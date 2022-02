Điều tra vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng ở Thái Nguyên khiến 3 người thương vong

Chiều 15.2, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND H.Võ Nhai (Thái Nguyên) cho biết, Công an huyện này đang phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người thương vong, xảy ra trên địa bàn sáng cùng ngày.

Trước đó, khoảng 9 giờ 45 ngày 15.2, tại xóm Tân Tiến (xã Dân Tiến, H.Võ Nhai), Lê Văn Hữu (41 tuổi, trú xóm Tân Tiến) dùng súng bắn ông Lê Văn Tới (51 tuổi) và bà Phạm Thị Đoàn (51 tuổi, vợ ông Tới), cùng trú xóm Tân Tiến.

Sau khi bắn vợ chồng ông Tới, Hữu dùng súng tự sát.





Sau vụ nổ súng, ông Tới tử vong tại chỗ; Hữu tử vong trên đường đi cấp cứu; bà Đoàn bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Công an H.Võ Nhai đang phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra nguyên nhân sự việc. Lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn cá nhân.