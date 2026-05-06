Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt của Mercedes-Benz: 140 năm kể từ khi chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới được phát minh bởi Carl Benz. Để kỷ niệm dấu ấn quan trọng này, Mercedes-Benz khởi động hành trình toàn cầu dài hơn 50.000 km, đi qua 6 châu lục và 140 điểm đến mang tính biểu tượng.

Từ Stuttgart – cái nôi của ngành công nghiệp ô tô hiện đại – ba chiếc Mercedes‑Benz đã khởi hành vào cuối tháng 1.2026, mở đầu cho một chuyến đi dài hơn 50.000 km qua sáu châu lục. Đây không chỉ là một cuộc thử nghiệm về kỹ thuật, mà còn là hành trình gắn kết cộng đồng, tôn vinh di sản và lan tỏa tinh thần đổi mới mà thương hiệu đã xây dựng trong suốt 140 năm qua.

Chuyến đi mang tên "140 Places", mỗi điểm dừng là một dấu ấn của thương hiệu: từ những tuyến đường huyền thoại, các thành phố biểu tượng, cho đến những vùng đất gắn với các cột mốc phát minh. Mỗi nơi được chọn đều có lý do – hoặc liên quan đến sự tiên phong của Mercedes-Benz, hoặc thể hiện tinh thần chuyển động của thời đại.

Chặng đầu tiên dẫn đoàn xe đi qua những cung đường đã làm nên lịch sử tốc độ của châu Âu: Thụy Sĩ, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ… Tại La Turbie - thị trấn nhỏ bên dãy Alps - đoàn xe như trở về nơi từng ghi dấu những cuộc đua đầu thế kỷ XX. Qua từng cung đèo, từ St. Moritz lạnh giá đến Nice, từng góc trời như gợi lại sự táo bạo nguyên bản của thời kỳ khai sinh ngành xe hơi.

Tiếp đó, hành trình vượt Đại Tây Dương để đến Nam Mỹ – vùng đất của những huyền thoại tốc độ. Tại Balcarce (Argentina), đoàn ghé thăm quê hương của Juan Manuel Fangio, nơi người cháu của ông kể lại câu chuyện về 5 chức vô địch F1 đã làm thay đổi tiêu chuẩn của môn thể thao này. Juan Manuel Fangio là một trong những tay đua kiệt xuất của lịch sử đường đua F1, thống trị đường đua bên cạnh chiếc Mercedes-Benz W196 vào những năm 1950. Mối liên hệ giữa Juan Manuel Fangio và Mercedes-Benz là một trong những chương rực rỡ nhất trong lịch sử đua xe thế giới.

Một điều thú vị là từ năm 1987 cho đến khi qua đời vào năm 1995, ông đã giữ chức Chủ tịch Danh dự của chính Mercedes-Benz Argentina.

Và rồi, đoàn xe chinh phục dãy núi huyền thoại Andes – bước ngoặt đầy thử thách với những khúc cua dốc, cao độ hơn 3.200m, gió và tuyết thay đổi từng giờ. Rất nhiều những câu chuyện đầy cảm xúc, đã được đoàn Mercedes-Benz lưu giữ, để cùng lan tỏa ở những chặng hành trình tiếp theo.

Mỗi con số không chỉ là số liệu. Đó là dấu ấn của những chuyến lái xe đầy hào hứng, những cung đường đèo, của hàng trăm cuộc gặp gỡ với người hâm mộ và các câu lạc bộ Mercedes-Benz trên khắp thế giới.

Là một trong những thương hiệu xe đặt nền móng tại Việt Nam từ rất sớm, Mercedes-Benz đã có hành trình dài 30 năm trên mảnh đất hình chữ S để đồng hành cùng nhiều thế hệ khách hàng Việt Nam. Bởi sự gắn bó và đồng hành sâu sắc đó, Việt Nam trở thành một trong những điểm đến mang đậm dấu ấn thương hiệu tại thị trường Châu Á.

Theo kế hoạch, hành trình 140 Places sẽ đến Việt Nam trong vòng 12 ngày vào giữa tháng 5.2026. Đây sẽ là lần đầu tiên đoàn xe Mercedes-Benz vòng quanh thế giới xuất hiện tại dải đất hình chữ S, đồng hành cùng sự tham gia của cộng đồng người yêu xe, câu lạc bộ và khách hàng. Dự kiến, đây sẽ là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động của Mercedes-Benz Việt Nam trong năm nay để chúc mừng hành trình 140 năm.

Việt Nam - được bao bọc bởi những cung đường ven biển ngoạn mục, những đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ - là điểm đến lý tưởng để tiếp tục kể câu chuyện về sự đổi mới, sự tiếp nối và kế thừa. Tại chặng này, đoàn xe Mercedes-Benz sẽ đi dọc các điểm đến độc đáo và thú vị như: Sapa - Hà Nội - Ninh Bình - Phong Nha Kẻ Bàng - Huế - Đà Nẵng - Hội An. Đây đều là những điểm đến thể hiện nét đẹp lâu đời của đất nước cũng như đại diện cho nền văn hóa đa dạng của nước ta.

Từ châu Âu, Nam Mỹ đến Bắc Mỹ, châu Á, châu Úc, châu Phi và quay về nhà "Welcome Home" tại Stuttgard, mỗi chặng đường, mỗi điểm đến là một câu chuyện được Mercedes-Benz tỉ mỉ viết nên cùng những khách hàng và người yêu mến thương hiệu.