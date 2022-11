Điều tra bổ sung vụ án Diệp Dũng

Viện KSND TP.HCM vừa trả hồ sơ để Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.HCM tiếp tục điều tra bổ sung 8 vấn đề trong vụ án Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM - Saigon Co.op; đang thụ lý án 2 năm tù về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”) và 8 đồng phạm “lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Viện KSND TP.HCM yêu cầu Cơ quan ANĐT trưng cầu giám định để xác định rõ hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Saigon Co.op với Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới, bản chất hợp đồng vay ngắn hạn hay hợp đồng hợp tác đầu tư với lợi nhuận cố định 7%/năm; làm rõ các nhà đầu tư góp vốn 3.000 tỉ đồng vào Saigon Co.op nhằm mục đích gì...





Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng và đồng phạm liên quan đến sai phạm trong thương vụ mua bán sáp nhập Big C Việt Nam, gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỉ đồng.