Điều gì giúp cho series kinh dị 'Wednesday' 'gây sốt' trực tuyến?

Tác phẩm người đóng Wednesday của đạo diễn Tim Burton, cha đẻ của những tác phẩm có phong cách cực ấn tượng (như Edward Scissorhands - 1990, The Nightmare Before Christmas - 1993, Alice in Wonderland - 2010...), hiện đang được xem nhiều trên nền tảng trực tuyến Netflix. Phim đạt trên 341 triệu giờ xem tính đến ngày 30.11, tạo được hiệu ứng rất tốt trên mạng xã hội lẫn được báo giới tung hô; các số liệu mới nhất về lượt xem vẫn chưa được Netflix công bố.

Jenna Ortega - Wednesday thời mới

Lấy cảm hứng từ nhân vật cùng tên Wednesday trong phim hoạt hình cổ điển trắng đen The Addams Family và các bản làm lại sau này, nhân vật của nữ diễn viên Jenna Ortega được nhiều tờ báo khen ngợi là linh hồn của tác phẩm người đóng và tạo được sự chú ý nhất định đối với khán giả. Theo chân cô nàng Wednesday với gương mặt "hắc ám", khán giả chứng kiến màn phá án của cô tại học viện Nevermore cũng như hành trình cô gặp gỡ bạn bè, đối mặt kẻ thù.

Các tờ như Wall Street Journal, CNN khen diễn xuất của Jenna Ortega làm sáng nhân vật cổ điển. Thậm chí, có ý kiến của một cây bút trên Rotten Tomatoes (chấm phim ở mức 71% - tổng cộng 83 bài đánh giá, 59 bài khen phim) rằng tác phẩm không phải phiên bản làm lại hay một bản sao vô hồn, chính diễn xuất của Jenna Ortega là điều mà phim cần tới vì nét diễn của cô đã tạo một đời sống mới cho nhân vật. Báo The Guardian khen đạo diễn Tim Burton có tài và nói phim "hoàn hảo" vì có Jenna Ortega.





Một trong những điều giúp phim tạo được hiệu ứng tốt với khán giả đại chúng trong bối cảnh dòng phim làm mới (remake) tràn ngập trên thị trường hôm nay đó là tác phẩm sở hữu dàn nhân vật có sức hút riêng. Ngoài nhân vật của Jenna Ortega, nhân vật mà các diễn viên còn lại sắm vai không một ai mờ nhạt. Họ chia sẻ đất diễn cho nhau và tôn thêm diễn xuất của nhân vật chính. Và dĩ nhiên, cộng đồng mạng chuyền tay nhau nhiều khoảnh khắc thú vị trong tác phẩm về tình bạn giữa Wednesday và cô bạn Enid - sự đối lập về tính cách.

Tim Burton vẫn "lợi hại như xưa"

Thương hiệu The Addams Family đã được Hollywood "xào đi nấu lại" rất nhiều lần, song các bản phim trước đây u ám, ghê rợn. Đến Wednesday, ê-kíp của Netflix bóc nhân vật cùng tên ra và phát triển câu chuyện gần như độc lập so với "vũ trụ" gốc, và đặc biệt, qua bàn tay nhào nặn của Tim Burton, phim càng cuốn hơn khi chất Gothic được ông (dù chỉ đạo 4/8 tập phim) phát huy tối đa. Nó được thể hiện qua kiến trúc, trang phục, màu sắc, hóa trang, đạo cụ và đặc biệt qua biểu cảm quái quái của cô gái 16 tuổi Wednesday càng giúp cho phim tạo được chỗ đứng riêng, không bị lặp về mặt phong cách so với nhiều phim khác cùng dòng.

Nhà làm phim 64 tuổi Tim Burton (2 tác phẩm gần đây nhất của ông về phong cách Gothic là Dark Shadows - 2012 và Miss Peregrine's Home for Peculiar Children - 2016) khéo léo trộn chất Gothic với dòng phim tuổi teen vốn đang thịnh hành (trước đây có Sex Education và gần đây nhất, vừa kết thúc là Stranger Things) đã tạo nên hiệu ứng tốt. Đồng học của Wednesday tại học viện Nevermore toàn những quái nhân, nhưng họ đều là những đứa trẻ đang lớn, và Tim Burton (cũng như những đạo diễn khác) đã sục vào đời sống này để tìm chất liệu và đưa lên màn ảnh những thước phim đen tối, bạo lực, kinh dị nhưng lại rất dễ thương và hài hước.