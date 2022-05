‘Doctor Strange 2’ bị quay lén, ‘spoil’ tràn lan trên mạng xã hội

Doctor Strange in The Multiverse of Madness (Doctor Strange 2) đang là bộ phim điện ảnh “hot” nhất ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tác phẩm điện ảnh siêu anh hùng này chỉ sau vài suất chiếu sớm trên thế giới đã gặp phải hiện tượng quay lén và “spoil” (tiết lộ nội dung). Trên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter xuất hiện không ít những bài “review” phim tiết lộ sạch sẽ những diễn biến quan trọng của Doctor Strange 2 mà không hề ghi cảnh báo cho người đọc. Nhiều tình tiết bất ngờ, nhân vật mới xuất hiện trong phim cũng bị vô tư kể lại trong các bình luận.

Tệ hơn, một số TikToker còn thản nhiên quay lén phim và “spoil” hết những gì đặc biệt nhất mà Marvel Studio đã kì công giữ bí mật bao lâu nay, nhằm mang đến cho khán giả trải nghiệm bất ngờ khi thưởng thức tại rạp chiếu. Thậm chí đến phần after credit của Doctor Strange 2, được xem như món quà của nhà sản xuất dành riêng cho người xem tại rạp cũng bị quay lại và tung lên TikTok. After credit được xem là đặc sản của phim Marvel, chúng có vai trò hé lộ những nhân vật mới, tạo mối liên kết giữa các phần phim trong vũ trụ. Vì vậy, những hành vi trên khiến cho các khán giả văn minh cùng fan Marvel vô cùng bức xúc.

Doctor Strange 2 vốn có ý nghĩa quan trọng với người hâm mộ dòng phim siêu anh hùng khi đã 6 năm Phù thủy tối thượng Strange mới lại có một bộ phim riêng cho mình. Nó cũng đóng vai trò cầu nối mở ra giai đoạn tiếp theo trong sự phát triển của vũ trụ điện ảnh Marvel, giới thiệu thêm các siêu anh hùng mới. Vì vậy, việc lan truyền chi tiết nội dung phim có ảnh hưởng sâu sắc đến trải nghiệm điện ảnh của những người xem sau. Hành vi quay lén trong rạp nghiêm trọng hơn, là hành vi vi phạm pháp luật, gây phương hại nghiêm trọng đến quyền lợi và doanh thu của nhà sản xuất, đơn vị phát hành.





Cách đây 3 ngày, phía Marvel đã tuyên bố sẽ vô hiệu hóa toàn bộ các bình luận có liên quan đến Doctor Strange 2 trên các tài khoản mạng xã hội của hãng từ Twitter cho đến Instagram. Phần “bio” của Marvel trên Twitter cũng được cập nhật với dòng chữ: “Hãy khám phá bộ phim ở rạp chiếu, không phải trên mạng” để khuyến khích mọi người đừng “spoil”. Trên các nhóm hội yêu điện ảnh, mọi người cũng kháo nhau không nên sử dụng mạng xã hội quá nhiều trong thời gian này nếu chưa ra rạp, để tránh vô tình đọc phải các nội dung có liên quan đến Doctor Strange in The Multiverse of Madness.

Hầu hết các video của Doctor Strange in The Multiverse of Madness bị tuồn ra trên mạng xã hội trực thuộc các tài khoản nước ngoài. Tuy nhiên, sau ngày đầu tiên phim công chiếu tại Việt Nam (4.5), tình trạng “spoil” after credit của người Việt trên Tik Tok cũng đáng báo động. Việt Nam là một trong những quốc gia được thưởng thức Doctor Strange 2 sớm nhất.

Trong ngày đầu khởi chiếu, Doctor Strange 2 đã cán mốc doanh thu gần 20 tỉ đồng, trở thành bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất năm 2022 tính đến thời điểm hiện tại. Ngoài ra, bộ phim cũng chính thức vượt qua Captain Marvel (2019) để trở thành phim siêu anh hùng độc lập (Stand-alone movie) có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại của vũ trụ điện ảnh Marvel tại Việt Nam.