bị ảnh hưởng.

Đặc biệt với khán giả, khi mà mạng xã hội đang là nền tảng cho sự tương tác, tiếp cận thuận lợi thì Khả Ngân sẽ tiếp nhận thế nào trước những ý kiến chê bai không mấy tích cực về diễn xuất, nhan sắc của mình, kiểu như "soi" quá mức ấy?

Tôi thường chọn cách "mắt không thấy, tai không nghe". Là nghệ sĩ, đã chọn làm nghệ thuật, người của công chúng thì buộc phải tiếp nhận những bình luận khen, chê. Nếu không có ai chê mình thì chẳng phải mình quá nhạt nhẽo hay sao? (cười)

Nhiều khán giả, đặc biệt là khán giả ở phía Bắc, chắc là do "quen vị" xem phim do diễn viên miền Bắc đóng nên họ thường cho rằng diễn viên miền Nam đóng không hay, "nhạt" hơn diễn viên miền Bắc. Bạn nghĩ thế nào về sự so sánh này?

Tôi rất đồng cảm với suy nghĩ này vì cũng phải thử đặt mình vào họ. Khi đã quá quen với điều gì thì tâm lý bất cứ ai cũng khó thích ứng với những điều mới lạ. Nhưng nếu ở vị trí của mình, tôi sẽ không so sánh vì sẽ bị sa vào việc phân biệt vùng miền mất rồi. Tôi nghĩ chúng ta phải thoải mái với quan điểm rằng, mỗi vùng miền đều có văn hoá - giọng nói khác nhau, từ đó tạo nên sự đa dạng cho cả nền văn hoá. Ở miền Bắc có chất giọng và cách diễn xuất khác, còn ở miền Nam lại có nét thú vị riêng. Và ở miền Tây thì lại có sự chân chất rất đặc biệt.

Nói về điểm yếu của một diễn viên miền Nam ra Bắc đóng phim thì Khả Ngân tự thấy mình có những hạn chế nào khác ngoài giọng nói?

Tôi là diễn viên tay ngang, không được đào tạo bài bản, chính quy từ trường lớp như nhiều diễn viên khác, kỹ năng diễn xuất của tôi đều bắt nguồn từ sự học hỏi, bản năng và chỉ dạy từ các cô chú, anh chị lớn trong nghề. Nên nói về khả năng diễn xuất, tôi nghĩ bản thân còn nhiều thiếu sót. Ngoài giọng nói miền Nam khi xuất hiện trong một bộ phim truyền hình có lượng khán giả miền Bắc xem rất nhiều là điều buộc mình phải khắc phục, thì biểu cảm diễn xuất cũng là điều tôi phải tự học hỏi và khắc phục.

Chọn "Bắc tiến" để phát triển nghiệp diễn xuất, trong khi ở phía Nam cũng có nhiều phim truyền hình được sản xuất và chiếu trên các đài. Vậy với Khả Ngân, có phải màn ảnh nhỏ phía Bắc là mảnh đất làm phim nhiều cơ hội thu hút hơn không?

Tôi thấy dù ở miền Nam hay miền Bắc cũng đều có những mảnh đất riêng màu mỡ cả. Ở miền Nam, mảng điện ảnh rất phát triển, mảng phim truyền hình ở các đài như HTV, THVL cũng thu hút rất nhiều khán giả phía Nam. Ở miền Bắc thì phim truyền hình sẽ mạnh hơn và thu hút khán giả phía Bắc khi xem phim VFC rất nhiều. Việc "Bắc tiến", với tôi là cơ hội tốt để bản thân thử sức và phát triển nghiệp diễn nhiều hơn, sau nhiều năm tham gia cả điện ảnh và truyền hình tại phía Nam.

Một diễn viên đóng phim truyền hình "ăn khách" như bạn, thu nhập có dư dả trong điều kiện kinh tế khó khăn chung hiện nay không? Khả Ngân có kiểu "chạy" phim để kiếm tiền?

