Độc giả đón nhận điều tử tế qua hành trình của nữ nhà văn “6 chân”

MY BUS - YOUR SHOW | Khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến ở thị trường hải ngoại, Mai Tiến Dũng lại quyết định quay về Việt Nam. Đó là những chuỗi ngày khó khăn. Mãi cho đến khi anh được biết đến nhiều hơn thông qua chương trình The Masked Singer (Ca sĩ mặt nạ).