‘Doctor Strange 2’ và 'Downton Abbey: A New Era’ thống trị phòng vé

Những người xem phim Downton Abbey: A New Era chủ yếu là phụ nữ đã trao cho bộ phim điểm CinemaScore “A”. Bộ phim ở vị trí thứ hai sau Doctor Strange 2. Bom tấn mới nhất của Marvel đã đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ trong ba ngày cuối tuần liên tiếp các tuần qua, thu về thêm 31,6 triệu USD từ 4.534 rạp chiếu.

Phim hoạt hình The Bad Guys xếp vị trí thứ 3 khi đạt 6,1 triệu USD ở Bắc Mỹ. Sau 5 tuần ra rạp, bộ phim gia đình thu về tổng cộng 74,3 triệu USD ở Bắc Mỹ và 182 triệu USD trên toàn thế giới. Sonic The Hedgehog 2 giữ vị trí thứ 4 với 3,9 triệu USD. Vị trí thứ 5 thuộc về phim Men với 3,29 triệu USD.

Cuối tuần thứ 9 ra rạp, Everything Everywhere All At Once hạ cánh ở vị trí thứ 6 với 3,1 triệu USD, đánh dấu sự sụt giảm 4% so với tuần công chiếu trước đó.

Trong các cột mốc doanh thu phòng vé khác, bộ phim hài lãng mạn phiêu lưu The Lost City của Paramount đang ngày càng tiến gần hơn đến mốc 100 triệu USD. Ở vị trí thứ 9, bộ phim do Sandra Bullock và Channing Tatum đóng chính thu về 1,5 triệu USD từ 1.392 rạp chiếu, nâng tổng doanh thu Bắc Mỹ lên 99,2 triệu USD.





Sau The Lost City và Sonic the Hedgehog 2, Paramount có thể sẽ tiếp tục chuỗi chiến thắng của mình vào cuối tuần Lễ Tưởng niệm khi bom tấn được mong đợi Top Gun: Maverick của Tom Cruise khởi chiếu từ 29.5.

Cho đến nay, Doctor Strange 2 đã thu về tổng cộng 342 triệu USD ở Bắc Mỹ và 461 triệu USD toàn cầu, đẩy bộ phim vượt mốc 800 triệu USD tại phòng vé. Nếu Doctor Strange 2 có thể duy trì đà này, cuộc phiêu lưu của siêu anh hùng Stephen Strange có thể trở thành bộ phim thứ hai trong thời đại dịch Covid-19 vượt mốc 1 tỉ USD tại phòng vé sau Spider-Man: No Way Home. Tuy nhiên phần tiếp theo của Doctor Strange không chiếu ở Trung Quốc và Nga, nên khó để đạt được mốc tỉ USD.