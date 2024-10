Lần này cũng vậy, chỉ là ăn tối, nói chuyện trên trời dưới bể… Nhưng càng nói, tôi càng bị cuốn hút bởi khí chất chân thành ở chị Nhi. Một cách hết sức tự nhiên, chị Nhi dẫn tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác về tư duy, quan điểm làm người, làm nghề của chị.

Đ ó c ũ n g l à l ý d o t ô i n h ấ t đ ị n h c h ọ n c h ị l à m n h â n v ậ t n h â n d ị p 2 0 n ă m N g à y D o a n h n h â n V i ệ t N a m . C h ị l à C h ủ t ị c h k i ê m T ổ n g G i á m đ ố c C ô n g t y C P T h a n h B ì n h P h ú M ỹ N g u y ễ n T h ị T h ả o N h i , c h ủ đ ầ u t ư k h u c ô n g n g h i ệ p c h u y ê n s â u đ ầ u t i ê n c ủ a V i ệ t N a m .

Có l ầ n c h ị N h i g ọ i đ i ệ n c h o t ô i , đ ầ y t â m t r ạ n g . Đ ó l à k h i B ộ t r ư ở n g B ộ K ế h o ạ c h - Đ ầ u t ư N g u y ễ n C h í D ũ n g n h ắ c t ớ i d ự á n n h à m á y T e s l a h à n g t ỉ U S D đ ầ u t ư t ạ i T r u n g Q u ố c c h ỉ m ấ t c h ư a t ớ i m ộ t n ă m t ừ l ú c k h ở i c ô n g đ ế n k h á n h t h à n h , đ i v à o h o ạ t đ ộ n g . H ọ c ũ n g m ấ t 2 t h á n g đ ể x â y t r u n g t â m t h ư ơ n g m ạ i n h ư A E O N t ạ i V i ệ t N a m h a y k h u đ ô t h ị ở U A E c ó t ổ n g đ ầ u t ư 2 0 t ỉ U S D v ớ i q u y m ô 6 0 0 h a , 5 0 0 t ò a n h à l à m t r o n g v ò n g 5 n ă m . C h ị b ả o c h ị h i ể u t r ă n t r ở v à t â m h u y ế t c ủ a B ộ t r ư ở n g N g u y ễ n C h í D ũ n g . N h ư n g k h ô n g p h ả i d o a n h n g h i ệ p V i ệ t N a m k h ô n g l à m đ ư ợ c n h ư v ậ y , m à b ở i b ị t r ó i b u ộ c r ấ t n h i ề u t h ủ t ụ c . N h ư k h u c ô n g n g h i ệ p c h u y ê n s â u P h ú M ỹ 3 c ủ a c h ị , h ạ t ầ n g h o à n c h ỉ n h ; đ i ệ n , n ư ớ c , k h í g a s , c á p v i ễ n t h ô n g đ ấ u n ố i v à o t ậ n h à n g r à o ; n ư ớ c t h ả i l o ạ i A ; q u y h o ạ c h 1 / 5 0 0 c ó s ẵ n , d o a n h n g h i ệ p c ũ n g đ ã đ ư ợ c c ấ p p h é p đ ầ u t ư n h ư n g v ẫ n p h ả i c h ờ g i ấ y p h é p x â y d ự n g m ớ i đ ư ợ c t r i ể n k h a i x â y n h à m á y . M u ố n c ó g i ấ y p h é p x â y d ự n g t h ì p h ả i c ó đ á n h g i á t á c đ ộ n g m ô i t r ư ờ n g ( Đ T M ) , p h ò n g c h á y c h ữ a c h á y … Q u y t r ì n h n à y r ấ t l â u , t ố n r ấ t n h i ề u t h ờ i g i a n .



“ T r o n g k h i m ì n h c ó t h ể l à m s o n g s o n g r ồ i s a u đ ó k i ể m t r a x e m Đ T M , p h ò n g c h á y c h ữ a c h á y đ ú n g k h ô n g ? C ò n h i ệ n n a y , h ạ t ầ n g c ó h ế t r ồ i n h ư n g t ừ l ú c c ấ p p h é p đ ầ u t ư c h o t ớ i k h i đ ư ợ c c ấ p p h é p x â y d ự n g c ũ n g m ấ t m ấ y t h á n g . T h ế n ê n k h ô n g p h ả i d o a n h n g h i ệ p n ộ i k h ô n g l à m đ ư ợ c n h ư n g ư ờ i t a m à m u ố n l à m c ũ n g k h ô n g đ ư ợ c ” , c h ị N h i t â m t ư .

