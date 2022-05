Doanh số sedan hạng D tại Việt Nam tăng nhẹ, Toyota Camry vững ngôi đầu

Phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam trong năm 2022 có sự góp mặt của 4 mẫu xe quen thuộc Toyota Camry, Honda Accord, Mazda6 và Kia K5. Ngoài ra, phân khúc này còn có Volkswagen Passat cũng đang phân phối chính hãng nhưng hãng xe Đức công bố doanh số.

Nằm trong đà tăng trưởng của toàn thị trường ô tô Việt Nam, hầu hết mẫu xe trong phân khúc sedan hạng D đều có mức tăng nhẹ nhưng vẫn chứng kiến sự "ổn định" của Toyota Camry, mẫu sedan Nhật Bản nắm giữ vị trí dẫn đầu phân khúc trong nhiều năm qua.

Toyota Camry bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng 4.2022 với doanh số đạt 520 chiếc, bỏ xa vị trí thứ hai Kia K5 với 217 chiếc bán ra. Đây là hai mẫu xe có doanh số ổn định trong nhiều tháng qua tại thị trường Việt Nam, khẳng định vị thế của mình. Cộng dồn từ đầu năm 2022 đến nay, Toyota Camry đạt 1.814 chiếc, trong khi đó Kia K5 bán ra 817 chiếc.

Mazda6 vẫn xếp vị trí thứ 3 quen thuộc với 105 chiếc bán ra trong tháng 4.2022. Trong khi đó, Honda Accord dù có mức tăng nhẹ lên 49 xe bán ra nhưng vẫn là mẫu xe "đội sổ" trong phân khúc từ đầu năm 2022 đến nay. Đây là con số rất thất vọng so với các đối thủ còn lại trong phân khúc, nhất là với mẫu xe có sẳn danh tiếng về thương hiệu cũng như sự bền bỉ như Honda Accord nhưng cũng không được ưa chuộng tại Việt Nam. Gần đây, mẫu xe này cũng chỉ được nâng cấp, bổ sung thêm hệ thống an toàn Honda Sensing, không quá nổi bật so với những cải tiến có phần vượt trội của đối thủ Toyota Camry hay Kia K5.

Ngôi vương phân khúc sedan hạng D trong tháng 4.2022 thuộc về Toyota Camry không quá bất ngờ, bởi bước sang phiên bản 2022, mẫu sedan Nhật Bản tiếp tục thể hiện vai trò "anh cả" bằng phiên bản 2.5HV sử dụng động cơ Hybrid đầu tiên trong phân khúc này, đồng thời mở rộng nhóm khách hàng mục tiêu bằng phiên bản 2.0Q hoàn toàn mới.





Đáng chú ý trong phân khúc này, dù không đạt vị trí cao nhất về doanh số nhưng với kết quả 217 chiếc bán ra trong tháng 4.2022, cho thấy Kia K5 được người Việt ưa chuộng hơn nhờ bước sang thế hệ hoàn toàn mới với thiết kế bắt mắt và tiện nghi hiện đại hơn. Trong năm 2021, Kia K5 ổn định doanh số ở mức dưới 100 xe/tháng.

Một thông tin đáng chú ý khác nằm ở VinFast Lux A2.0, đây là một mẫu xe sedan hạng E nhưng giá bán cạnh tranh với các mẫu xe xếp ở phân khúc sedan hạng D, cũng phần nào tạo áp lực cho các mẫu xe này. Trong tháng 4.2022, VinFast Lux A2.0 bán được 265 chiếc, nghĩa là chỉ ít hơn Toyota Camry và cao hơn các dòng xe hạng D còn lại.

Hầu hết mẫu xe trong phân khúc này đã cải tiến lên bản mới trong thời gian gần đây. Đặc biệt, Kia K5 đã bước sang thế hệ hoàn toàn mới, trong khi Toyota Camry và Honda Accord vừa được nâng cấp thêm các tính năng an toàn. Trong khi đó, Mazda6 và Volkswagen Passat chưa có thay đổi lớn trong 2 năm gần đây.

Trong các mẫu sedan hạng D tại Việt Nam, Toyota Camry và Honda Accord nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Trong khi đó, Kia K5 và Mazda6 lắp ráp trong nước. Phân khúc này tại Việt Nam vẫn còn khá ít đại diện, trước đó còn có nhiều mẫu xe khác cạnh tranh nhưng đã bị khai tử như Ford Mondeo, Nissan Teana, Renault Latitude hay Hyundai Sonata.