Đóng phim thì không thể giàu. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Một bộ phim, nhất là phim truyền hình kéo theo rất nhiều thời gian của diễn viên, nhanh thì 4 - 5 tháng, còn lại cũng từ 6 tháng trở lên, nên thu nhập từ một bộ phim chia ra từng đó thời gian. Nếu theo thuật ngữ kinh doanh, phải dùng từ "lỗ". Nhưng đó là nghề của mình, mình làm tới khi không còn làm được nữa, là nghiệp mà tổ nghề trao cho mình thì còn thở là còn làm. Tôi luôn tâm niệm như vậy nên không bao giờ có suy nghĩ "chạy" phim để kiếm tiền.

Nghe đồn gia cảnh của Khả Ngân cũng thuộc hàng "trâm anh thế phiệt"?

Tôi chỉ là con gái của một gia đình lao động bình thường tại TP.HCM thôi (cười).

Sau 11 tháng 5 ngày, bạn tái hợp với diễn viên Thanh Sơn và vẫn bị đồn "phim giả tình thật". Bạn có thể nói rõ hơn về mối quan hệ giữa hai người?

Tôi biết nói rõ như thế nào bây giờ, vì nói gì mọi người cũng không tin, cứ kiên quyết cả hai là "phim giả tình thật", thế có tức không (cười). Tôi và anh Sơn chỉ là bạn bè đồng nghiệp thôi. Nhưng duyên số sao phim nào cũng thành đôi, giờ còn là vợ chồng nữa. Đã là vợ chồng màn ảnh mà không có "chemistry", không tình cảm thì lại thiếu tự nhiên quá. Mà có "chemistry" thì lại bảo là tình thật. Nên giờ thôi mọi người nói sao nghe vậy đó ạ (cười lớn).

Khả Ngân và Thanh Sơn trong hậu trường phim 11 tháng 5 ngày



Hỏi thật, Thanh Sơn từng đổ vỡ hôn nhân và có con riêng. Vậy với một người đàn ông đã từng "tập 1", nếu có tình cảm, Khả Ngân có dám tiến tới?

Tôi chỉ quan trọng người mà mình lựa chọn là người tử tế, hiểu chuyện và biết chia sẻ là được.

Nếu có thêm một dự án mà đóng cặp với Thanh Sơn nữa, Khả Ngân có nghĩ sẽ chai lì cảm xúc và tạo sự nhàm chán?

Tôi nghĩ sẽ có chai lì cảm xúc đấy nên sau Gia đình mình vui bất thình lình, nếu có lời mời tham gia dự án phim nào phải đóng cặp cùng anh Sơn, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Vì điều tôi sợ nhất khi làm nghệ thuật là sự nhàm chán, từ chính bản thân mình và ở cả khán giả. Cái gì lâu quá, nhiều quá cũng không tốt.

Phim Gia đình mình vui bất thình lình tháng 5 mới đóng máy. Hiện tại, bạn vẫn bay đi bay về giữa Hà Nội và TP.HCM có vẻ khá vất vả. Vậy Khả Ngân có tính chuyển hẳn ra Bắc để thuận tiện hay làm dâu đất Bắc luôn vì có lần thấy Khả Ngân úp mở chuyện làm dâu ngoài Bắc...?

Tôi thẳng thắn trả lời câu hỏi này là không có chuyện đó đâu. Tôi là người miền Nam, gia đình và ê-kip cũng ở TP.HCM. Bản thân cũng phát triển sự nghiệp ở TP.HCM nhiều năm nay, nên tôi cũng không rời bỏ mảnh đất này. Miền Bắc chỉ là điểm dừng chân ở một chặng đường sự nghiệp của tôi. Tôi rất biết ơn và trân trọng những cơ hội ở đây.

Cảm ơn Khả Ngân đã chia sẻ!