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ Nguyễn Thị Thảo Nhi, chủ đầu tư khu công nghiệp chuyên sâu đầu tiên của Việt Nam

L ầ n đ ầ u t i ê n c h ị N h i g ọ i t ô i , l à t r ă n t r ở v ì t ì n h t r ạ n g “ l ọ c n g à n h ” t r o n g t h u h ú t đ ầ u t ư ở m ộ t s ố đ ị a p h ư ơ n g . “ E m n g h ĩ đ i , m ì n h c ò n m ặ c q u ầ n á o , t h ì v ẫ n c ầ n d ệ t n h u ộ m . C o n c á i m ì n h c ò n d ù n g s á c h v ở t h ì v ẫ n p h ả i s ả n x u ấ t g i ấ y … đ ề u l à n h ữ n g n g à n h ô n h i ễ m . N g a y c ả c ô n g n g h i ệ p b á n d ẫ n m à C h í n h p h ủ đ a n g t h u h ú t đ ầ u t ư c ũ n g s ử d ụ n g đ i ệ n , n ư ớ c r ấ t n h i ề u . N ư ớ c t h ả i s ả n x u ấ t c h ấ t b á n d ẫ n c ũ n g c h ứ a c á c c h ấ t g â y ô n h i ễ m ; đ ầ u v à o c ủ a b á n d ẫ n l à x i m ạ … V ậ y c h ú n g t a c ó t h u h ú t đ ầ u t ư v à o c ô n g n g h i ệ p b á n d ẫ n n ữ a k h ô n g ? N ế u đ ứ n g t r ê n q u a n đ i ể m l ọ c n g à n h , t h ì c á c n g à n h c ô n g n g h i ệ p n ặ n g , n h ữ n g n g à n h h ó a c h ấ t c ơ b ả n c h ắ c c h ắ n s ẽ b ị g ạ t h ế t . N h ư n g n ế u k h ô n g c ó c á c n g à n h n à y t h ì l à m s a o c h ú n g t a c ó n ề n t ả n g đ ể p h á t t r i ể n c ô n g n g h i ệ p ? T h ế n ê n , v ấ n đ ề l à p h ả i t ì m c á c h q u ả n l ý ô n h i ễ m đ ể g i ả m t h ả i c h ứ k h ô n g p h ả i l ọ c n ó , l o ạ i b ỏ n ó ” , c h ị N h i n ó i .

C á c c u ộ c g ọ i c ủ a c h ị N h i v ớ i t ô i , k h ô n g p h ả i l à p h ả n á n h v ớ i b á o c h í , d ù k h u c ô n g n g h i ệ p c ủ a c h ị l à n ơ i p h á t t r i ể n c á c n g à n h c ô n g n g h i ệ p n ặ n g n h ư l ọ c h ó a d ầ u , l u y ệ n k i m , k h í đ ố t … C h ị c ứ g ọ i à o m ộ t c á i , x o n g r ồ i t h ô i , c ó k h i v à i t h á n g c h ẳ n g l i ê n l ạ c l ạ i . C ũ n g n h ư t ô i h ẹ n đ i ă n , c h ị k h ô n g b a o g i ờ h ỏ i l ý d o . T ớ i ă n c h á n c h ê c ũ n g k h ô n g h ỏ i . N ó i c h u y ệ n s u ố t 3 - 4 t i ế n g đ ồ n g h ồ , q u á n đ ó n g c ử a , c h i a t a y v ề , c h ị c ũ n g c h ẳ n g q u a n t â m x e m t ô i h ẹ n g ặ p c h ị đ ể l à m g ì , d ù s ố l ầ n t ô i v à c h ị g ặ p n h a u t í n h t ớ i n a y , đ ế m k h ô n g q u á m ộ t b à n t a y .

Có lẽ, chị coi tôi như một người bạn, một người em mà chị tin cậy chứ chẳng liên quan gì công việc. Bởi thực tế, chị đã chủ động “xanh” cách đây hơn 1 thập niên chứ không đợi đến bây giờ. Chị bảo chị làm khác người lắm.

Mà khác thật! Như cái chuyện chị tự “nâng hạng” xử lý nước thải ở khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 lên loại A, trong khi quy định chỉ yêu cầu loại B. Hồi đó nhiều người can chị. Thứ nhất là làm vậy, chi phí xử lý nước thải chỗ chị cao hơn các khu công nghiệp khác, ảnh hưởng việc thu hút đầu tư. Thứ 2, đã xử lý nước thải loại A rồi chị còn bắt gom về hồ tập trung để quan trắc xử lý.

Tính đến nay, tổng vốn đầu tư thu hút vào Phú Mỹ 3 vượt mức 4 tỷ USD. Dự kiến đến năm 2027, tổng vốn có thể đạt trên 6,7 tỷ USD. Tỷ suất thu hút đầu tư trung bình 9-10 triệu USD/ha đất cho thuê. Một con số rất ấn tượng tại Việt Nam

“Mấy ảnh bảo làm thế rủi ro cho em lắm. Nhưng thà chị rủi ro chứ để họ xả ra môi trường thì dân rủi ro, mình thành tội đồ, chị sợ lắm”, chị nói và trầm ngâm: “Nhật đã trả giá rất nhiều về môi trường. Nếu mình không làm tốt, sau này mình phải trả giá. Nghĩ đến đó là chị quyết tâm nâng hạng bằng được”.

