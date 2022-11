Doanh số thương mại trực tuyến tăng cao ở những ngày đôi cuối năm tại Đông Nam Á

Theo đó, trên toàn Đông Nam Á, những ngày đôi (10.10, 11.11, 12.12) vẫn là dịp mua sắm quan trọng ở nhiều quốc gia, trong đó có Indonesia và Việt Nam. Tuy nhiên, tại Singapore và Malaysia, Ngày Độc thân vẫn là sự kiện mua sắm có quy mô lớn nhất, thu về doanh số hơn gấp đôi so với những Ngày Đôi khác.

Cụ thể tại Đông Nam Á, năm 2021 so với năm 2020 thì ngày 10.10 có doanh số bán lẻ trực tuyến tăng lên đến 288%, Ngày Độc thân (11.11): Doanh số bán lẻ trực tuyến tăng lên đến 399%, ngày 12.12: Doanh số bán lẻ trực tuyến tăng lên đến 453%. Tương tự tại VN, mức tăng trưởng các ngày đôi năm 2021 so với năm 2020 lần lượt là 104%, 128% và 143%. Cũng tại VN, ngày Thứ Sáu Đen (Black Friday) năm 2021 đã ghi nhận doanh số bán lẻ trực tuyến tăng lên đến 92% so với năm 2020.

Ông Mark Gubbels, Giám đốc Thương mại khu vực Đông Nam Á của Criteo, cho biết: “Hàng năm, Ngày Độc thân tại VN chứng kiến sự gia tăng doanh số bán lẻ trực tuyến, một xu hướng lan rộng khắp Đông Nam Á. Do đó, các thương hiệu và nhà bán lẻ phải hiểu rõ bối cảnh người tiêu dùng để tối đa hóa tác động của sự kiện này”





Với năm 2022, qua phân tích chỉ số bán hàng của Criteo cho sự kiện 10.10 gần đây nhất chỉ ra khu vực Đông Nam Á ghi nhận doanh số bán hàng trực tuyến tăng lên đến 97% so với tuần trung bình của 1 tháng trước đó (ngày 10-16 tháng 9.2022), thấp hơn nhiều so với 1 năm trước, khi doanh số bán hàng tăng lên đến 136%. goài ra, doanh số bán hàng theo năm giảm 12% vào ngày 10.10.2022 so với cùng kì năm ngoái.

VN cũng có xu hướng tương tự với doanh số bán hàng tăng lên đến 48% so với doanh số trung bình theo tuần của 1 tháng trước đó. Tuy nhiên, mức tăng doanh số bán hàng năm ngoái cao hơn, ở mức 125%, cho thấy doanh số bán hàng theo năm giảm còn 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số so với cùng kỳ năm trước của Indonesia và Singapore cũng lần lượt giảm 27% và 21%.