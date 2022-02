Điều tra nghi án chồng sát hại vợ rồi tự sát

Sáng 13.2, thông tin từ UBND xã Thạch Ngàn (H.Con Cuông, Nghệ An) cho biết, Công an H.Con Cuông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An vừa hoàn thành việc khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ nghi án giết người rồi tự sát xảy ra tại địa phương này.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 17 giờ ngày 12.2, anh V.V.T (37 tuổi, ngụ xã Thạch Ngàn) chạy xe máy chở vợ là chị B.Th.Th (37 tuổi) và con từ thị trấn Con Cuông (H.Con Cuông) về nhà ở xã Thạch Ngàn.

Sau đó, người dân phát hiện anh này bị thương nặng tại nhà, nghi do tự sát.

Ông Lô Thanh Huấn, Chủ tịch UBND xã Thạch Ngàn, cho biết theo thông tin ban đầu, rất nhiều khả năng anh T. đã ra tay sát hại vợ tại đoạn đường vắng, cách nhà khoảng 20 km rồi chạy xe về nhà tự tử.





Hiện chưa xác định được anh này dùng súng kíp bắn hay vật gì tự đập vào đầu. Sau khi phát hiện sự việc, người thân đã đưa anh T. đi bệnh viện cấp cứu, nhưng đến tối cùng ngày, anh này đã tử vong.

Ông Huấn cũng cho biết, vợ chồng anh T. có 3 người con, con nhỏ nhất mới 4 tuổi. Chị Th. đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài mới về quê trước tết.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.