C ũ n g n h ờ c h ị “ s ợ ” m à k h u c ô n g n g h i ệ p c h u y ê n s â u P h ú M ỹ 3 l à m ộ t t r o n g s ố h i ế m h o i c á c k h u c ô n g n g h i ệ p v ậ n h à n h n h à m á y x ử l ý n ư ớ c t h ả i t ậ p t r u n g đ ạ t l o ạ i A t r ư ớ c k h i c á c d ự á n s ả n x u ấ t đ i v à o h o ạ t đ ộ n g . N g h e n ó i đ ế n g i ờ , c h ị N h i v ẫ n đ a n g b ù l ỗ c h o d ự á n n à y . Đ ổ i l ạ i , n ó i đ ế n k h u c ô n g n g h i ệ p x a n h , n g ư ờ i t a n h ớ n g a y c h ị , n ữ d o a n h n h â n N g u y ễ n T h ị T h ả o N h i , c h ủ đ ầ u t ư k h u c ô n g n g h i ệ p k i ể u m ẫ u đ ầ u t i ê n n ằ m t r o n g t h ỏ a t h u ậ n h ợ p t á c v à p h á t t r i ể n đ ư ợ c k ý k ế t g i ữ a l ã n h đ ạ o h a i n ư ớ c V i ệ t N a m v à N h ậ t B ả n v à o t h á n g 1 1 . 2 0 1 1 . K h ô n g c h ỉ t h à n h c ô n g t r o n g v i ệ c t h u h ú t c á c t ậ p đ o à n đ a q u ố c g i a t ừ c á c n ề n k i n h t ế n h ư N h ậ t B ả n , H à n Q u ố c , c h â u  u , M ỹ , T r u n g Q u ố c đ ạ i l ụ c , Đ à i L o a n . . . v ớ i t ổ n g v ố n đ ầ u t ư h ơ n 4 t ỉ U S D , c h ị c ò n t r ở t h à n h n g ư ờ i b ạ n t i n c ậ y , n h ậ n s ự t ô n t r ọ n g v à y ê u q u ý c ủ a c á c n h à đ ầ u t ư n ư ớ c n g o à i , đ ặ c b i ệ t l à c á c đ ố i t á c N h ậ t B ả n .

N h ư n g c h ị N h i k h ô n g c h ỉ “ x a n h ” t ớ i đ ó . C h ị b ả o , x a n h l à p h ả i c ộ n g s i n h , n g h ĩ a l à đ ầ u r a c ủ a ô n g n à y l à đ ầ u v à o c ủ a ô n g k i a . D o a n h n g h i ệ p n à y t h ả i r a t h ì d o a n h n g h i ệ p k h á c l ấ y v à o . V í d ụ , d o a n h n g h i ệ p n à y l ấ y h ơ i n ư ớ c c ủ a d o a n h n g h i ệ p k i a t h ì s ẽ k h ô n g c ầ n đ ầ u t ư h ó a h ơ i n ữ a . M u ố n n h ư t h ế , p h ả i k i ế m n h ữ n g t ậ p đ o à n b i ế t n h a u , q u á t r ì n h h o ạ t đ ộ n g p h ả i t ư ơ n g h ỗ n h a u . “ C ò n k h ô n g b i ế t n h a u , m ộ t ô n g p h á s ả n k h ô n g l ẽ ô n g k i a đ ó n g c ử a ? V ì t h ế k h i c ộ n g s i n h , t ố i ư u h ó a n g u ồ n l ự c , p h ả i k i ế m 2 d o a n h n g h i ệ p t ư ơ n g đ ư ơ n g . V i ệ c n à y r ấ t k h ó , n h ư n g c h ị đ a n g c ố g ắ n g l à m ” , c h ị N h i d ứ t k h o á t .

C h ị c ũ n g ấ p ủ l à m 3 t r ụ đ i ệ n g i ó t r o n g k h u c ô n g n g h i ệ p P h ú M ỹ 3 c ủ a m ì n h . “ K h u c ô n g n g h i ệ p c ủ a c h ị c ó c á i d ẻ o , n g a y d ò n g s ô n g v à m ộ t c o n s ô n g l ớ n n ê n r ấ t t h u ậ n l ợ i đ ể p h á t t r i ể n đ i ệ n g i ó . C h ị đ a n g n g h i ê n c ứ u Q u y h o ạ c h đ i ệ n 8 v à c á c c ơ c h ế l i ê n q u a n . L à m đ ư ợ c c á i n à y l à x a n h đ ú n g n g h ĩ a l u ô n ” , c h ị N h i h à o h ứ n g .