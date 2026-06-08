DKSH (Việt Nam) - Kỹ Thuật Hiệp Thanh khai trương Showroom Cummins ủy quyền tại Việt Nam

Khi chi phí dừng máy còn lớn hơn giá trị phụ tùng thay thế

Đối với doanh nghiệp sử dụng động cơ, máy phát điện và thiết bị công nghiệp, vận hành liên tục là yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình bảo trì hoặc thay thế phụ tùng, khách hàng thường gặp khó khăn trong việc xác định sản phẩm chính hãng và lựa chọn đúng linh kiện kịp thời.

Những gián đoạn này không chỉ làm tăng chi phí mà còn gây gián đoạn ngoài kế hoạch, ảnh hưởng đến sản xuất, tiến độ dự án và hiệu suất vận hành. Trong bối cảnh các ngành công nghiệp ngày càng chú trọng độ tin cậy thiết bị, nhu cầu tiếp cận phụ tùng chính hãng và dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy trở nên cấp thiết.

Nhận thấy nhu cầu đó, Công ty TNHH Cummins DKSH (Việt Nam) và Công ty cổ phần Kỹ Thuật Hiệp Thanh đã ra mắt Showroom ủy quyền Cummins tại Việt Nam.

Mang sản phẩm Cummins chính hãng đến gần hơn với khách hàng

Showroom là nơi kết nối trực tiếp với khách hàng, cung cấp đầy đủ các giải pháp Cummins gồm phụ tùng chính hãng và dịch vụ hậu mãi. Khách hàng có thể trải nghiệm sản phẩm thực tế, tìm hiểu giải pháp phù hợp và mua hàng qua kênh phân phối ủy quyền, đảm bảo minh bạch và tin cậy.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Marco Gouveia - Giám đốc Điều hành Liên doanh Cummins DKSH khu vực Đông Nam Á - chia sẻ:

"Showroom này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Cummins tại Việt Nam. Đây là bước tiến tăng cường kết nối với khách hàng, đồng thời thể hiện cam kết dài hạn của chúng tôi trong việc mang các sản phẩm Cummins chính hãng, dịch vụ chuyên nghiệp và tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế đến gần hơn với thị trường Việt Nam".

Phụ tùng Cummins chính hãng - Nền tảng cho độ tin cậy của thiết bị

Với bề dày lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển, Phụ tùng Cummins chính hãng được thiết kế, kiểm nghiệm và xác thực riêng cho các động cơ Cummins, nhằm đảm bảo độ tương thích, hiệu suất ổn định và độ bền lâu dài.

Để đánh giá rủi ro của phụ tùng không chính hãng, Cummins đã thử nghiệm hơn 300 chi tiết thuộc bộ đại tu. Kết quả cho thấy không chi tiết nào đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn thiết kế, phản ánh rõ rủi ro từ khác biệt về vật liệu và tiêu chuẩn sản xuất.

Trong khi đó, phụ tùng Cummins chính hãng giúp duy trì độ tin cậy thiết bị, giảm nguy cơ downtime và bảo vệ giá trị dài hạn của thiết bị. Thông qua Showroom Cummins DKSH, khách hàng có thể tiếp cận trực tiếp nguồn phụ tùng chính hãng từ kênh phân phối ủy quyền và đáng tin cậy.

Hệ sinh thái hậu mãi toàn diện

Bên cạnh phụ tùng Cummins chính hãng, Showroom còn cung cấp các sản phẩm bổ trợ nhằm hỗ trợ bảo vệ và bảo dưỡng động cơ.

Valvoline Premium Blue™ là nhớt động cơ được phát triển riêng cho Cummins, giúp tăng cường độ bền và hiệu suất vận hành trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Fleetguard - thương hiệu thuộc Cummins - cung cấp hệ thống lọc và dung dịch làm mát gồm, giúp bảo vệ động cơ và tối ưu hiệu suất dài hạn.

Kết hợp lại, phụ tùng Cummins, Valvoline Premium Blue™ và Fleetguard tạo thành hệ sinh thái hậu mãi toàn diện từ một nguồn cung cấp đáng tin cậy.

Trung tâm hỗ trợ khách hàng toàn diện

Ngoài các sản phẩm chính hãng, Showroom còn là trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và hậu mãi xuyên suốt vòng đời thiết bị.

Khách hàng được hỗ trợ trong lập kế hoạch bảo trì, lựa chọn phụ tùng và chăm sóc thiết bị bởi đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu về giải pháp Cummins, thể hiện cam kết của Cummins DKSH trong việc đồng hành cùng khách hàng không chỉ ở giai đoạn mua hàng ban đầu mà còn thông qua việc cung cấp liên tục sản phẩm, kiến thức và hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp.

Vị trí chiến lược nhằm nâng cao sự thuận tiện cho khách hàng

Tọa lạc tại đường Hoàng Cầm (trước đây là quốc lộ 1K), phường Linh Xuân, TP.HCM, Showroom nằm gần các hành lang công nghiệp trọng điểm kết nối TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Vị trí này giúp khách hàng tại các trung tâm sản xuất và khu công nghiệp lớn dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng và các dịch vụ hỗ trợ, qua đó giảm thiểu thời gian và công sức trong việc tìm kiếm thiết bị quan trọng cũng như phụ tùng thay thế.

Bằng việc đưa các giải pháp Cummins đến gần hơn với khách hàng, Showroom được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng tiếp cận, tốc độ phản hồi và trải nghiệm tổng thể của khách hàng.

Về Công ty TNHH Cummins DKSH (Việt Nam)

https://cumminsdkshvietnam.com/ là liên doanh chính thức giữa Tập đoàn Cummins và Công ty TNHH DKSH Việt Nam - nhà phân phối ủy quyền duy nhất của Cummins tại Việt Nam.

Công ty cung cấp danh mục sản phẩm toàn diện từ Cummins bao gồm động cơ, giải pháp nguồn điện, phụ tùng, cùng các dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ kỹ thuật. Cummins DKSH (Việt Nam) cũng phân phối các sản phẩm bổ trợ thuộc hệ sinh thái Cummins, bao gồm giải pháp lọc và làm mát Fleetguard và dầu động cơ Valvoline Premium Blue™.

Với năng lực dịch vụ phủ rộng toàn quốc, đội ngũ kỹ thuật được đào tạo trực tiếp từ hãng và khả năng tiếp cận trực tiếp công nghệ, Cummins DKSH (Việt Nam) cam kết giúp khách hàng nâng cao độ tin cậy, tối ưu hiệu suất vận hành và gia tăng giá trị dài hạn của thiết bị.